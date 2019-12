Herec s hlasem čaroděje a bratr obávaného muže nechtěl umřít na jevišti

Moučka se narodil v roce 1923. Jeho otec byl obchodní cestující, matka švadlena. Vyučil se strojním zámečníkem a soustružníkem v jihlavské firmě Polak & Hopp, což jsou dnešní Moravské kovárny v Hruškových dvorech. Za války byla tato firma zapojena do zbrojního průmyslu. Vyráběly se tam díly pro munici, vojenská vozidla a letadla.

Předtím zkoušel Moučka i jiná řemesla, třeba pekaře a kamnáře, ale to byly též slepé cesty jeho života.



Na jevišti začínal jako ochotník. Jeho první role mezi amatéry, to byl vlastně záskok. Šlo o úlohu krále v pohádce Sůl nad zlato. V Horáckém divadle pracoval zpočátku i jako inspicient.

Vedle toho hrál od svých dvaadvaceti let. Se Sovákem se v Jihlavě potkali třeba v Gogolově Ženitbě, která měla premiéru 26. července 1945. „Nevěřil jsem, že bych se hraním uživil. Ale pak jsem jednou hrál Shakespeara a bylo rozhodnuto,“ vykládal v penzi.

Čerta Trepifajksla z Dalskabátů si zahrál dvěstěpadesátkrát

Po odchodu z Jihlavy začal brzy filmovat. A to hned od počátku 50. let. Celkem hrál ve více než 70 filmech. Další desítky postav ztvárnil v rozhlase, dabingu a seriálech. Do povědomí se zapsal třeba jeho čert Trepifajksl z pohádky Dalskabáty, hříšná ves.

„Hrál jsem ho v divadle dvěstěpadesátkrát! Poprvé, když mi bylo teprve pětatřicet roků. To jsem tu roli tehdy nechtěně vyfoukl Standovi Neumannovi,“ vzpomínal. Stejnou roli poté vytvořil i ve filmu.

Hlasovým projevem se výrazně zapsal i do vynikající animované pohádky Čarodějův učeň režiséra Karla Zemana, v níž namluvil čaroděje.

Na druhé straně mu bylo po roce 1989 často kriticky připomínáno, že hrál hlavní postavu komunistického tajemníka Pláteníka v televizním seriálu Okres na severu. Sám Moučka z KSČ vystoupil v roce 1968. Devět let poté, za normalizace v roce 1977, se do strany vrátil. Po roce 1989 se už před kamerou objevoval jen zřídka. V 90. letech hrál třeba ještě v Životě na zámku.

Přes 40 let působil v Divadle na Vinohradech. Předtím prošel kromě Jihlavy i divadly v Kladně, Olomouci či Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Hrál i v Národním divadle.

Jeho bratr Milan byl obávaným vyšetřovatelem Stb

Po roce 1989 se začala detailně rozebírat činnost Milana Moučky, bratra známého herce. Ten patřil k nejobávanějším vyšetřovatelům Státní bezpečnosti. Mimo jiné byl pověřen přípravou procesu s Miladou Horákovou.

Prvního září 1945 měl premiéru Strakonický dudák, kde si zahrál Jaroslav Moučka kromě jiných s Jiřím Sovákem.

O tři dny později měli oba dva premiéru s Rostandovou hrou Romantikové.

Ostrovského kus I chytrák se spálí byla též inscenace, v níž se Moučka objevil v Horáckém divadle.

V následujícím roce 1946 byl obsazen režisérem Janem Strejčkem do Moliérova Oklamaného paroháče. Znovu si zde zahráli spolu se Sovákem a dokonce i se Svatoplukem Skopalem, otcem současného herce stejného jména.

Brzy poté měla premiéru Langerova Periferie, též s Moučkovou účastí.

Svými podřízenými byl označován za iniciátora užívání násilí při výsleších. Jeho bratr herec s ním pak přerušil rodinný kontakt.

Milan Moučka byl též jako člen Revoluční gardy zapleten do stonařovské vraždy Viléma Bardase v červnu 1945.

V roce 1956 byl propuštěn ze služebního poměru a poté pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodních vztahů v Závodech průmyslové automatizace v Praze. Pokus o jeho trestní stíhání v 90. letech skončil neúspěšně. Milan Moučka zemřel v roce 2009.



Herec Jaroslav Moučka odešel do penze po více než půl století u divadla. Jeho kolegové tehdy ani nevěděli, že derniéra Wilderovy Dohazovačky znamenala i jeho poslední hraní na jevišti. Moučka vysvětloval, že nechtěl zemřít na jevišti, jak o tom někdy mluvili někteří jeho kolegové.

S manželkou jezdil na kole, rád si zahrál mariáš

„Teprve teď jsem zjistil, že jsem celý život nežil svůj život. Tak se rozhlížím, jak to na tom světě vypadá,“ řekl těsně po odchodu do důchodu.

V té době často chodili se ženou na procházky. A s kolegy Iljou Prachařem a Janem Skopečkem zase pravidelně na víno.

Na léto se Moučka vracíval do rodného kraje, na Jindřichohradecko, konkrétně na chalupu do Kardašovy Řečice. Jeho žena tam zdědila nemovitost po strýci z Vídně. A tak tam spolu manželé jezdívali i na kole každý den, když jim to ještě zdraví dovolovalo. Herec také rád hrál s kamarády mariáš.



„Na svůj život si nestěžuju, prožil jsem ho naplno. Zahrál jsem si hodně rolí, které mě bavily, ale to už je pryč,“ řekl v době, kdy už jeho zdraví nebylo dobré.

Jaroslav Moučka zemřel o Vánocích před deseti lety v 86 letech.