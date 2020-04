Vochoč byl partyzánem v Jugoslávii, později na jevišti ztvárnil Brežněva

Před devadesáti lety se narodil Karel Vochoč. Kulaté výročí jeho narození uplyne 7. dubna. Tento divadelní a filmový herec svou kariéru začínal v Jihlavě. Do Horáckého divadla nastoupil na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Stalo se tak krátce poté, co zblízka poznal hrůzy války.