Ve své době se stal velký hitem, který postupně v mnoha ohledech přerostl v kult. Snímku Čelisti amerického režiséra Stevena Spielberga je letos rovné půlstoletí. Při té příležitosti autoři film remasterovali, vyčistili obraz i zvuk a převedli jej do digitální podoby.
Právě tento snímek bude přibyslavský filmový klub promítat v sobotu 15. listopadu v kulturním domě. „Na velkém plátně a v nové kvalitě čeká diváky jedinečný zážitek,“ říká Jakub Šnýdl, jeden z pěti nadšenců, kteří filmový klub ve městě vedou.
Od v rámci klubu běžně promítaných filmů se Čelisti dost liší. Filmový klub se jinak zaměřuje hlavně na filmy mimo mainstream. Zpočátku na jakýsi zlatý fond evropské kinematografie, časem na umělecké snímky i z Ameriky.
„Obvykle to nejsou úplně jednoduché a oddechové filmy. Nutí k přemýšlení, nabízí velmi silné zážitky,“ vysvětluje Šnýdl. Promítané filmy klub vybírá z nejrůznějších distribucí. Sledují recenze i výstupy filmových festivalů. Daný snímek ale předem neznají a ani nevidí, poprvé se na něj podívají až s diváky. I pro ně to občas bývá překvapení, co vůbec vybrali.
Každé promítání doprovází koncert
Možná i tento přístup diváky přitahuje. Návštěvnost 46 lidí na jedno promítání je nad republikovým průměrem. Přibyslav, ač mnohem menší město, předčí i mnohá daleko větší sídla.
Filmový klub v Přibyslavi funguje už 23 let. První promítání se uskutečnilo v roce 2002. Od té doby mu patří vždy jedna sobota v měsíci od října do dubna. „Za dobu existence jsme promítli už asi 250 filmů,“ počítá Šnýdl. V začátcích se promítaly filmy hned dva, to už nyní není. „Na diváky to bylo moc,“ podotkl pořadatel.
Stále však, trvá, že každé promítání doprovází koncert. Vystoupení se dříve odehrávalo mezi snímky, dnes celý večer uzavírá. Do Přibyslavi pořadatelé zvou ne tak známé kapely z celé republiky. „Minimálně dvakrát za sezonu ale chceme představit místní hudebníky,“ zdůrazňuje Jakub Šnýdl. Koncerty jsou žánrově pestré od jazzu a elektronické hudby přes folk po tvrdý rock a metal.
Podobné vystoupení doplní i sobotní promítání Čelistí. To se divákům představí pražské trio Ploy. Jeho instrumentální hudba se řadí do škatulek jazz a electronic fusion.