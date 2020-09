Byla to Menzelova zásluha. Filmem pomohl zachránit chátrající pivovar

Natáčení v Počátkách narušil obdivovatel Nejslavnější chvíle hotelu U Modré hvězdy - role ve filmu Postřižiny. Na snímku jsou Jiří Schmitzer, Petr Čepek a Magda Vášáryová. Karel Štefl, starosta Počátků na Pelhřimovsku, kde rovněž vzniklo několik záběrů Postřižin, film viděl hned, když se poprvé promítal v místním kině. „Zapůsobil na mě velice pozitivně, protože mám rád humor pana Menzela. Většina Počáteckých se těšila na celý film, protože někteří byli u natáčení buď jako komparsisti anebo jenom jako přihlížející natáčení na Palackého náměstí a před hotelem U Modré hvězdy,“ popsal starosta. A živě si vybavuje červnový den v roce 1980, kdy jako dvanáctiletý kluk sledoval natáčení záběrů před holičstvím. „Pan Vízner s knírem jako holič musel paní Vášáryové jako sládkové ustřihnout krásné dlouhé vlasy. Ty jí při odchodu připnul na nosič jízdního kola. Viděl jsem i jiné záběry, ale tento mi utkvěl v mysli, protože se musel opakovat nikoliv pro špatný herecký výkon, ale z důvodu narušení přihlížejícím počáteckým občanem. Ten v inkriminovanou dobu vstoupil do záběru a s nadšením chtěl osobně pozdravit paní Vášáryovou. Samozřejmě to se nelíbilo panu režisérovi, který se začal čertit a musel pokažený záběr opakovat,“ zavzpomínal s úsměvem Karel Štefl. Film podle něj přispěl významnou měrou ke zviditelnění města. Turisté se stále zastavují na Palackého náměstí a vedle hotelu U Modré hvězdy. „Často se ptají, zda opravdu jsou ve stejných Počátkách, kde se natáčel tento kultovní film. Naše město se od té doby stále prezentuje jako „filmové“ s tím, že se zde následně natáčely i film Jízda a seriál Návštěvníci. Přesto pro většinu Počáteckých jsou na prvním místě Postřižiny,“ dodal starosta. S režisérem Menzelem se setkal od památného natáčení ještě jednou, a to při slavnostním otevření nově zrekonstruovaného Palackého náměstí v říjnu 2015. „Dovolil jsem si ho pozvat, protože kdo jiný by měl přestřihnout pásku k novým prostorám, kde se odehrálo tolik záběrů z Postřižin. Jeho vystoupení u nás bylo velice milé a vstřícné. Při slavnostním projevu vzpomenul mimo jiné i na humorné historky z natáčení filmu. Sám vyhodnotil Postřižiny jako jeden ze svých nejpovedenějších filmů. Nezapomněl ani na úspěšnou spolupráci s městem a jeho občany při natáčení,“ dodal Karel Štefl. Sám starosta je milovníkem specifického humoru ve filmech, jež režíroval Jiří Menzel. Proto mu jeho snímky ještě nemohly zevšednět. „Vždy po nějaké době si je rád připomenu. Samozřejmě nejraději se dívám Postřižiny,“ popsal. A jak je to dnes s objekty v Počátkách, které se ve filmu objevily? Hotel U Modré hvězdy byl původním majitelem prodán a nový vlastník ho po deseti letech zrekonstruoval. „Poté byla v přízemí otevřena kavárna, která je v těchto dnech z neznámých důvodů uzavřena. V současné době je hotel využíván pouze k trvalému bydlení pro vlastníka a jeho rodinu. Filmové holičství z Postřižin, které se nachází pod náměstím, je dlouhodobě opuštěné a stále chátrá. Město prostřednictvím stavebního úřadu opakovaně vyzývá současného majitele k rekonstrukci objektu,“ dodal Karel Štefl. Vlastník vždy podle něj udělá jen nezbytné opravy, pak objekt zase nechá být.