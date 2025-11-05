Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se křižovatky, zpevní mosty. To vše kvůli tomu, aby do Dukovan projely nadměrné náklady s komponenty.
Možný termín otevření nové části obchvatu krajského města je odpoledne 17....
Východní obchvat Jihlavy se řidičům otevřel v říjnu. Snímek byl pořízen těsně předtím. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Trvalá opatření pro nadrozměrné a těžké komponenty prozatím představují náklady ve výši celkem 9,5 miliardy korun, dočasná opatření pak 482,5 milionu korun. Náklady na návozové trasy pro Kraj Vysočina z rozpočtu SFDI činí zhruba 1,1 miliardy korun,“ vyčíslil hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).

Za tyto peníze vzniknou nové silniční stavby na trasách, kudy náklady budou nejčastěji jezdit. Počítá se s tím, že budou přepravovány lodí do Týnce nad Labem. Tam budou přeloženy na nákladní vozy a přepravovány po silnicích I/38, II/405, II/351 a II/152 přes Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlavu a Třebíč. Alternativou je i dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím.

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Všechny tyto trasy by měly být do zahájení stavby JE Dukovany na extrémní přepravu připravené. „Nové obchvaty i modernizované úseky návozových tras by měly být hotové do konce roku 2029. Tento termín je kraj připraven dodržet. Vzhledem k tomu, že s projekční a majetkoprávní přípravou jsme začali s dostatečným předstihem, jsme nyní s realizací v mírném časovém předstihu,“ informoval Martin Kukla.

Veškeré stavby, kterých je celkem přes dvacet, mají jedno společné. Na jejich financování, byť se třeba jedná o krajské silnice, se zcela nebo alespoň podstatnou částí bude podílet stát. Výjimkou byly stavby, jež byly dokončeny do loňského podzimu. Ty na krajských silnicích obvykle hradil kraj s přispěním evropských fondů.

A platí také, že nebýt dostavby dukovanské elektrárny, mnohé z těchto staveb by se nikdy neuskutečnily. Případně by na ně došlo s velkou časovou prodlevou.

První obchvaty jsou hotové, ŘSD zpevnilo mosty

Hotov je jižní obchvat Jihlavy a nově otevřen byl obchvat východní spojující výpadovky na Třebíč a na Brno. V režimu předčasného užívání je od poloviny října. Tři a půl kilometru nové silnice přišly na 277 milionů korun. Dříve dokončená jižní část stála 607 milionů.

Rozšířena už byla silnice II/351 mezi Třebenicemi a Dalešicemi i část alternativní trasy po silnici II/360 mezi Rudíkovem a Trnavou. Stejně tak byla modernizována trasa po silnici II/152 ze Slavětic do Dukovan.

Možný termín otevření nové části obchvatu krajského města je odpoledne 17. října. Byla podána žádost o předčasné užívání stavby.
Nový silniční most v Habrech na fotografii těsně před dokončením. Hlavní tah mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem se po čtyřech měsících otevře v sobotu ráno. Uzavírka působila spoustu komplikací.
Vícepráce ještě čeká stavbaře na obchvatu Rytířska, i tak už jim zbývají poslední zhruba tři týdny do předání stavby.
Silničáři zvýšili speciálními ocelovými rozpěrami nosnost mostku na silnici I/38 u Antonínova Dolu na 900 tun. Vyčistili i koryto potoka, který pod silnicí protéká.
Něco už má za sebou i Ředitelství silnic a dálnic, které se stará o silnice prvních tříd. Aktivity ŘSD se prozatím soustředily zejména na mosty. „Všechny už mají nebo nově budou mít nosnost až 900 tun a životnost sto let,“ podotkl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Dokončena je už výměna čtyř konstrukcí na silnici 38 u Kamene, Skuhrova a Antonínova Dolu. Před nedávnem byl obnoven provoz i na mostě u Habrů, který rovněž rostl od základů znovu, byť původní konstrukce nebyla ve špatném stavu.

V příštím roce na ŘSD čeká demolice a stavba mostu nového v havlíčkobrodské Masarykově ulici. Tato výměna bude ze všech mostů nejnáročnější. „Zakázka je aktuálně v soutěži,“ říká Veselý. Odhadovaná cena prací je 185 milionů korun, trvat by měly 390 dní, tedy více než jeden rok. Po tu dobu by měl fungovat provizorní jednosměrný most do Sázavské ulice.

