Luka si připomenou válečné dění. Městys na konci bojů zachránil přednosta stanice

Akce s názvem Luka 1938–1945 se uskuteční u zdejšího zdravotního střediska poblíž náměstí 9. května k 80. výročí ukončení druhé světové války.

„Ve 13 hodin začne výstava vojenské techniky a možnost prohlídky táborů s vojáky v dobových uniformách. Od 16 hodin začne dvouhodinový sled divadelních scén s volným zpracováním místních událostí, jak se v Lukách a okolí udály v letech 1938 až 1945,“ řekl loucký starosta Martin Dvořák.

Po scéně a ukázkách techniky by měl následovat kulturní program. „Jeho podoba je ještě v jednání,“ podotkl starosta.

Podle něj se podobně rozsáhlé historické ukázky na základě dobových událostí v Lukách ještě neuskutečnily. Na jejich ztvárnění se bude podílet asi třicet ochotníků z Luk a okolí, z řady koutů republiky přijedou milovníci vojenské historie v dobových uniformách s druhoválečnou výstrojí, výzbrojí a technikou.

Ochotníci ve spolupráci s městysem akci připravují už od loňského září. „Museli jsme zvolit pozdější termín, protože na dřívější termín blíž k 8. květnu už mnoho vystupujících mělo zadané jiné akce,“ vysvětlil starosta Dvořák.

Nejúspěšnější útok na železnici v protektorátu

Příslušníci louckého druhoválečného odboje sehráli významnou roli i v rámci tuzemské historie let německé okupace. Zdejší partyzánská skupina pod vedením louckého Františka Bezfaldy (dědeček autora tohoto textu – pozn. red.) byla součástí partyzánské organizace Lenka-Jih a právě ona 10. dubna 1945 na trati Brno – Jihlava vyhodila do povětří železniční most u Helenína. Německý vojenský vlak, který následně místem projížděl, se z mostu zřítil. Následkem bylo 65 mrtvých a 115 zraněných vojáků wehrmachtu. Tím se akce stala nejúspěšnějším partyzánským útokem na železnici v protektorátu.

Drama na sklonku války se v Lukách nad Jihlavou odehrálo 5. května 1945, kdy na zdejším nádraží zastavil vojenský vlak s německými výsadkáři. V Lukách už byly v euforii vyvěšeny na četnické stanici v nynější ulici 1. máje vlajky československé a také jedna rudá.

Z transportu, čekajícího na nádraží, přišli do městečka němečtí vojáci, kteří chtěli vlajky svěsit. Přitom došlo k přestřelce s četníky a partyzány a dva Němci byli zastřeleni. V odvetě Němci začali Luka ostřelovat a zvažovali útok na městečko, který by pravděpodobně skončil krveprolitím. Nakonec se podařilo přednostovi železniční stanice Johanu Melchertovi uvolnit trať a dosáhnout tak odjezdu německého vlaku na Jihlavu. Luka byla zachráněna.

Tato válečná epizoda, stejně jako scéna následného faktického osvobození městyse sledy rudoarmějců, se stala námětem pro ochotníky při ukázkách na akci 17. května. „Rádi bychom ztvárnili události od mnichovské krize v září 1938 až do konce války včetně pár dnů po válce,“ řekl hlavní scenárista ukázek Tomáš Bartušek.

Průřez historií od mobilizace po odsun Němců

Diváci uvidí ukázky mobilizace roku 1938 včetně přípravy venkova – zde konkrétně stavbu místního protiletadlového krytu či mostních zátarasů, odchod mobilizovaných se zavazadly či potyčky s místními Němci. „Tam vycházíme z událostí z března 1939 v nedalekém Stonařově,“ řekl Bartušek. Objeví se zde i unikátní replika československého tančíku vzor 33.

Divadelníci na místě vystaví i kulisy budov. „Přednostu stanice Johana Melcherta, který zachránil Luka před zničením, bude hrát jeho pravnuk Karel, objeví se též významný loucký příslušník odboje doktor Jiří Motýl,“ řekl Bartušek.

Ochotníci ztvární i scénu poválečného odsunu Němců a napodobí místní průvod z 27. května 1945, v jehož čele šli loučtí partyzáni nesoucí československý prapor s britskými samopaly Stengun na prsou.

„Čerpali jsme z vyprávění pamětníků, z historických kronik, archivních záznamů i dobových snímků,“ řekl Bartušek.