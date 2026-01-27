Na ploše 180 hektarů u stávající elektrárny pracuje jedenáct vrtných souprav. Některé jsou v provozu 24 hodin denně. Teplota na pláni v noci v uplynulých týdnech klesala k minus patnácti.
„Letošní zima průzkumu vytváří řadu provozních problémů, ale daří se je překonat. Vrtá se s takzvaným výplachem horniny, přičemž voda samozřejmě rychle zamrzá, takže k vrtným soupravám musíme neustále vozit čerstvou vodu a po šichtách ji vypouštět z hadic. Klade to vyšší nároky na údržbu strojů, lidské síly a vybavení. Ale držíme harmonogram,“ sdělil na místě geolog Jan Štícha ze společnosti ČEZ Energetické produkty, jež průzkum provádí pro generálního dodavatele stavby, jihokorejskou společnost KHNP.
Vrtaři mají u několika vrtných v souprav vyhřívané stany. „Je to právě u souprav, které běží nepřetržitě. Je to jednak nutné proto, aby se práce včas stihly, a jednak je to proto, abychom nemuseli vždy ráno soupravu rozmrazovat,“ pověděl Štíchův kolega Pavel Donát.
„Minus osm ve dne zde není obvyklá teplota. Místní zemědělci nám říkají, že takovéto zimy zde běžně nebývají,“ dodal Donát. Celkem vrtaři odvrtají 301 vrtů a 13 délkových kilometrů vzorků hornin.
Nejhlubší vrt bude mít hloubku 155 metrů. Jeden hloubkový metr stroj vrtá hodinu. V místech budoucích reaktorů a zařízení pro jadernou bezpečnost se dělá vrtů více.
Podloží je pro takovou stavbu velice vhodné
Dalším strojem, který lidé mohou na pláni budoucí elektrárny vidět, je speciální skříňový vůz, jenž provádí dynamické penetrační sondy. Celkem jich bude 351. „Je to vtlačování tyče do země, abychom zjistili vlastnosti zeminy v prvních metrech povrchu,“ vysvětlil Donát.
Vlastní stavba nových elektrárenských bloků zabere 80 hektarů, dalších 100 hektarů obsadí zařízení staveniště.
Co vrtaři z hlubin vrtnými tyčemi dobývají? V hloubce dvaceti metrů například válečky horniny, která se odborně nazývá amfibolit a je typem břidlice. „Původně to mohl být nějaký sediment nebo vyvřelina, u které došlo během geologických procesů ke změně původní struktury a je z toho úplně nová hornina, která je pro stavbu vhodná. Je tvrdá a pevná, stavba se na ní dobře zakládá,“ řekl Štícha.
Geologové nečekají při vrtech překvapení, mají potvrdit, co už naznačil předchozí průzkum. „Hloubku základů stavby nepředpokládáme více než třicet metrů. Vrty pod touto hloubkou slouží ke spočítání napětí pod tím základem,“ poukázal Štícha.
Vyvrtaná jádra vrtaři ukládají do dřevěných boxů, odkud poputují do laboratoří k analýzám. „Máme vytvořený 3D model lokality. Úkolem vrtu je provrtat se do skály ve větší hloubce, aby se potvrdilo, že ta skála je tam, kde ji model předpokládá,“ upřesnil Štícha.
Na práce v terénu dohlížejí korejští experti
Vrtný průzkum by měl být ukončen do konce března. Vzorky se budou testovat v tuzemských laboratořích v Praze, v Brně a ve Vřesové a kromě Jižní Korey také v Itálii.
Do října experti připraví finální zprávu o geotechnickém průzkumu, kterou pak stavitelé elektrárny předloží k posouzení Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost.
U staveniště je trvale přítomen tým desítky korejských expertů, jenž na přípravné práce dohlíží. Nynější větší kontroly v polovině geoprůzkumu se jich účastnilo padesát.
EDU II má nyní asi 260 zaměstnanců. „Postupně se nabírají další pracovníci, od příštího roku se to již bude týkat více i technických pozic. Po ukončení výstavby bude v obou blocích elektrárny pracovat celkem přes tisíc zaměstnanců,“ informovala mluvčí EDU II Alice Horáková.