Hasiči vytáhli nablýskané historické skvosty a spěchali k hořícímu domečku

„Nejstarší ‚koňku‘ přivezli hasiči z Bratislavy, je vídeňské výroby z roku 1875. Jinak jsou tu většinou stříkačky vyrobené firmou R. A. Smekal,“ zmínil za organizátory starosta SDH Jámy Petr Starý.

„Například stříkačka ze slovenského Sence je jako od profesionálů, na tehdejší dobu měla obrovský výkon. Tu samou mají hasiči v Novém Veselí, ti ale letos nepřijeli,“ poukázal Starý na další unikát mezi dvaceti stroji.

Závody, v nichž hasiči kromě požárního útoku musí zvládnout také například přerovnání lahvových piv z bedny do bedny, trefit hadicemi kužely nebo zvládnout co nejrychleji pivní štafetu, se konaly už pojedenácté. Již několik let je nepořádají jako dříve na návsi, ale v zánovním sportovním areálu na okraji obce na úpatí kopce Vejdoch.

I když se staří známí mezi sebou hecovali, většině účastníků o výsledek vůbec nejde. Nejlepší výkon nakonec předvedli hasiči ze Sence, domácí družstvo mužů skončilo páté.

Jamští hasiči se druží s několika slovenskými a polskými sbory, celkem pět jich o víkendu zavítalo na Vysočinu. „My jsme letos byli soutěžit na Slovensku v Kaplne a na začátku září se chystáme ještě do polského Cichowa,“ prozradil další plány Petr Starý.

Ještě před závody jamští hasiči oficiálně převzali nový dopravní automobil a zásahový přívěs.