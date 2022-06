Další rána pro „Součkova“ hřiště. Lidé nechtějí sportovní areál pod okny

Je to pískový a poměrně udržovaný plácek. Mohou se na něm prohánět děcka a hrát třeba fotbal. Na jedné straně hřiště stojí statné břízy, z jedné z větví k zemi visí lanová houpačka.

Na druhém konci hřiště je několik desítek vzrostlých stromů, skoro to vypadá jako miniaturní lesík. Pod nimi se skrývají lavičky se stolem i ohniště. Podle popela je patrné, že si tu místní něco opékali docela nedávno. Vedle je naskládané dřevo na oheň.

O to všechno by obyvatelé bytovek pod Ledečskou ulicí v Havlíčkově Brodě měli přijít. Až mezi spodní dům a volejbalové kurty totiž zasahuje projekt na vybudování tréninkového fotbalového centra FC Slovan. Ten by zde dvě hřiště a patřičné zázemí chtěl s pomocí města stavět za peníze, které utržil z prodeje odchovance Tomáše Součka z pražské Slavie do anglického West Hamu. Brodský klub z obchodu získal přes 40 milionů korun.

Hlavní část budoucího tréninkového centra má stát vedle házenkářských hřišť, na ploše vysloužilé ubytovny Sport a směrem k řece Sázavě. Do výběžku pod bytovky by ovšem mělo zasahovat parkoviště. A mít místo stromů, trávy, ohniště s místem pro relaxaci a setkávání a plácku na kopanou asfaltové či dlážděné parkoviště, to si místní zrovna nepřejí.

Lidem vadí hlavně dopravní řešení projektu

„Nevadí nám ten projekt jako takový, ale spíš jeho řešení. Autoři chtěli na co nejméně prostoru dostat co nejvíce věcí, využít každý metr. A nám kvůli tomu pod okna dají parkoviště namísto zeleně a hřiště, kde se schází děti,“ namítá Václav Polzer, jeden z obyvatel sídliště.

„Výhrady máme hlavně kvůli podle nás nevhodnému dopravnímu řešení,“ doplňuje Lukáš Endál. I on bydlí v jedné z bytovek pod Ledečskou ulicí.

Lidé se obávají zvýšené dopravní zátěže. Mají strach z toho, že jim pod okny budou startovat a čoudit autobusy vozící děti na zápasy a turnaje. Že budou slyšet neustálý dětský ryk a hlavně o víkendech si od něho prakticky neodpočinou.

Kritizují i příjezd k budoucím fotbalovým hřištím. Jezdit by se k nim mělo poměrně úzkou cestou z Ledečské ulice mezi budovami garáží jako dnes k vysloužilé ubytovně Sport. Mimochodem, pro autobusy to vůbec není vhodná cesta. Problematický pro ně bude i výjezd na Ledečskou.

Vedení města o zeleném koutu nevědělo

Radnici, která projekt všemožně podporuje a snaží se ho co nejvíce urychlit i změnou územního plánu prováděnou ve zkráceném řízení, reakce místních překvapila. „Nečekali jsme to. Už jsme si ale na setkání postoje vyjasnili. Věřím, že se dohodneme,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.

Vedení města bylo v klidu, protože stavět pod bytovkami mu územní plán umožňuje. „Tato plocha je určena k výstavbě sportoviště pro organizovaný sport,“ říká místostarosta. Změnit využití pozemků je třeba dál směrem k řece a od města.

Jenže už netušil, že zdejší obyvatelé si prostor kolem domů upravili. A že zákoutí, která si tu vytvořili, také často využívají. „Musím uznat, že si tu vybudovali velmi příjemné prostředí, o které pečují, a že zdejší komunitní život je příkladný,“ přiznal Honzárek.

Město proto v reakci na to podle něj projekt zřejmě poupraví. Jak výrazně, zatím není jasné. Část zeleně či lavičky s ohništěm by však mohly na místě zůstat. U současného pískového plácku je však i kvůli rozlehlejší ploše otazníků více.

„Projekt fotbalového tréninkového centra má určité rezervy. Věřím, že se podaří část zdejšího prostředí zachovat, že se s lidmi dohodneme a dopadne to ke spokojenosti všech,“ podotkl Libor Honzárek.

„Řeší se to a vypadá to, že by to mohlo být na dobré cestě,“ konstatoval i Lukáš Endál.

Záměr zprvu narazil i u ochránců přírody

Do komplikací se příprava stavby fotbalového tréninkového centra dostala v krátké době už podruhé. Na počátku loňského roku projekt narazil na ochranu přírody. Podél řeky se totiž rozkládá lokální biocentrum s výskytem koroptví, ledňáčků a slepýšů. Záměr se tak musel poupravit a zmenšit, zároveň město vyčlenilo sousední pozemky, kam by se živočichové měli přesunout.

„Více sportovních hřišť a fotbalové centrum ve městě nutně potřebujeme. Bohužel nemáme jinou plochu, kde bychom je mohli postavit. Tato vytipovaná lokalita je navíc vhodná proto, že přímo navazuje na velký sportovní areál Na Losích,“ vysvětluje Honzárek.