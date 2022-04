Halu spojenou s ženskou věznicí Lion neprodal, zvažuje obnovení provozu

„Stále je v jednání, co s halou ve Světlé nad Sázavou bude dál. Nějaké diskuse probíhají, na stole je několik možných variant včetně obnovení původního provozu v hale. Majitel si ale nepřeje úvahy více komentovat. Uvidíme, až bude znám výsledek,“ uvedl projektový manažer firmy Dalibor Pech.

Právě on je s neobvyklou halou spojen od počátku. Podílel se na jejím plánování, výstavbě i pozdějším provozu, nyní je uveden jako kontaktní osoba v případě jejího prodeje. Nabídka však platí víceméně ze setrvačnosti, firma v tomto ohledu už nikterak aktivně nevystupuje.

„Hala je zavřená, panu Lionovi se ji nepodařilo prodat. Teď mění výrobní plány. My bychom v hale měli pokračovat, ale zatím se vůbec neví, v jakém časovém úseku by to bylo,“ vzkázala ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Monika Myšičková.

Svým propojením s areálem nápravného zařízení je hala unikátní. Z věznice do ní vede přímý koridor. To umožnilo pracovat i odsouzeným s vyššími tresty či za závažnější skutky, které nemohou opouštět brány věznice. Se zahájením provozu firmy v roce 2016 se Světlá stala první v České republice, kde to bylo možné.

Plot, kamery, ostraha, dveře na čip

Samotná výrobní hala je jako malá věznice s plným střežením. Kolem areálu firmy je natažen vysoký plot, všude jsou kamery. Ve výrobní hale je pracoviště ostrahy, která odsouzené hlídá, všechny dveře se otevírají na čip.

Ve dvou směnách tu pět let pracovaly dvě stovky vězeňkyň. Náplní jejich práce bylo balení a expedice belgických cukrovinek do celého světa. Období covidu však podnikatelské plány společnosti Lion Products značně nabouralo a firma byla nucena provoz své dceřiné společnosti ve Světlé nad Sázavou ukončit.

„V souvislosti s covidovou krizí došlo k podstatným změnám u našich odběratelů, hlavně v oblasti gastronomie a hoteliérství. Přišli jsme o řadu zakázek, které se dělaly právě ve Světlé a byly vhodné pro práci odsouzených,“ vysvětloval Pech loni v létě.

Zdá se ovšem, že období covidových restrikcí, které výraznou měrou dopadly právě na hotely či restaurace, je pryč. A majitel zřejmě začíná uvažovat, že by provoz v zavřené hale obnovil v původním rozsahu.

Jako manželství, které se ocitlo blízko rozvodu

Spolupráce mezi světelskou věznicí a společností Lion Products je dlouhodobá, trvá už od roku 2002. Ještě pevnější pouto dostala v roce 2015, kdy se hala napojená na věznici začala stavět.

„Ode dneška jsme s věznicí spojeni tak těsně jako v manželství,“ prohlásil dokonce majitel firmy Jan Frans Lion při slavnostním otevření haly v červnu 2016.

Toto manželství však málem po pěti letech skončilo rozvodem, ovšem rozvodem v dobrém. Velmi dobré vztahy obou stran měly mít vliv i na prodej areálu firmy vybudovaného za zhruba jeden a půl milionu eur. I když je čistě soukromý, vznikl výhradně z peněz firmy bez dotací či jiných podpor, zájmy věznice byl prodávající při hledání nového kupce ochoten zohlednit.

„Pan Lion nám přislíbil prodej takovým společnostem, které budou mít zájem nadále odsouzené ženy zaměstnávat. Vedení věznice bude součástí komunikace při výběru nového majitele haly a za to jsme velice vděční, jelikož ne každá firma by mohla být svým zaměřením vhodná k zaměstnávání odsouzených žen,“ řekla ředitelka Myšičková loni v létě.

Pokud skutečně z prodeje sejde a do výrobní haly se vrátí původní provoz, bude to znamenat obnovení vzájemného vztahu. Ten částečně trvá i přes odchod Levima ze Světlé.

Firma i nadále zaměstnává odsouzené ve svém druhém sídle na Vysočině, v Humpolci. Vězeňkyně tam dojíždí společným autobusem. Pracovat tam ale nemohou odsouzené za nejtěžší zločiny.