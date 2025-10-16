Žďárské zázemí pro rodiny slaví jubileum, týdně ho navštíví desítky klientů

Zázemí pro přebalení, nakojení, ohřátí dětské stravy či další péči o dítě, ale také příjemné místo, kde maminky i celé rodiny najdou podporu a případně i odborné poradenství. To je Family Point, krajská služba, jež ve Žďáře nad Sázavou funguje už deset let. Kulaté výročí si nyní zařízení připomene páteční oslavou.
Žďárský Family Point funguje ve 4. patře polikliniky již deset let. Mimo jiné...
Žďárský Family Point funguje ve 4. patře polikliniky již deset let. Mimo jiné poskytuje zázemí pro nakojení, přebalení či nakrmení dítěte. | foto: Archiv Family Pointu Žďár nad Sázavou

Žďárský Family Point byl ve čtvrtém patře polikliniky slavnostně otevřen 30. listopadu 2015. Předcházelo tomu však dlouhodobé úsilí koordinátorek tamního Rodinného centra (RC) Srdíčko. Ty se snažily o vznik prostoru pro návštěvníky napříč generacemi, kteří by v něm měli k dispozici jak praktické informace, tak přátelské a vstřícné prostředí.

„Díky podpoře Kraje Vysočina se podařilo projekt uskutečnit a od té doby již Family Point aktivně slouží veřejnosti. Dnes jej navštěvují desítky lidí týdně,“ přiblížila Lenka Muchová, vedoucí Family Pointu a RC Srdíčko.

Díky společnému zázemí obou služeb, k němuž náleží rovněž rozlehlá venkovní terasa, se ostatně místo stalo nedílnou součástí života velkého množství rodin ze Žďáru i jeho okolí. Konají se tam mimo jiné přednášky, besedy, výstavy nebo tvořivé dílny.

V pátek 17. října bude Family Point i dějištěm oslav jubilea, které začnou dvě hodiny po poledni a potrvají zhruba do půl čtvrté. Návštěvníci na nich mohou zavzpomínat na chvíle, jež na místě strávili, potkat známé tváře a také okusit bohaté občerstvení.

Aby důchodci nemuseli na polikliniku, převzala Senior Point knihovna

„Součástí oslav bude i výstava Deset let s Family Pointem, která prostřednictvím fotografií a vzpomínek mapuje desetiletou historii služby a její přínos pro komunitu,“ doplnila Muchová s tím, že výstava bude i dál volně k vidění v předsálí zařízení.

Páteční akce je spojena rovněž s národním setkáním Family Pointů, neboť podobná místa fungují i v dalších městech Vysočiny a po celé České republice. „A všude mají společný cíl - být blízko všem členům rodiny a nabídnout jim pomocnou ruku, když ji potřebují,“ dodala Lenka Muchová.

