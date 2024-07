Víc než jenom požární sport. Na Vysočinu míří i hasiči z Kuvajtu

Pátého ročníku tohoto závodu se účastní 140 hasičů včetně 16 žen z 9 zemí. „Vedle borců ze Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a Slovinska tu jsou i závodníci z Kuvajtu a Spojených arabských emirátů,“ říká jeden z hlavních pořadatelů akce Viliam Klein.

Jak se hasiči z tak exotických zemí, jako jsou Kuvajt a Spojené arabské emiráty, ocitnou na Vysočině? „Přes kamarády, kteří je sem zvou, protože jsou s naším závodem spokojení. Kluci s Kuvajtu tady byli už v roce 2019, kluci z Dubaje mají kamarády ze Slovinska, kteří sem jezdí standardně,“ přibližuje Klein. „Zavolali, že jsou tady v Evropě a jestli mohou přijet. Tak jsem řekl, že určitě ano,“ doplnil příslušník jihlavské stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Firefighter Combat Challenge je komplexní závod, který simuluje zásahové činnosti hasiče. „Není to vyloženě jen požární sport. Je to komplexnější práce,“ říká Viliam Klein s tím, že závodníci kromě slalomu a natažení vodního vedení včetně sražení terče čeká během zásahu i vynášení břemena do třetího patra, práce s kladivem a transport osmdesátikilové figuríny.

„Jsme jediný závod v České republice s mezinárodními pravidly, podle nichž se soutěží všude v Evropě,“ pochvaluje si Klein s tím, že ostatní závody v republice nesplňují některé z technických parametrů.

Z lesoparku na náměstí

Firefighter Combat Challenge se v Jihlavě koná už popáté. A zatímco v minulosti míval zázemí v letním kině v lesoparku Heulos, letos se na něj mohou zájemci přijít podívat přímo na hlavní náměstí krajské metropole.

„Na Masarykovo náměstí jsme se z letního kina přesunuli už v minulém ročníku, kdy byl ve stejném termínu Vysočina Fest,“ vysvětluje Klein. „A protože se to závodníkům líbilo a zároveň se to dalo pořadatelsky zvládnout, zůstali jsme v centru města,“ dodává.

Důvod je prostý – jde o lepší propagaci dynamicky se rozvíjejícího sportu. „Návštěvnicky je to navíc komfortnější, diváci si nemusejí nikam daleko zacházet,“ uvědomuje si Viliam Klein. „Cílem soutěže je ukázat fyzickou zdatnost a připravenost hasičů, ale také informovat veřejnost o tom, co naše profese obnáší.