Stovky traktorů zpomalí dopravu na Vysočině, farmáři vyrazí protestovat

Protesty se mají primárně odehrávat na hraničních přechodech, kde se tuzemští účastníci potkají s kolegy z ostatních zemí, například ze Slovenska, Maďarska či Polska. Jelikož je Vysočina vnitrostátní kraj, místní farmáři se k akci připojí spíš symbolicky, a to formou protestních jízd zemědělské techniky. Se stroji vyrazí do terénu mezi desátou dopolední a polednem.

„Cílem těchto jízd není blokace komunikací, ale pravděpodobně na nich dojde ke zpomalení dopravy,“ upozornila Eva Kincová, ředitelka regionální agrární komory na Vysočině. V každém okrese se vydají do provozu řádově desítky strojů. Nejvíce nahlášených účastníku bylo ke včerejšku na Pelhřimovsku.

„Zatím máme potvrzeno kolem stovky kusů zemědělské techniky, která pojede po silnicích první třídy I/19 a I/34,“ uvedl Josef Blažek, předseda pelhřimovské pobočky. Zapojení cirka šedesáti traktorů je nahlášeno ve žďárském a jihlavském okrese, po padesátce pak na Třebíčsku a Havlíčkobrodsku. „Čísla však nemusí být konečná, zájemci se stále mohou nahlašovat,“ upozornila Kincová.

Farmáři se budou na vytipované trasy sjíždět z různých směrů. Třeba na Žďársku bylo tras vytyčeno pět, přičemž průsečíkem hned několika z nich bude Žďár nad Sázavou. V okresním městě je cíl zemědělců jedoucích od Nového Města na Moravě, od Ostrova nad Oslavou i Bohdalova. Protestující se ve městě otočí na kruhových objezdech a poté se vypraví zpět.

Pracovníky nebylo zapotřebí přemlouvat

Do čtvrteční akce se zapojí například zástupci Zemědělského družstva Nové Město na Moravě, jež se zabývá jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou a hospodaří na 3 800 hektarech půdy. Na protestní jízdu vyšle pět až šest traktorů, některé nejspíš i s návěsy.

Cíl je Třebíč. Pět tras povede od Hrotovic, Jaroměřic nad Rokytnou, od Náměště, Čechtína a od Okříšek. Žďársko: Tři trasy mají cíl ve Žďáru, kam se pojede od Nové Vsi u Nového Města, Bohdalova a Ostrova nad Oslavou. Traktory pojedou i z Bystřice do Nového Města na Moravě a zpět. Další trasa povede z Jabloňova do Velkého Meziříčí na kruhový objezd u čerpací stanice MOL a zpět. Zdroj: agrární komora

„Na techniku připevníme i transparenty, abychom alespoň takto podpořili kolegy, kteří se budou účastnit setkání na hranicích,“ upřesnil Josef Kabrda, místopředseda novoměstského družstva. Pracovníky podle něj do zapojení nebylo třeba přemlouvat.

„Za poslední týden se objevilo hodně informací, museli jsme lidi až brzdit. Někteří chtěli jet i na pondělní protest do Prahy. Ale držíme se stanovisek zemědělských organizací, jejichž jsme členy. Vyčkáváme také, jak se k situaci postaví pan ministr,“ uvedl Kabrda.

Družstvo se podle něj ztotožňuje s již zveřejněnými stanovisky komory. „Vadí nám současné unijní směřování. Něco se vymyslí, ale chybí návaznost na praxi. Problém je i nadměrná byrokracie - kontrol neskutečně přibylo, včetně těch absurdních. Na jednu věc nám třeba přišly dvě kontroly z různých míst, a to klidně po týdnu. To už člověk neví, zda se smát, nebo brečet,“ konstatoval místopředseda.

Řešit je podle jeho slov třeba i přebytky zemědělských produktů, kde situaci zhoršuje bezcelní dohoda s Ukrajinou, která má jiné standardy pěstování než Evropská unie. „My jsme regulováni normami, kolik se může hnojit a čím, a tam se to neřeší,“ dodal Kabrda.

Paradoxní je výplata dotací až po roce

Se zapojením do protestu počítá i Zemědělská a.s. Krucemburk z Havlíčkobrodska zabývající se rovněž rostlinnou i živočišnou výrobou. Potvrdil to místopředseda představenstva firmy Tomáš Grygar.

Ten se však obává, že zítřejší akce nebude oproti pondělnímu protestu v Praze tolik vidět. „Ale jsme členy agrární komory a Zemědělského svazu, spolupracujeme spolu. Zemědělci by měli táhnout za jeden provaz. Jen je smutné, že se tak nestalo i v pondělí,“ konstatoval Grygar.

S účastí na protestních jízdách naproti tomu nepočítá zemědělec Jaroslav Vítek z Křižánek na Novoměstsku. „Copak? Jezdím! Honem rychle povídejte,“ reagoval na telefonát MF DNES farmář.

S nespokojenými zemědělci prý souzní, ale kvůli pracovnímu vytížení je bude podporovat „na dálku“ ze svého hospodářství. „V řadě věcí jsem s nimi zajedno. Paradoxní mi přijdou třeba výplaty dotací, co se k vám dostanou až po roce, nebo i déle. Jsem i pro to, aby se víc narovnaly podmínky mezi evropskými státy,“ shrnul Vítek.