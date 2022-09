Festival dokumentů zavede diváky do virtuální reality i za Adamem Ondrou

„Nelze říct, že by filmový program Ji.hlavy během pandemie strádal, ale letošní ročník je naprosto výjimečný. Je vidět, že pandemie plno filmů odsunula, plno témat za tu dobu vykrystalizovalo a teď to do nás režiséři a režisérky pouští plnou parou,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

Diváci se mohou letos těšit například na největší retrospektivu filipínské kinematografie uvedenou mimo Asii. Z různých úhlů pohledu bude přehlídka reflektovat i válku na Ukrajině. Diváci uvidí i filmový portrét sportovního lezce Adama Ondry či první český film ve virtuální realitě.

Nebudou chybět diskuse a besedy v rámci Inspiračního fóra nebo akce pro dětské návštěvníky, které budou letos rozšířené o akce pro teenagery. Festival vzpomene i na nedávno zesnulého režiséra JeanaLuca Godarda, který před třemi lety natočil pro festival znělku.

U diváků velmi oblíbené jsou právě české dokumentární filmy, které festival uvádí v soutěžní sekci Česká radost. A zde bude uveden snímek Adam Ondra: Posunout hranice od režisérské dvojice Jana Šimánka a Petra Záruby. Snímek sleduje sportovcovu přípravu na letní olympiádu v Tokiu 2020.

„Prvotní inspirací nám byla dokonalost Adamova lezeckého pohybu, který se podobá tanci. Přiblížením obrovského nasazení, a to jak fyzického, tak psychického, posedlosti a odhodlání, které Adam do svých tréninků vkládá, se snažíme odkrýt, co všechno se za úspěchem této sportovní celebrity skrývá,“ říká o filmu Petr Záruba.

Co se děje v hlavě během deprese

Příběh života hudebního skladatele Jana Kapra zase přiblíží snímek KaprKód režisérky Lucie Králové. Dokumentární opera zpracovává život a tvorbu tohoto zprvu komunistickým režimem protežovaného skladatele, který v době normalizace nesměl tvořit.

Poprvé v historii festivalu bude do soutěžní sekce Česká radost zařazen také film ve virtuální realitě s názvem Tmání. Je dílem režiséra Ondřeje Moravce, který se s ním před pár dny vrátil z uvedení na festivalu v Benátkách.

„O Tmání jsem přemýšlel hned od momentu, kdy jsem se před sedmi lety začal zajímat o virtuální realitu. Od začátku zde byla idea vytvořit simulaci toho, co se děje člověku v hlavě během deprese,“ přibližuje projekt Moravec.

„Od přátel jsem za těch více než třináct let, co mě deprese pravidelně navštěvuje, mnohokrát slyšel: Já si nedovedu moc představit, co prožíváš. VR se tedy stala skvělým prostředkem, jak na tuto otázku odpovědět lépe než bezradným mlčením,“ dodává Moravec. Snímek bude možné sledovat pouze ve speciálních brýlích.

Pět dní diskusí a přednášek

Součástí festivalu bude již po jednadvacáté Inspirační fórum. Publikum bude čekat pět dní diskusí a přednášek. „Letos se budeme zabývat demokracií, svobodou, technologiemi, děním na Ukrajině a také teorií nerůstu,“ říká vedoucí Inspiračního fóra Tereza Swadoschová.

K tématu svobody vystoupí maďarská LGBTQI+ aktivistka Dorottya Rédai. Promluví řecký ekonom Giorgos Kallis či filipínská umělkyně a lidskoprávní aktivistka Kiri Dalena. O situaci na Ukrajině přijede promluvit spisovatelka, básnířka a občanská aktivistka Oksana Stomina, která přežila několik týdnů ruského ostřelování a humanitární krize v Mariupolu.

Festival nezapomíná ani na mladé publikum. I letos budou moci děti navštěvovat část programu Ji.hlava dětem. Letošní novinkou bude rozšíření programu pro teenagery. Účastníky budou čekat nové workshopy, zaměřené třeba na tvorbu videí pro sociální síť TikTok nebo profesionální focení.