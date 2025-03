Nevraživost mezi hokejovými rivaly stoupá, hrozí si i trestním oznámením

Co víc by si mohl hokejový fanoušek před startem play off přát, než aby jeho tým narazil na odvěkého rivala. Vzájemných půtek a křivd je na obou stranách z minulosti nepočítaně, a tudíž o tom, že by snad atmosféře měly v sérii chybět vypjaté emoce, nemůže být absolutně řeč.

Přesně taková situace nastala po skončení základní části Maxa ligy, kdy bylo po připsání posledních bodů zřejmé, že ve čtvrtfinále proti sobě nastoupí Třebíč a Jihlava.

Tedy dva velcí vysočinští rivalové. „Pro diváky v regionu to bude samozřejmě hodně sledovaný souboj. A my se na něj těšíme,“ nechal se v reakci na soupeře slyšet například hlavní kouč Horácké Slavie David Dolníček.

Podobně pozitivní reakce zaznívaly také z jihlavské strany. Jenže zároveň bylo Dukle jasné, že vzhledem k postavení obou týmů v tabulce bude série hraná na tři vítězství začínat dvojzápasem v Moravských Budějovicích, kde po dobu rekonstrukce vlastního stadionu našel třebíčský tým azyl. Což znamená, že fanoušci Dukly se do hlediště oficiálně nevejdou. A když, tak jen v naprosto minimálním počtu.

„Je to nemilá záležitost, ale po konzultaci a zkušenostech z ostatních zimních stadionů, například v Šumperku, je to jediná možnost, jak zajistit bezpečnost lidí v hledišti, a to i s ohledem na další povinnosti vyplývající z role pořadatele,“ zopakoval svoje slova z úvodu sezony šéf třebíčského klubu Martin Svoboda, když vysvětloval, že pro fanoušky hostujících týmů zkrátka na moravskobudějovickém stadionu místo nebude.

Přičemž na mysli měl zejména organizované skupiny, ale i jednotlivce oblečené v dresech či používající symboliku hostujícího týmu.

Pět procent pro soupeře

V praxi to nicméně v základní části vypadalo tak, že v případě zájmu soupeře vyčlenila Horácká Slavia na stadionu maličký sektor pro hosty, jimž rozdala 50 vstupenek. A jelikož se zavedený model osvědčil, měl fungovat i v play off...

„Jihlava od nás dostala 50 vstupenek s tím, že je věcí klubu, co s nimi udělá. Pět procent považujeme za dostatečnou kapacitu vzhledem k provizorním podmínkám,“ oznámil Svoboda. „Takhle jsme to v pondělí probírali i s panem Ščerbanem (jednatelem Dukly, pozn. red.) a on s tím byl úplně v pohodě,“ dodal.

O to víc ho překvapilo, když se ještě tentýž den objevilo na stránkách jihlavského klubu prohlášení ve smyslu, že se vedení HC Dukla Jihlava ohrazuje proti nařízením SK HS Třebíč ohledně domácích zápasů, které má být údajně v rozporu s usnesením představenstva Sdružení prvoligových klubů.

„Nelze fanoušky paušálně hodnotit dle navržené normy SK HS, tedy pokud máš šálu, dres či fandíš hostujícímu týmu, jsi problémový fanoušek a nebudeš vpuštěn. Takovéto zacházení s návštěvníkem jakéhokoliv sportoviště je v rozporu s platnou legislativou, proti zdravému rozumu a základním sportovním principům,“ stálo dál v textu.

V závěru pak byla připojena ještě i citace samotného jednatele Ščerbana: „Bohužel se nám nepodařilo vykomunikovat s vedením SK HS Třebíč změnu jejich postoje. Upozorňovali jsme na rozpor s usnesením a porušováním obecně platných pravidel. Nesetkali jsme se s pochopením a vstřícností.“

A jaká byla třebíčská reakce? „Tak nejprve byl pan Ščerban v pohodě, pak ale asi zřejmě někde na sítích proběhla určitá diskuse mezi fanoušky, proto najednou otočil. A vydal ten podle mě nešťastný článek. My totiž plníme všechny záležitosti podle řádů,“ vzkázal Svoboda.

Odpověděli stejným způsobem

Na třebíčských stránkách následně v úterý vyšlo rovněž klubové prohlášení. „Postoj pana Bedřicha Ščerbana, jakožto vysoce postaveného člena vedení ČSLH, který je se situací ohledně působení HST v Moravských Budějovicích dlouhodobě seznámen, je překvapením,“ objevilo se v něm mimo jiné.

A směrem k šéfovi Dukly pokračovalo i v další části. „Nevidíme snahu záležitost řešit s nadhledem a cílem situaci uklidňovat, naopak jeho vyjádření přilévají obrazně olej do ohně. Dělá z toho válečnou zónu. Stačí si přečíst některé reakce na sociálních sítích.“

Pravdou je, že vulgaritami a vzájemnými invektivami se na sítích nešetří ani na jedné fanouškovské straně. „Proto taky říkám, že pokud se na stadionu na to konto něco semele, půjdu tentokrát přes mrtvoly já. Podám na Ščerbana trestní oznámení za podněcování nebo navádění k trestné činnosti. A navíc budu požadovat jeho odvolání z funkce na svazu, protože takhle se člověk, který zastupuje český hokej, chovat rozhodně nemá a nesmí,“ dodal Svoboda.

O reakci Bedřicha Ščerbana na prohlášení Martina Svobody redakce MF DNES žádala marně. „Tomuto subjektu vyjádření neposkytuji,“ vzkázal Ščerban.

První čtvrtfinálový zápas je na programu v Moravských Budějovicích už v neděli v 16.00. O den později se na stejném místě hraje v 18 hodin.