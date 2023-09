Po válce v šest hodin večer, zní motto veletrhu. Je poctou spisovateli Haškovi

Už od prvního ročníku nabízí ředitelka knižního trhu Markéta Hejkalová vstupenky školám nejen v Havlíčkově Brodě, ale i v širokém okolí. A opět je o ně enormní zájem. „Prodáme jich takto v předprodeji přes tisíc,“ říká.

Každý rok posílá vstupenky i do základní školy v Bobrové. Ta má v městysi s devíti stovkami obyvatel deset tříd, chodí do ní přibližně 230 dětí. „Výprava z této školy na knižním trhu nechyběla ani jednou. Teď už k nám jezdí děti dětí, jež nás navštěvovaly v prvních ročnících,“ podotkla Hejkalová.

I to dokládá, jak zavedenou a tradiční akcí se Podzimní knižní trh stal. Podzim si bez něj v Havlíčkově Brodě nelze představit. Letos se uskuteční v pátek a v sobotu o prvním říjnovém víkendu. Bude jako vždy v prostorách Kulturního domu Ostrov.

Počet vystavovatelů roste

Do konce týdne měla Markéta Hejkalová přihlášených 139 vystavovatelů. „V posledních letech po covidové pauze to číslo opět roste. V době před covidem jsme mívali mezi 140 až 150 vystavovateli. Věřím, že se brzy na tyto počty vrátíme,“ poznamenala ředitelka.

Kdo také přijede pátek 6. října

14:30 Petr Čornej

14:45 Jiří Slíva

15:30 Arnošt Vašíček

15:30 Bohumil Pečinka, Petros Michopulos

17:45 Alena Mornštajnová sobota 7. října

9:30 Aleš Palán

11:00 Ivan Kraus

12:00 Petra Hůlová

14:30 Michal Viewegh

Svým rozsahem je to jedna z největších akcí věnovaných knihám v České republice. V Brodě se nesetkají jen nakladatelé a vydavatelé a jejich týmy. Přijedou i samotní spisovatelé. A ti se postarají o doprovodný kulturní program. Bude plný autorských čtení, autogramiád i besed.

„Součástí doprovodného programu je 90 pořadů, na čtyřech scénách vystoupí 120 spisovatelek a spisovatelů. Jejich výběr je opravdu pestrý,“ připomíná Markéta Hejkalová.

Historik z Brixenu

Sama se těší zejména na dva body. Tím prvním je představení nové knihy autorky Petry Dvořákové Pláňata. To se uskuteční ve velkém sále KD Ostrov v sobotu v půl jedenácté dopoledne.

Druhým bodem je pak beseda s Hansem Heissem. Ta je na programu v pátek v pravé poledne na schodech Krajské knihovny Vysočiny. „Hans Heiss je historik, který žije v italském Brixenu v domě, v němž při svém vyhnanství pobýval Karel Havlíček Borovský. O dům i Havlíčkův odkaz se stará a dokáže o všem krásně vyprávět,“ zve veřejnost na přednášku Hejkalová.

To samé činí i Jana Fischerová, bývalá starostka a poslankyně, která se o partnerství Havlíčkova Brodu a Brixenu zasloužila. „Bude to poprvé, co Hans Heiss se svojí ženou do našeho města přijede. Pro naše město je to čest,“ konstatovala Fischerová, jež bude přednášku tlumočit.

Návštěvníci knižního trhu se ale mohou těšit na desítky dalších známých tváří. Setkat se bude možné například s Alenou Mornštajnovou, Petrou Hůlovou, dokumentaristkou Kamilou Hladkou, esejistou Štěpánem Kučerou, básnířkou Alenou Müllerovou, historikem Petrem Čornejem, politologem Petrem Pithartem nebo publicistou Karlem Hvížďalou.

Kromě českých autorek a autorů vystoupí i německá prozaička Sabine Dittrich, česko-italský básník Filadelfo Giuliano či česky píšící americký prozaik Michael Shaheen. Zahraničí bude letos zastoupeno i mezi vystavovateli. Stánek budou mít slovenské nakladatelství Eruditio a Vídeňské svobodné listy, což jsou česky psané krajanské noviny z Rakouska.

Pocta Jaroslavu Haškovi

Motto letošního ročníku knižního trhu zní „Po válce v šest hodin večer“. Citace pochází z knih o dobrém vojáku Švejkovi od Jaroslava Haška. Kdo na vstupenku napíše správnou odpověď na otázku, kdo tuto větu pronesl, a odevzdá ji ke slosování, může se dočkat výhry.

„Samotné motto trhu je poctou Jaroslavu Haškovi, který zemřel před sto lety v nedaleké Lipnici nad Sázavou. Zároveň připomíná jak první světovou válku, tak současnou agresi Ruska proti Ukrajině,“ vysvětluje Hejkalová.

Ačkoliv první akcí v rámci letošního Podzimního knižního trhu bude už ve čtvrtek večer v knihovně Listování v knize Holčička a cigareta francouzského spisovatele Benoita Duteurtrea, oficiální zahájení se uskuteční v pátek v 11 hodin. Postará se o něj předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten poté povypráví o knihách, které ho ovlivnily.

Premiérou bude trh pro nového ředitele Kulturního domu Ostrov Ondřeje Rázla. Ten jeden z největších kulturních stánků na Vysočině vede teprve od počátku září. „Je to pro nás velká akce. Ale odpadla nám ta mravenčí práce s vystavovateli, což si zajišťuje ředitelka trhu. My se staráme hlavně o to, aby vše technicky fungovalo,“ uvedl Rázl.