Jako stará plovárna. Návrh krytého bazénu v Brodě okouzlil jednoduchostí

„Pokud se podaří vše, co je v návrhu, půjde o výstavní bazén v celém Kraji Vysočina. Jedná se o krásné spojení architektonického a krajinářského řešení,“ zhodnotil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Na první pohled to není o žádné extravagantnosti stavby, ale naopak o její jednoduchosti. A to nás okouzlilo,“ přidal se místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

V soutěži, již společně s městem pořádaly Česká komora architektů a platforma CBArchitektura, posuzovalo sedm porotců celkem 25 návrhů. Dva z nich přišly ze zahraničí. Na vítězi se porotci shodli jednomyslně. Vedly k tomu dva perné dny a tři kola, během nichž výběr zužovali. „Bylo to jako konkláve,“ prohodil s úsměvem Honzárek.

Vítězem se stal ateliér AOC architekti. Působí v Praze, ale stavby podobného typu navrhuje v celé republice. Naposledy se svým návrhem bazénu uspěl v Krnově. Tam však přípravy na stavbu dočasně zastavily podzimní povodně.

Na padesátimetrový bazén nebylo místo

Podle starosty Stejskala si vedení města stanovilo několik priorit, které do návrhů chtělo v každém případě zakomponovat. Základem byl pětadvacet metrů dlouhý plavecký bazén, který by byl oddělený od relaxačního. „Zvažovali jsme i padesátimetrový. Ale na ten nebylo dost místa. Navíc se poslední takový začal v republice stavět ještě za socialismu,“ podotkl.

Další klíčovou součástí mělo být velké saunové centrum. To zatím v Brodě chybí a lidé o něj mají velký zájem. Jako nadstavbu chtěli radní tobogán, který by byl atrakcí hlavně pro mládež a přilákal by rodiny s dětmi.

Vítězný návrh splnil vše podle porotců nejlépe. A při tom nepůsobí nikterak megalomansky. Některým připomínal starou plovárnu a z několika pohledů i parník. Věž s tobogánem evokuje lodní komín.

„Areál je omezen údolím Cihlářského potoka. Nechtěli jsme do něj vměstnat žádnou velkolepou hmotu. Bazén jsme navrhli jako jednopodlažní s co největším odstupem od Cihlářského potoka,“ popsal hlavní myšlenku zástupce vítězného ateliéru Filip Rašek.

Návrh společnosti AOC architekti zachovává současný vstup do areálu koupaliště. Z recepce bude pohled do relaxační haly s jedním dominantním a čtyřmi menšími bazény. „Tento prostor je propojen s venkovním areálem koupaliště,“ doplnil další z členů vítězného týmu Jonáš Mikšovský. Z relaxační haly vede i vstup k tobogánu.

Šestici drah doplní saunový svět

Vedle navazuje plavecká část s pětadvacetimetrovým šestidráhovým bazénem. Tato hala bude mít prosklenou stěnu s otevřeným výhledem k Cihlářskému potoku.

Na tuto halu naváže saunový svět. Ten bude umístěn na samém jihovýchodním konci areálu, kde by měl být největší klid. „Řešili jsme ho jako boxy s jednotlivými saunami v prostoru,“ prozradil Mikšovský. Některé ze saun jsou navržené s prosklenou stěnou a výhledem do sousední saunové zahrady s ochlazovacím bazénkem.

Kde si lze úspěšné návrhy prohlédnout Vizualizaci vítězného návrhu město detailně představí v Havlíčkobrodských listech a na sociálních sítích. Prvních osm oceněných návrhů je od úterý vystaveno v prostorách Nové radnice. Všech 25 došlých návrhů je rovněž zveřejněno v soutěžním katalogu na webu města.

Z technického hlediska má jít o komplex plný moderních technologií. Vytápění mají řešit čerpadla a podzemní hlubinné vrty. Ušetřit energie pak budou pomáhat fotovoltaické panely na střeše a stěnách budov. Počítá se i s lamelovým stíněním a samozřejmostí jsou odolné a energeticky úsporné izolační materiály. Prim má v interiérech hrát dřevo a sklo. Špičková vzduchotechnika má udržovat stálou vlhkost.

Návrh řeší i nejbližší okolí areálu. Zahrnuje osm desítek parkovacích míst, jak na upraveném stávajícím parkovišti, tak i místa nová podél Chotěbořské ulice.

Odhadované náklady? 500 až 600 milionů korun

Náklady odhadované na stavbu takového areálu se pohybují v rozmezí mezi 500 a 600 miliony korun. Zřejmě tak překročí hranici, kterou si ještě před soutěží vedení města orientačně stanovilo na 425 milionů korun bez DPH.

„Bude záležet na zastupitelích, zda veškeré navržené prvky a technologie schválí, nebo se rozhodnou někde šetřit. Věřím, že v případě přiklonění se k úsporám bychom se do půl miliardy vešli,“ konstatoval Zbyněk Stejskal.

S vítězem architektonické soutěže nyní vedení města zahájí jednání o podpisu smlouvy. Jestliže se tak stane, nechá si od něj vypracovat projektovou dokumentaci. Tu by Brod měl mít do konce příštího roku. Stavět by se mělo hned poté. „Chtěli bychom, aby nový bazén do čtyř let stál,“ zdůraznil starosta.

O dotaci požádají kraj i národní agenturu

Financovat výstavbu chce Brod z peněz našetřených v minulých letech. Usilovat bude i o dotaci od Národní sportovní agentury a, vzhledem k tomu, o jak nadregionální projekt půjde, i od Kraje Vysočina. Už před časem starosta Stejskal nevyloučil ani možnost úvěru.

Až do otevření nového bazénu plánuje město nechat v provozu současný areál v Kotlině. Ten je v havarijním stavu. Rozlepují se nosníky, protékají vany. Ve značně omezeném prostoru u zimního stadionu v parku Budoucnost není nynější bazén možné opravit. Statik mu loni dával pět let.

Žádné větší investice už do něj město směřovat nechce, jen ho udržet při životě. Co pak se starým bazénem, není dosud zcela jisté. Část vedení města preferuje jeho demolici a navrácení plochy parku.

O tom, zda areál v Kotlině opravovat, nebo postavit plavecký bazén nový, se v Brodě dlouho dohadovalo. Nakonec zvítězila varianta s novostavbou. Loni zastupitelé schválili umístění nového bazénu do areálu letního koupaliště.

„Nemělo by smysl za podobných nákladů opravovat něco starého, když bychom mohli postavit bazén nový, moderní, na lepším místě a s daleko větším potenciálem a životností,“ pravil Libor Honzárek.