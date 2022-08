Hokejovou arénu v Jihlavě chce stavět pět firem, cenu město zatím tají

Pět přihlášených firem do soutěže na stavbu haly je víc, než se čekalo. Někteří pesimisté dokonce tvrdili, že o zakázku s předpokládaným rozpočtem 1,3 miliardy korun, nebude mít zájem nikdo.

I podle opozice je pět nabídek příslibem, že bude z čeho vybírat. „Je to příjemné překvapení. Původně jsme čekali, že se přihlásí zhruba tři firmy. Doufejme, že podobně příjemné zprávy budou i ty o ceně,“ komentoval to opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO).

To zásadní, tedy jakou sumu firmy nabídly a jestli je město schopno takovou cenu akceptovat, ale zatím není známo. Nabídky musí podle vedení radnice splňovat mnoho požadavků, a protože jsou svým obsahem velmi rozsáhlé, je potřeba je podrobit důkladné kontrole.

„Musí se prověřit splnění zadávacích podmínek včetně kvalifikačních požadavků a řada dalších náležitostí. To vyžaduje čas. Přestože jsme připraveni, počítáme, že to bude trvat několik týdnů i při rychlém postupu,“ uvedl radní města a manažer výstavby arény David Beke (ODS).

Ke konkrétním sumám ani k jednotlivým firmám se nevyjádřil. „Nemohu aktuálně komentovat dotaz na firmy. O dalších krocích budeme informovat veřejnost v průběhu týdne,“ přislíbil.

Primátorka: Horší dobu jsme si vybrat nemohli

Informace o tom, jak firmy výstavbu haly nacenily, je zásadní. Panuje totiž oprávněná obava, že částka, za kterou by byly ochotny arénu postavit, se oproti předpokládanému rozpočtu zvedla. Někteří odhadují, že by se suma mohla blížit i ke dvěma miliardám. Souvisí to s celkovým růstem cen energií, stavebních materiálů, ale i s válkou na Ukrajině a celkovou ekonomickou situací.

Otázkou tak je, zda by vůbec Jihlava měla na stavbu peníze. „Vývoj cen není příznivý a horší dobu jsme si vybrat nemohli. Budeme čelit skutečně velkému rozhodnutí,“ uvedla primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) den před skončením lhůty pro podávání přihlášek.

Jihlavští zastupitelé schválili na stavbu arény úvěr do 600 milionů korun, Kraj Vysočina slíbil dát půl miliardy a od Národní sportovní agentury město očekává dotaci 300 milionů korun.

Podle primátorky by si případně město mohlo vzít ještě o něco vyšší úvěr. Nicméně bude třeba řešit i další nutné investice, se kterými se ještě před rokem nepočítalo.

„Pokud by cena byla třeba dvojnásobná, neumím si představit financování, které bychom byli schopni získat. Ví se o mně, že jsem příznivcem stavby, ale přiznávám, že jsem na vahách i já. Když cena bude tak vysoká, že město na ni nebude mít ani s úvěrem, tak nemá cenu tlačit na něco, na co nemá,“ zamyslela se Koubová s tím, že si na druhou stranu umí představit variantu, kdy by se cena snížila tím, že by se v první etapě neudělala nárožní budova.

Ve hře stále zůstává pouhá oprava střechy

Horácká multifunkční aréna by měla stát na místě stávajícího starého stadionu, který je v nevyhovujícím stavu. Pro lední sporty je uzavřen již tři měsíce.

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlavy budou hrát mimo město. U fanoušků klubu i u bývalých hráčů budí stávající nejistota obavy, zda se Dukla bude mít kam vrátit.

„Rád bych tomu věřil, ale za poslední roky jsem spíš skeptik. Když člověk vidí, jak se všechno zdržuje a prodlužuje, tak si myslím, že je to dost nereálné. Kde se na to vezmou peníze? Myslím, že pokud se aréna nevyřeší do dvou tří let, tak je konec hokeje v Jihlavě. A toho se bojím,“ řekl bývalý legendární útočník Oldřich Válek.

Nouzovým řešením, pokud by město na novou halu nemělo peníze, by teoreticky mohla být oprava střechy stávající haly. „Je to varianta nejjednodušší, nejlevnější a v tuto chvíli asi nejreálnější s ohledem na to, co se děje na stavebním trhu,“ poznamenal opoziční zastupitel Radek Popelka.