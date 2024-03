Farníci i sportovci proti Babišovi. Od jeho návštěvy Brodu se distancují

„Základním posláním naší organizace je podporovat sportovní zájmy, fair play a komunitního ducha. Nesouhlasíme s jakoukoli snahou zapojit se do politických aktivit, a to zejména v rámci našeho sportovního prostředí,“ stojí v úvodu petice, jež přes víkend sepsali členové a přátelé klubu Hroši Havlíčkův Brod.

Rozzlobila je chystaná návštěva Andreje Babiše. V Havlíčkově Brodě politik strávil dopoledne. Ráno měl v programu prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie, před polednem pak besedu s veřejností v klubovně softballové Hippos Areny. Plakáty nejprve zvaly na předvolební akci, přičemž ANO využilo názvy farnosti i softbalového klubu. Po stížnostech plakáty stáhlo.

„Věříme, že sport má moc spojovat lidi bez ohledu na jejich politické přesvědčení či názory. Je to prostředek, který nás motivuje k týmové spolupráci, vzájemnému respektu a zdravé soutěži. Jakékoli pokusy o politické zneužití našeho sportovního oddílu jsou v rozporu s našimi hodnotami a cíli,“ zmiňují v petici její autoři Tomáš Siwek a Hynek Kadečka.

Dokument do dnešního dopoledne podepsaly více než dvě desítky aktivních či bývalých hráčů a trenérů nebo rodičů dětí, které do klubu docházejí. Objevují se mezi nimi i v softballové komunitě velmi známá jména. Vedle trenéra Hrochů Siwka je to třeba kapitán A týmu Ondřej Dibelka a mnoho dalších.

Od politické akce Andreje Babiše se sportovci distancovali. Podpořili to i tím, že přes noc ze hřiště odstranili velkou plachtu s fotografiemi slavných brodských hráčů.

Hippos Arena byla náhoda, říká místostarosta

Návštěvu Babiše v Havlíčkově Brodě pomáhala uspořádat místní organizace hnutí ANO. Prostory pro besedu zajišťoval přímo místostarosta města Vladimír Slávka (ANO). „Dostal jsem za úkol najít vhodné prostory, kam by se na hodinovou besedu vešlo zhruba padesát lidí. Že mě napadla zrovna Hippos Arena, byla náhoda,“ vysvětluje Slávka s tím, že pro potřeby hnutí klubovnu normálně pronajal.

Areál patří tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod. Pro tu je každý příjem vítaný, a tak její předseda Miroslav Sommer nad souhlasem dlouho nepřemýšlel. „Politické pozadí akce neřeším. Je to pro nás příjem, který je normálně fakturovaný. Jsme za něj rádi,“ konstatoval.

Zloba a naštvanost ze spojení Hrochů s Andrejem Babišem se v první chvíli snesla na hlavu předsedy klubu Ladislava Šnellyho. Právě jemu a šéftrenérovi Dušanovi Šnellymu je v první řadě adresovaná i petice nespokojených členů klubu.

„O znepokojení kolegů a rodičů vím. Tato záležitost ale jde mimo klub, nemáme s ní nic společného. Vše zařizovala Jiskra,“ brání se Ladislav Šnelly. Při dnešní návštěvě Babiše v Hippos Areně však asistoval, prostory předsedovi hnutí ukázal.

Farnost předvolební návštěvu kostela zrušila

V Havlíčkově Brodě to přitom dnes bylo už druhé faux pas, jehož se tým zajišťující Babišův program dopustil. Z avizované ranní návštěvy kostela Nanebevzetí Panny Marie totiž sešlo úplně. Babiš tam měl mít domluvenou soukromou prohlídku.

Na žádost děkana havlíčkobrodské farnosti Oldřicha Kučery však byla prohlídka zrušena. „Proti soukromé prohlídce kostela bych nic neměl, zprvu jsem s ní souhlasil. Ale pak jsem zjistil, že se má odehrát s doprovodem v rámci předvolební kampaně. To už mi vhodné nepřišlo a tudíž jsem se s manažerkou dohodl na zrušení návštěvy,“ vysvětlil Kučera.

Andrej Babiš nakonec ani do kostela nešel. V doprovodu místostarosty Vladimíra Slávky a krajského šéfa ANO Martina Kukly se v domluvený čas sešel s několika lidmi na prostranství před kostelem.

Souhlas je základ, kritizují koaliční partneři

Výhrady k postupu hnutí ANO při Babišově návštěvě mají koaliční partneři ve vedení města. Koalici na brodské radnici tvoří společný projekt ANO s nezávislým uskupením Ženy za Brod, dále pak ODS a TOP 09.

Starostovi Zbyňku Stejskalovi (ODS) snaha propojit určitého politika se sportovním klubem nevadí. „Problém však vidím v tom, když je část členů onoho klubu proti. Pak bylo na místě to respektovat,“ tvrdí.

Dodal, že pokud by do města měl přijet předseda ODS Petr Fiala a spolek či organizace, kterou by měl navštívit, by s tím nesouhlasila, sám by takovou akci zrušil. „Je to pak kontraproduktivní pro všechny strany,“ podotkl.

Velice podobně hovořil i místostarosta Libor Honzárek, představitel TOP 09. „Blíží se volby, návštěvy nejrůznějších politiků jsou běžné, dělají to všechny strany. Ale je to také o slušnosti a férovosti. Spolky a kluby by měly vědět, za jakým účelem ten který politik přijíždí a měly by si jeho návštěvu nejprve odsouhlasit,“ říká.