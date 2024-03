Dožíval s cejchem zrádce národa. Pro generála Syrového chce jeho prasynovec metál

Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů ve čtvrtek knihu představili právě v Třebíči, zhruba měsíc a půl po křtu v Praze.

„Jan Syrový byl legionář, který věrně sloužil masarykovskému Československu. V kritických okamžicích byl povolán do čela státu (v období Mnichova byl ministerským předsedou a poté ministrem národní obrany, pozn. red.), za což trpce zaplatil po válce. Málokomu v novodobých českých dějinách se stala taková křivda jako právě generálu Syrovému,“ říká jeden z autorů knihy Jaroslav Rokoský. Biografii napsal společně s Radimem Chrástem a Karlem Strakou.

Ani po listopadu 1989 se dlouho nic nedělo a očištění jména dosáhli teprve nedávno příbuzní Jana Syrového, jemuž se stalo osudným i nacistickou propagandou zneužité podání ruky s Adolfem Hitlerem.

„Když se o to příbuzní snažili v devadesátých letech, bylo ještě příliš brzy. Chtělo to správnou dobu, až se vyměnili lidé na soudech,“ zmínil prasynovec, který se také jmenuje Jan Syrový. Je mu 33 let a narodil se na den přesně dvacet let poté, co jeho předek 17. října 1970 zemřel.

„Před třemi roky jsem si řekl, že je potřeba něco s osudem našeho prastrýce udělat,“ dodal.

Až Vrchní soud v Praze zrušil v dubnu 2022 rozsudek Národního soudu z roku 1947. „Postupnými kroky jsme se dostali k tomu, že byl můj předek rehabilitován,“ zmínil Jan Syrový, který vyzdvihl pomoc advokáta Lubomíra Müllera, jenž se na podobné případy zaměřuje.

Po očištění jména svého prastrýce je rozhodnutý usilovat také o udělení státního vyznamenání. „Aby širší veřejnost poznala, že šlo o hrdinu, a ne zrádce,“ prozradil Jan Syrový.

„Jsem velmi rád, že jméno generála Syrového bylo před dvěma roky očištěno. Na zpolitizované a vykonstruované soudní procesy jsme tady v Třebíči citliví, i kvůli babickému případu,“ zmínil třebíčský starosta Pavel Pacal. Ocenil to, že rodina nevzdala snahu o očištění jména svého předka a došlo tak po letech k částečnému napravení křivdy.