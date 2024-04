Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Horácké divadlo vzdá hold Dukle

Horácké divadlo se chystá v nové divadelní sezoně uvést ledově mrazivou dokukomedii s názvem Dukla. „Rozhodli jsme se k odvážnému kroku, a to že se pokusíme zinscenovat v zásadě oslavný titul na místní sportovní fenomén, kterým je hokejová Dukla Jihlava,“ pravil umělecký šéf souboru Michal Zetel.

„Uděláme inscenaci s názvem Dukla s podtitulem Cesta k vítězství a s druhým podtitulem Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát,“ doplnil.

Hra, jež vznikne na základě scénáře Emanuela Míška, se bude zabývat vznikem hokejového klubu v roce 1956, jeho přesunem z Olomouce do Jihlavy a prvními deseti lety, které vedly k získání prvního ligového titulu. To vše na pozadí komunistického režimu.

„Fakta a události by měly být historicky přesné. Zpracování pochopitelně divadelní, v lehké nadsázce. Ale o tom je ještě předčasné hovořit. Scénář se teprve tvoří,“ připomíná Michal Zetel, který bude titul režírovat.

Klub poskytne archiv i výstroj

Na vzniku scénáře spolupracují tvůrci s hokejovým klubem Dukla Jihlava. „Už jsme se setkali se zástupci klubu. Poskytnou nám archivy, zkušenosti, doufáme, že i výstroj a výzbroj. Pomohou nám nasát také potřebnou atmosféru,“ dodává umělecký šéf souboru.

Autory inscenace například zajímá to, jak se stalo, že v té době a v daném místě vznikl tak silný fenomén, který přesahoval nejen město, ale i celou republiku.

„Ptali jsme se třeba na to, jak moc dobrovolně tu ti hráči byli. Byl to v podstatě vojenský sportovní klub a oni sem přišli z rozkazu. A všichni nám říkají, že tehdy nebylo nic lepšího než hrát za Duklu. Byla to taková malá NHL uprostřed Evropy. Je to fascinující příběh. Fenomén Dukly Jihlava mám ve velké úctě,“ přiznal Zetel.

Dvojice autorů Emanuel Míšek a Michal Zetel stojí například za úspěšnou komedií Fichtl s Pavlem Liškou a Michalem Isteníkem z produkce Divadla Bolka Polívky.

Diváci se mohou těšit na klasického Fausta

Nebude to ale samozřejmě jediný titul, který Horácké divadlo připravuje. V nové sezoně, jež začíná v září, se mohou diváci těšit také na zpracování Goetheho klasiky Faust. Režijně se hry ujme Jakub Čermák, který v Jihlavě v minulosti režíroval hned tři tituly. Mezi nimi například úspěšné Šepoty a výkřiky či Utrpení mladého Werthera.

„Už před delší dobou jsme se s Jakubem Čermákem domluvili na tom, že pro nás udělá Fausta. Je to poměrně náročný kousek a Jakub si to ztížil tím, že uvažuje o tom, že udělá oba díly této Goetheho klasiky najednou,“ upozorňuje umělecký šéf.

Další divadelní a producentskou výzvou má být podle vedení divadla uvedení inscenace Hrozny hněvu. Půjde o adaptaci kultovního románu amerického spisovatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Johna Steinbecka. Pro Horácké divadlo bude hru dramatizovat i režírovat Ondřej Štefaňák, umělecký šéf pražského Divadla X10. To bylo divadelními kritiky oceněno jako divadlo roku 2023.

Po zpronevěře Limonádový Joe

A speciálně pro Horácké divadlo vzniká i další hra. Půjde o komedii Nikdy jsem nebyla tak šťastná (jako když jsem tolik utrácela). Jejím autorem je Petr Marek, herec, filmový režisér a hudebník, který je známý také jako frontman hudební skupiny Midi Lidi.

„Tato komedie se zakládá na skutečné události, kdy úřednice zpronevěřila poměrně hodně peněz na to, aby si zaplatila služby věštce. Ten se nakonec ukáže jako falešný,“ nastiňuje příběh Michal Zetel.

Poslední premiérou nastávající 85. sezony bude divadelní adaptace kultovní hudební filmové komedie Limonádový Joe. Vznikne v režii Marka Davida.

Podle uměleckého šéfa Horáckého divadla Michala Zetela je pro sestavení nových titulů podstatný tým tvůrců a režisérů, se kterými chce divadlo spolupracovat. „Ty oslovíme a pak společně hledáme nějaké téma, titul, který by zajímal je i nás. Nedokážu si v umění představit nic horšího než dělat věc na kšeft. To je začátek konce,“ řekl k tvorbě dramaturgického plánu.