„Financování je zajištěné, v pondělí pravděpodobně účet uzavřeme,“ říká manažer výstavby Horácké multifunkční arény David Beke.

„Musíme se pobavit, co s vybranou částkou uděláme. A jak odměníme lidi, kteří na účet něco dali,“ doplnil primátor Jihlavy Petr Ryška.

Na transparentním účtu u České spořitelny se za víc než pět let sešlo něco málo přes 200 tisíc korun.

„Jsem zklamaný. Hodně jsem o tom přemýšlel a asi jsme propagaci sbírky nedali dostatečnou péči,“ přiznal Beke. „Je pravda, že jsme to moc nepropagovali,“ připustil Ryška.

Přesto se našli lidé, kteří na účet poslali i deset tisíc korun. Jedním z nich je dlouholetý fanoušek Dukly a člen sdružení promoTEAM HCD Dušan Majer.

„V první řadě mám radost, že ten účet vznikl. Protože si myslím, že je to dobrá myšlenka. Horácká aréna je, když to trošku přeženu, takové malé Národní divadlo. Minimálně v kontextu Jihlavy,“ doplnil. „Jsem rád, že jsem mohl nějakým drobným dílem přispět do velké skládačky. A mám z toho radost.“

Také on však připouští, že se věc nepodařilo dostatečně dostat mezi lidi. „Čekal jsem, že se vybere trochu vyšší částka. Bohužel nevím, co tomu zabránilo. Možná lepší propagace,“ dumá.

Informací o účtu bylo málo

Faktem je, že o účtu mnoho lidí nevědělo. „Vím, že přístupové údaje byly na webu Horácké arény nebo na webu města. Ale asi se to mezi lidi nedostalo,“ lituje Majer.

Podle něj by fanoušci Dukly mezi sebou neměli problém vybrat vyšší částku.

„Věřím, že by lidé peníze dali. Kdyby o tom věděli,“ je přesvědčen Majer. „Vzhledem k tomu, jak je Dukla populární, kolik lidí na ni chodilo, kdyby každý přispěl nějakou i malou částkou, tak by to mohlo být lepší. Ale pozdě bycha honit.“

Transparentní účet ke stavbě Horácké arény Transparentní účet Statutárního města Jihlavy u příležitosti stavby Horácké multifunkční areny byl v České spořitelně symbolicky spuštěn 20. 2. 2020. První příspěvek ve výši 9 999 korun poslal manažer výstavby David Beke. Radní za ODS postupně na účet připsal 33 999 Kč. K dárcům se přidali další politici: tehdejší primátorka Jihlavy Karolína Koubová (celkem 6 000), bývalý primátor Jaroslav Vymazal (5 000), současný primátor Petr Ryška (5 000) či předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil (5 000). Na novou halu přispěli i hráči, trenéři, vedení a zaměstnanci HC Dukla Jihlava. Hned tři fanoušci Dukly: Martin Král, Dušan Majer a Jiří Tomáš poslali na účet jednorázově 10 tisíc korun – stejnou výši daroval jednatel Dukly Bedřich Ščerban. Celkově se za více než pět let vybralo přes 200 tisíc korun.

Samotní politici se snažili jít příkladem. „Určitě jsem posílal peníze i s tím, aby se ostatní přidali,“ říká Ryška, který na účet přispěl pěti tisíci. „Samozřejmě jsem nechtěl stát stranou.“

Největším „sponzorem“ nové haly přes transparentní účet je paradoxně sám manažer výstavby. Beke na účet postupně poslal částku 33 999 korun.

„Obecně se dá říct, že společnost je dneska postavená na tom, že lidé jsou méně ochotní přispívat na veřejné stavby. Každý si syslí peníze sám pro sebe,“ říká Beke.

Podle něj nenahrávalo otevřenosti lidí ani dlouhé čekání na zahájení výstavby nové haly. „Narazilo to na tom, že lidé po dvaceti letech čekání ani nevěřili, že se to podaří realizovat,“ myslí si Beke. „Přispěli opravdu jenom ti skalní, někteří fanoušci jednorázově až deset tisíc. Ale jinak k tomu byli lidé spíš skeptičtí.“

Teď se však situace změnila. Výstavba multifunkční arény míří do finiše, k užívání má být předána na začátku října. Město má proto v tuto chvíli připravený další projekt, kterým chce fanoušky do akce zapojil.

„Nejde úplně o ty peníze, dvě stě tisíc korun je v celkových nákladech na stavbu drobek. Ale chceme sbírku transformovat zpátky do něčeho, co dá lidem sounáležitost se stavbou. Stanou se její součástí,“ naznačil David Beke záměr o donátorském webu, který město hodlá oficiálně zveřejnit v pondělí.