Kamna výbuch kočičí kavárny nezpůsobila, lidé tuší souvislost s opravou ulice

„Zatím vše naznačuje, že šlo o závadu na vnitřním zařízení domu,“ uvedl v pondělí odpoledne havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS). V té souvislosti se uvažovalo nad starými plynovými kamny. Takové informace měla i provozovatelka kočičí kavárny Lucie Plíhalová.

Až později se ukázalo, že kamna nevybuchla. „Vynášeli je hasiči a ta kamna nebyla popálená, zničená, rozletěná, nebylo jim nic. Byla tam spousta plynařů a topenářů a ti tvrdili, že pokud k výbuchu došlo od kamen, budou roztříštěné, nebo aspoň prasklé, což nebyly,“ uvedla v úterý dopoledne.

Místní čím dál více dávají pondělní explozi do souvislosti s opravou Havlíčkovy ulice. Ta je v rekonstrukci od počátku března. Práce za celkových bezmála 70 milionů korun pro město vykonává místní stavební firma Chládek a Tintěra. Zatím proběhlo jen odstranění vrchních vrstev, rozšířen byl i zářez v návrší směrem k nemocnici.

„Ukazovala mi to sousedka. Když se začalo pracovat, kvůli otřesům jí prasklo umyvadlo i dlažky v koupelně. Naproti nám paní doktorka říkala, že jí létaly hrnky v lince. Nám se chvěl celý barák,“ líčí Plíhalová.

Podobně mluvili i sousedé, kteří se na odstraňování následků exploze a demolici domu přišli podívat. „Objevily se nám nějaké praskliny na zdi,“ tvrdil starší muž ze sousedství poničené kavárny. „V jednu chvíli se doma klepalo vše, co mohlo,“ přidal se další.

Stavebníci i investor souvislost odmítají

Starosta města Zbyněk Stejskal hned v pondělí čtyři hodiny po explozi její spojitost s rekonstrukcí ulice odmítl. „Plynaři zjišťují přesné okolnosti, ale už teď můžeme potvrdit, že výbuch nemá nic společného s rekonstrukcí Havlíčkovy ulice,“ oznámil v pondělí v poledne.

Na svém tvrzení trvá i v úterý. „Hasiči, plynaři i zástupci stavební firmy potrubí důkladně kontrolovali až k hlavnímu uzávěru. Nezjistili žádný únik, žádné jeho porušení,“ konstatoval.

Jako velmi nepravděpodobnou označil případnou souvislost exploze se stavebními pracemi i předseda představenstva společnosti Chládek a Tintěra Petr Suchý. „Takových rekonstrukcí ulic už jsme dělali desítky, v zástavbě pracujeme naprosto běžně. Nikdy se nic podobného nestalo. Navíc prozatím pouze odstraňujeme vrchní vrstvy komunikace,“ řekl.

Bagry pak více pracovaly na opačné straně ulice, než stojí domy. Ubraly část svahu směrem k nemocnici. „Byla tam skála, museli použít bourací kladiva,“ podotkl jeden ze sousedů. „Nemáme zprávy, že by se to nějak v nemocnici projevilo. Šlo o běžný postup daný projektovou dokumentací,“ poznamenal Petr Suchý.

Žádnou stížnost na postup prací a s tím související případné škody na majetku nezaregistroval ani starosta Stejskal. „Pokud by se skutečně v souvislosti se stavbou někomu něco přihodilo, měl by se neprodleně obrátit na vedení města či na stavební firmu. Co vím, nikdo tak neučinil,“ nabádá.

Proč došlo k úniku plynu se vyšetřuje

Oficiální vyšetřování stále běží, žádné jasné závěry dosud nejsou. Příčiny požáru zjišťují jak hasiči, tak policisté. „Vše je teprve na počátku,“ pravila policejní mluvčí Michaela Lébrová. Hasiči předběžně potvrdili, že za explozi může únik plynu. Ale kde a proč k němu došlo, nevědí.

Výbuch se v havlíčkobrodské Havlíčkově ulici ozval v pondělí kolem čtvrt na devět ráno. Roztříštil okna domu, částečně je vyrazil, vyvalil boční zeď do Nerudovy ulice a zboural vnitřní příčku oddělující kuchyň kavárny od kuchyně jednoho ze dvou bytů. Při události nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Poškození statiky domu bylo však natolik závažné, že odborníci nařídili jeho okamžitou demolici. O tu se postarali profesionální hasiči. „Byla nařízena okamžitá demolice budovy, hrozilo nebezpečí z prodlení,“ vysvětlila nasazení hasičů na demoliční práce jejich mluvčí na Vysočině Petra Musilová.

S technikou pomohl Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru z Jihlavy. Do budovy se zakously kleště pásového rypadla. „Kolegové na místě pracovali do půl třetí v noci, ráno pak v činnosti pokračovali,“ sdělila Musilová. Uložení sutin ve svém demoličním dvoře nabídla firma Chládek a Tintěra.

Demolice měla řadu diváků

Demoliční práce přišly v pondělí odpoledne a večer sledovat desítky, možná až stovky lidí. Pro mnoho z nich byl dům spojen s řadou zážitků. Ať už souvisejících s novou kočičí kavárnou, tak u těch starších hlavně s někdejší pivnicí. Ta v domě fungovala dlouhé desítky let, řadila se ke klasickým a tradičním brodským hospodám. Provoz ukončila v závěru loňského roku. Kočičí kavárna místo ní otevřela v první polovině února.

V domě byly vedle kočičí kavárny, jež zde působila v nájmu, dva byty. Jeden obývala nájemkyně z Ukrajiny, druhý vlastník celé nemovitosti. Město jim nabídlo náhradní bydlení. „Prozatím této nabídky nikdo nevyužil. Pro pana majitele, který k záležitosti přistoupil velmi pragmaticky a konstruktivně, stále držíme v rezervaci městský byt o velikosti 2+1,“ zmínil starosta Stejskal.

Město bylo nápomocno už během pondělního odstraňování následků exploze. Jeho zástupci se podíleli na koordinaci prací a organizování vyklízení. Do toho se zapojily i místní Technické služby. „Jsme ochotni na požádání prodiskutovat i další formu pomoci včetně té finanční,“ dodal Stejskal.

Podle něho ovšem bude stěžejní jednání s pojišťovnou. Dům byl pojištěn a pojistka by podstatnou část nákladů měla pokrýt. Na sociálních sítích už se objevilo i několik nabídek na zorganizování veřejné finanční sbírky.