Havlíčkův Brod a nizozemské Brielle slaví. Jejich přátelství trvá 40 let

„Partnerství s Brielle je nejen historickým, ale i lidským poutem. Udržujeme ho nepřetržitě od roku 1985, a to nejen na oficiální úrovni, ale především mezi lidmi,“ říká starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS).

Partnerství mezi městem zavřeným za železnou oponou a sídlem v liberálním Nizozemsku se nerodilo lehce. Roli v něm sehrálo množství náhod, ale také touhy. V Brodě po svobodě a objevování světa, v Brielle po nevšedních zkušenostech.

Po navázání kontaktů s městem z Východu toužil starosta Brielle Cor de Ronde, idealista, který v tom viděl podkopání železné opony. Dnes už se ani neví, jak přišel právě na Havlíčkův Brod.

„Tehdy si mě pozval, abych mu o Československu a o Brodě vyprávěla,“ zmínila v jednom z předešlých rozhovorů Eva Horová.

Právě tato žena, jež z Československa emigrovala v roce 1968 a v Brielle žila, spolu s briellským starostou vdechla přátelství život.

Při prvních kontaktech byla tlumočnicí. „Někdy to nebylo jednoduché. Třeba když poprvé přijel tehdejší předseda národního výboru Jaroslav Doležal a četl psaný projev plný velkých vítězství lidu,“ smála se Horová, která se později stala čestnou občankou Brodu.

Pasy odnesli na kontrolu

Ráda rovněž vyprávěla, jak za socialismu setkání delegací na každém kroku sledovala Bezpečnost. „Bývalo pravidlem, že se vybraly pasy od hostů a odnesly na kontrolu na Veřejnou bezpečnost. Když jsem tam čekala, přistoupil ke mně muž, že je ze Státní bezpečnosti a že by chtěl, abych mu hlásila, kdo s kým a o čem mluvil,“ popisovala Horová.

Že se to stalo v Československu, ji nepřekvapilo. V šoku ale zůstala, když se to samé opakovalo v Nizozemsku s tamější tajnou službou. „Řekla jsem o tom starostovi Brielle. Ten s tím šel až do parlamentu, kde se o tom diskutovalo,“ líčila Eva Horová.

Dnes už se něco podobného snad stát nemůže.

I proto na letošní oslavy do Brodu zavítala delegace více než osmdesáti hostů z Brielle. Mají tu připraven téměř týden dlouhý program včetně přijetí na radnici. Na Vysočinu přijeli zástupci města, partnerského výboru, ale také třeba hudebníci, organizátoři středoškolských výměn nebo běžní občané.

Hlavním bodem programu byla čtvrteční oslava 80. výročí konce války spojená s Trhem řemesel. Na ten jezdí Holanďané pravidelně.

Připomínka dlouholetých vztahů však pokračuje i dnes.

„Během pátečního večera předáme symbolický klíč od bran města Keesi Haanstrovi, který po více než čtvrtstoletí pečoval o vztahy mezi našimi městy jako předseda partnerského výboru v Brielle. Díky jeho nezištnému úsilí vzniklo mnoho společenských projektů,“ dodal Stejskal.