Radar téměř vymýtil přestupky. Havlíčkův Brod rozhodl, že ho přestěhuje

„Přestupků v Krátké Vsi rapidně ubylo, počet hříšníků by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Radarový systém tam splnil svůj účel. Mnohem víc potřeba je nyní jinde,“ vysvětlil chystané kroky města havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Radarový systém do Krátké Vsi – na silnici 34 z Havlíčkova Brodu na Ždírec nad Doubravou – pořídil a zaplatil Havlíčkův Brod. Spuštěn byl na konci roku 2020. Nyní vedení města naznalo, že ho více potřebuje na svém území, aby ochránilo své občany.

„Ve smlouvě s dodavatelem zařízení máme jedno přestěhování celého systému zdarma. Toho bychom nyní chtěli využít a uklidnit dopravní situaci ve Šmolovech,“ konstatoval tajemník brodské radnice Václav Stejskal.

98 procent. Nejúspěšnější preventivní opatření

O Šmolovech se v posledním roce mluví velmi hlasitě zejména v souvislosti s hledáním nejvhodnější trasy jihozápadního obchvatu města. Experti i zastupitelé posuzují několik variant, přičemž stěžejní právě je, jakým způsobem se Šmolovům vyhnout. Při jednáních se mimo jiné otevřela i otázka bezpečnosti při průjezdu touto místní částí.

V Krátké Vsi už si řidiči na radarový systém zvykli, obcí se naučili jezdit pomaleji. Dokládají to i čísla. „Před instalací radarů v Krátké Vsi povolenou rychlost překračovalo okolo 200 řidičů denně. V posledních týdnech systém denně eviduje do pěti přestupků. A jsou dny, kdy nezaznamená ani jeden,“ potvrdil vedoucí odboru dopravy v Havlíčkově Brodě Martin Stehno.

„Ať si o radarech myslí kdo chce co chce, osobně je považuji za to nejúčinnější preventivní opatření. Jak Krátká Ves, tak i Svatý Kříž nám potvrdily účinnost kolem 98 procent,“ dodává tajemník Stejskal.

Zmíněný Svatý Kříž je brodská místní část na silnici 38 na Jihlavu. Stejný radarový systém měřící úsekovou rychlost tam nechala radnice instalovat po sérii tragických nehod na začátku loňského roku.

„Informativní radar, který tam byl předtím, evidoval denně na dva tisíce případů překročení nejvyšší povolené rychlosti. A to tam ještě byla sedmdesátka. Po instalaci úsekového měření a zavedení šedesátky se počet přestupků rychle snížil na současných zhruba čtyřicet za den,“ vyzdvihl význam radarového systému Václav Stejskal.

Starosta se obává, že řidičům rychle otrne

V Krátké Vsi ovšem z chystaného kroku havlíčkobrodské radnice žádnou radost nemají. „Doprava se u nás díky radarům podstatně zklidnila. Že by měly být přesunuty, je pro nás novinka. Obáváme se, že se pak řidiči opět začnou chovat jako prasata,“ naplno si ulevil překvapený starosta obce Jiří Ondráček.

Krátká Ves o radarový systém usilovala několik let. Kvůli vysokým pořizovacím nákladům ale nebyla schopna zaplatit ho sama. Dohodla se proto se sousedním Brodem, který systém pořídil, provozuje a kterému zůstává i zisk z vyměřených pokut. „Celý systém Brodu patří. Je jasné, že pokud ho vedení města chce využít jinde, učiní tak a Krátká Ves s tím těžko něco nadělá,“ poznamenal Ondráček.

Podle tajemníka Stejskala by úsekové měření město rádo do Šmolov přesunulo do konce letošního roku. Kdy to bude, záleží na dvou věcech. Z technického hlediska je nejprve potřeba zřídit elektrickou přípojku, která systém bude napájet. Veřejné osvětlení hlavního průtahu Šmolov není natolik silné, aby další spotřebič utáhlo.

Druhá podmínka je administrativního charakteru. Umístění radarového systému musí schválit Policie České republiky. „Daný úsek by měl splňovat určité parametry, což u toho ve Šmolovech je na hraně,“ přiznal tajemník.Měřený úsek musí mít určitou délku, posuzuje se i umístění a počet případných křižovatek a mnohé další ukazatele.

Počet míst na Vysočině, kde se měří úseková rychlost a řidičům hrozí za překročení povoleného limitu postih, v posledních dvou letech skokově narostl. Původně býval jen v Chotěboři a jejích místních částech, později se s dvěma úseky přidala Jihlava. Nyní se rychlost vedle Brodu a Krátké Vsi měří i u Ždírce nad Doubravou nebo v Novém Městě na Moravě.