Skoro polovinu nákladů sebere obchvat Třebíče

Kapitolou samou pro sebe je nový obchvat Třebíče. Ačkoliv je jeho trasa už roky známá, stále se objevují lidé, kteří vůči ní mají výhrady. Nelíbí se jim, jak moc blízko centra vede a že některé části města svou linií odděluje. Příprava není po administrativní stránce snadná. ŘSD stáhlo původní dokumentaci k vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a podalo ji znovu.

16. října 2025

„Několik souběžných řízení na sebe nabalovalo zvýšené množství námitek, které ale byly do velké míry podobné. To nakonec vedlo k tomu, že souhlasné závazné stanovisko vydané krajským úřadem ministerstvo životního prostředí zrušilo,“ vysvětlil už dříve ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

S vydáním nového souhlasného stanoviska se počítá v prvním pololetí příštího roku, se zahájením stavby pak nejpozději v roce 2028. Takřka astronomická se může zdát cena, odhadována je na 4,2 miliardy korun bez DPH. Šest kilometrů dlouhá trasa vede složitým terénem, potřeba bude osm mostů a dokonce jeden tunel, k tomu tři mimoúrovňové křižovatky a čtyři protihlukové stěny.

Staví se v Brtnici i Zašovicích, další obce čekají

Na obchvaty čekají i další obce. Stavět už se začalo v Brtnici, na novou trasu se přesune silnice II/405. „Pracuje se tam hlavně na nejvyšším mostě. Dále se dělají částečné pokládky konstrukčních vrstev vozovky a v části stavby se dokončuje zářez pro budoucí silnici,“ přiblížila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Vzniká zde druhý nejvyšší most na Vysočině, jehož vozovka bude 40 metrů nad terénem.

Teprve před pár dny byla zahájena stavba i zhruba dva kilometry dlouhého obchvatu Zašovic na téže silnici. A do třetice bude na silnici II/405 zbývat obchvat Okříšek. Jeho budování je v plánu pro roky 2027 až 2029. Už o dva roky dřív by mohl být zprovozněn obchvat Velkého Meziříčí za půl miliardy. Silnice tu nově spojí východní dálniční sjezd s výpadovkou na Třebíč.

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

Uskuteční se ale i další drobnější stavební úpravy. Například bude muset být zbourán most nad silnicí I/38 ve Skuhrově, nadměrný náklad by pod ním neprojel. Nahrazen bude novou ocelovou mobilní lávkou. Na jižním okraji Brodu bude upraven středový ostrůvek kruhového objezdu u prodejny Highland Sport.

Rekonstrukci čeká i starý průtah skrz Štoky včetně demontáže sochy na kruhovém objezdu. Nadměrné náklady totiž budou projíždět skrz městys kvůli nemožnosti zvýšit nosnost mostu na obchvatu.

Silniční stavby na Vysočině kvůli rozšíření Dukovan

  • Obchvat Třebíč: v přípravě, realizace 2028-2031, předpokládaná cena 4,2 mld. Kč
  • Obchvat Jihlava jih: zprovozněno, cena 607 mil. Kč
  • Obchvat Jihlava východ: zprovozněno, cena 277 mil. Kč
  • Obchvat Brtnice: ve výstavbě, termín zprovoznění říjen 2027, cena 600 mil. Kč
  • Obchvat Zašovice: ve výstavbě, termín zprovoznění říjen 2027, cena 228 mil. Kč
  • Obchvat Slavětice: v přípravě, realizace 2026-2027, předpokládaná cena 305 mil. Kč
  • Obchvat Okříšky: v přípravě, realizace 2027-2029, předpokládaná cena 780 mil. Kč
  • Obchvat Velké Meziříčí: v přípravě, realizace 2026-2027, předpokládaná cena 492 mil. Kč
  • Obchvat Jinošov: v přípravě, aktuálně se čeká na územní rozhodnutí, předpokládaná cena 140 mil. Kč
  • Modernizace úseku silnice Třebenice – Dalešice: zprovozněno, cena 136 mil. Kč
  • