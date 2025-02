Zájem Havlíčkova Brodu trvá. Kromě domu chce město koupit také cestu

O dům stojící na okraji Haškových sadů na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě projevilo vedení Havlíčkova Brodu zájem již na podzim. Reagovalo tím na inzertní nabídku, která se objevila na realitním trhu. Vlastník ji tehdy nabízel skrze realitní kancelář za 6,2 milionu korun.

Zmiňovaný dům se nachází na strategickém místě. Leží přímo u křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice. Podle vedení města zde dlouhodobě tvoří dopravní závadu a brání potřebnému rozšíření křižovatky. I proto o něj město usiluje. Dopředu ví, že by ho po koupi nechalo zbourat.

Jednání se zástupci vlastníka však nyní přinesly nečekaný obrat. V říjnu někteří zastupitelé měli námitky k podle nich příliš vysoké ceně za nemovitost. Ta by se nyní měla vyšplhat téměř na dvojnásobek. Město by mělo zaplatit bezmála 11 milionů korun.

Mohou získat i další strategické pozemky

Nepůjde ale o samotný dům se zahradou, jako v původním záměru. Vlastník k tomu městu prodá také další pozemky v jiných částech města. „Jedná se o strategicky důležitý pozemek pod cestou od zadní brány psychiatrické léčebny ke hřbitovu a menší pozemky pod komunikací v ulici Na Spravedlnosti,“ oznámila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Zejména cesty od léčebny ke hřbitovu si vedení města vysoce cení. Nachází se totiž na okraji plochy určené pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě nad psychiatrickou nemocnicí.

„Právě po tomto pozemku by mohla vést jedna z ulic. Navíc už nyní cesta tvoří přístup ke dvěma vodojemům. Pro město je to velmi strategická záležitost,“ vysvětlil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Představitelé města ani samotný dosavadní majitel nechtějí obchod více komentovat. Pondělní schválení záměru bylo teprve prvním krokem. Následovat budou další jednání, která obě strany vnímají poměrně citlivě. Jestliže vše půjde dobře, o konečné kupní smlouvě by mohli zastupitelé města mluvit už na dubnovém jednání.

Jediným záměrem radnice s domem na křižovatce Masarykovy a Ledečské ulice je jeho demolice. Nemovitost pocházející z roku 1945 původně sloužila k bydlení. Jsou v ní dva byty o dispozicích 3+1 a 2+1. Dům však není v dobrém stavu a vzhledem k umístění na rušném místě ani není považován za vhodný k bydlení.

„Kraj Vysočina je připraven po zbourání domu, o což by se nejspíš postaralo město, křižovatku rozšířit,“ vzkázal Zbyněk Stejskal.

Rozšíření rušné křižovatky? Nejdříve za tři roky

Kapacita současného uspořádání křižovatky nestačí. Ve špičkách se zejména na vedlejší Ledečské ulici tvoří dlouhé fronty. Někteří řidiči tu musí čekat až tři intervaly zelené a na semaforech. V případě rozšíření křižovatky by z Ledečské ulice mohly vzniknout odbočovací pruhy, které by průjezd zrychlily.

Pokud by obchod z nějakého důvodu nakonec neproběhl, úpravu křižovatky by to zkomplikovalo, ale neznemožnilo. „Dokážeme si při úpravě křižovatky poradit i bez tohoto pozemku,“ pravil už v říjnu před zastupiteli radní Jan Matějka (TOP 09). Naznačil však, stejně jako starosta Stejskal, že by se to zřejmě neobešlo bez drobného zásahu do přilehlého parku.

Křižovatka Masarykovy ulice trápí řidiče v centru Brodu dlouhodobě. Ledečská ulice tu vede kolem starého hřbitova a bez zásahu do parku ji není možné rozšířit. Kapacitně však současné dopravě nedostačuje. V roce 2018 město odkoupilo bývalý statek U Vojtěcha, který o tři roky později nechalo zbourat. Byl to první krok k vytvoření prostoru pro širší napojení obou ulic. Dům stojící naproti má být druhým krokem.

V minulosti se uvažovalo i o přestavění křížení dvou frekventovaných ulic v kruhový objezd. Tyto myšlenky jsou už ale pryč. Objezd by se nacházel mezi dvěma světelnými křižovatkami a to by nedělalo dobrotu. „Když padne červená, zablokují se na kruhovém objezdu všechny směry,“ vysvětlil už dříve Matějka. S takovým problémem se často potýká kruhový objezd u svaté Kateřiny.

Bez ohledu na to, jak nakonec jednání o odkoupení domu dopadne, je jisté, že by k rozšíření křižovatky nedošlo dříve než za tři roky. Letos se Havlíčkův Brod bude potýkat s rekonstrukcí sousední Havlíčkovy ulice a přes křižovatku kolem domu povede objížďka. Následující dvě sezony má Ředitelství silnic a dálnic bourat a znovu stavět navazující most přes S