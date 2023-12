Rekordní rozpočet Brodu míří na rekonstrukci ulice, hřiště i stadionu

„V Dobrovského ulici se bude kompletně měnit povrch včetně všech podkladních vrstev. Půjde o celý úsek od Pražské ulice po Husovu včetně chodníků, osvětlení a parkovacích míst,“ informoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Dobrovského ulice je jednou z nejdůležitějších v širším centru města. Navazuje na Horní ulici vedoucí severním směrem z Havlíčkova náměstí. Je to spojnice centra a sídliště Výšina. Denně jí projedou tisíce řidičů. Jezdí tudy i městské autobusy. V ulici navíc sídlí pivovar.

Město v příštím roce nechá ulici kompletně opravit. Ještě nikdy se tak nestalo, vždy se při výměnách inženýrských sítí obnovil jen kousek. Ve vozovce tvořené žulovými kostkami jsou časté prohlubně a mohutné hrboly. Zvlněné jsou i chodníky, lemují je vykloněné obrubníky. „Ulice bude kompletně předlážděna. I po opravě se na ni žulové kostky vrátí, asfaltem je nahrazovat nebudeme,“ konstatoval Honzárek.

Jeden čas o tom vedení města uvažovalo kvůli těžkým vozům mířícím z pivovaru. Ten ale bude stavět nový nájezd do Masarykovy ulice a současný hlavní vjezd do areálu z Dobrovského ulice přestanou nákladní vozy využívat.

„Tlačíme na to, aby se rekonstrukce celé ulice stihla během jednoho roku,“ doplnil starosta Zbyněk Stejskal (ODS). Na Dobrovského bude v roce 2025 navazovat rekonstrukce sousední uličky Barbory Kobzinové a krátkého úseku ulice P. F. Ledvinky.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Rekonstrukce Dobrovského ulice bude v příštím roce investiční akcí, která život a dopravu v Brodě ovlivní nejvíce. To je také jeden z důvodů, proč se nebude podobně důkladně opravovat už žádná další městská ulice.

„Jednu rekonstrukci si naplánovalo i Ředitelství silnic a dálnic. To chystá velkou opravu Lidické ulice. Působit ještě větší dopravní komplikace už nechceme,“ vysvětlil Libor Honzárek. Až do roku 2025 je tak odloženo dokončení rekonstrukce Havlíčkovy ulice.

Oprava Dobrovského ulice by podle odhadů měla přijít na nejméně 35 milionů korun. V rozpočtu, který na svém posledním zasedání schválili brodští zastupitelé, je jednou z největších položek.

Schodek a našetřené peníze

Osmiciferných částek je však ve schváleném rozpočtu několik. I proto je rozpočet na rok 2024 pro Brod doposud rekordní. Výdaje jsou plánované ve výši 980 milionů korun. Příjmy mají dosáhnout 920 milionů. Schodek má být kryt penězi našetřenými z minulých let.

Vedení města rovněž věří, že schodek bude jen dočasný, než bude proplacena dotace na dvě největší akce, tedy na budování nových tříd v základních školách V Sadech a Konečná. Obě investiční akce v součtu za 165 milionů korun začaly už na podzim. V příštím roce bude hotova většina prací. Dotace by měly pokrýt skoro polovinu nákladů.

Nové parcely Na Nebi

Další výrazná investice příštího roku se týká bydlení. Připravit chce město nové stavební parcely v lokalitě Na Nebi v Reynkově ulici. Těch bude celkem sedmadvacet, na všech mají stát typizované řadové domky. Stavebníky v této lokalitě bude město držet na velmi krátké uzdě, poprvé uplatní takzvaný regulační plán.

Další dva vysoké výdaje půjdou do sportu. Za bezmála 50 milionů korun se bude upravovat ledová plocha zimního stadionu v Kotlině. Práce by zhotovitel měl stihnout v letní přestávce mezi hokejovými sezonami.

„Betonová plocha pod ledem není rovná. Tloušťka ledu kolísá mezi třemi a osmi centimetry, což klade zvýšené nároky na dodávku energií pro chlazení. Kvůli propadům plochy a průhybům není možné dokonale vyčistit potrubí. A nečistoty brání plynulému průtoku chladicího média,“ popsal Václav Lacina, ředitel technických služeb, jež se o provoz zimního stadionu starají.

Dočkat by se konečně mohla i základní škola Nuselská. Ta už od svého vzniku, několik desítek let, marně vyhlíží venkovní sportovní hřiště. To se má začít stavět, město na něj chce využít pětadvacet milionů z dotace na sportovní zařízení od Kraje Vysočina.

„Bude se jednat o sportoviště, které bude sloužit jak škole, tak veřejnosti. S tím byly spojeny poslední úpravy projektu, aby areál dostal patřičné zázemí. Součástí stavby bude i parkoviště pro 35 aut,“ prozradil Zbyněk Stejskal.

Dokončení Staré radnice

Po více než třech letech bude v první polovině příštího roku dokončena rekonstrukce budovy Staré radnice na Havlíčkově náměstí. Vedení města nechalo přestavět část, kde předtím sídlila krajská knihovna.

Nově upravené prostory nabídnou zázemí pro informační turistické centrum, výstavní část i dva sály pro společenské, kulturní či vzdělávací akce.

„Do budovy se otiskla historie. Zachovává kontinuitu od středověkých dob až po současnost. I proto byla před několika týdny budova zařazena do seznamu národních kulturních památek,“ připomněl Libor Honzárek.