U Jihlavy vznikla farmářská samoobsluha. Platí se do kasičky či QR kódem

„Vše je lokální, pěstované tady u nás ekologicky s respektem k přírodě,“ vysvětluje zakladatelka projektu Aneta Sobotková.

Ta si už dlouho pohrávala s myšlenkou prodeje zeleniny a hlavně bylinných produktů, které vytváří ve vlastních profesionálně obhospodařovaných zahradách. Celá rodina se totiž právě zahradničení věnuje.

„Nebyla jsem si jistá, zda by byl ze strany veřejnosti zájem, když nesídlíme přímo v Jihlavě. A navíc i teď se stále jedná o drobný prodej ze dvora, tedy zaměstnanec na plný úvazek, který by to měl celé na starosti, nepřichází v úvahu. Zkusili jsme proto dát před dům žebřík s poličkami a čekali, jak to bude fungovat,“ popisuje začátky Sobotková.

„A ono to docela fungovalo. Nicméně jsme na podzim a přes zimu museli bojovat s počasím, proto jsme do nového roku postavili dřevěnou prodejničku,“ vysvětluje.

Lidé si kromě zboží, které zde lze běžně zakoupit, mohou nechat také například připravit do krámku speciálně vázanou kytici přímo na přání, například při příležitosti narozenin, výročí či svateb. Nebo si objednat farmářskou bedýnku naplněnou zeleninou a ovocem na přání.

Záloha za sklo se odečte při dalším nákupu

Krámek funguje nonstop. „Přijdete, vyberete si, nákup si sečtete a zaplatíte buďto hotově do kasičky, nebo QR kódem na účet,“ upřesňuje zakladatelka projektu s tím, že bedýnku na přání nebo kytici si lze objednat například kontaktováním na sociálních sítích, kde je krámek pod názvem Vavřínová zahrada.

Tvůrkyně projektu pak klade důraz na ekologii. „Funguje nám zde systém zálohovaných sklenic, jelikož jsem chtěla mít naše produkty balené ve skle, čímž se ale výrazně zvedá cena. V případě, že sklenici vrátíte, odečtete si její cenu, která je v krámku uvedena, od dalšího nákupu. Tím pádem nakonec v podstatě zaplatíte pouze za čistý produkt uvnitř,“ konstatuje Aneta Sobotková.

Na novinku podle ní byly velmi kladné reakce. Až ji samotnou zájem veřejnosti mile překvapil. „Lidé jsou rádi, že si mohou nakoupit lokální zeleninu, květiny a další produkty. Navíc si myslím, že je pro ně v dnešní době příjemná změna, že někdo věří v poctivost. Samozřejmě se najde i pár škodilů, kteří čas od času prodejnu navštíví a nechají po sobě nějaké stopy. Ale nenechávám se tím otrávit,“ podotýká Sobotková.

Už nyní má další plány. Například - ve spolupráci s několika lokálními farmami - bude Samoobslužný krámek nabízet rovněž mléčné výrobky. A dále se pak soustředí na výrobu nové zpracovny a zázemí farmy.

„Navíc se u nás v přírodní zahradě Laurus s koupacím biotopem chystáme postavit apidomek (dřevěná stavba sloužící k léčivému pobytu - pozn. red.) pro ozdravné pobyty. Jsme i certifikovanými zdravotními cvičiteli. A v létě budeme pořádat stejně jako loni květinové workshopy,“ uzavírá Aneta Sobotková.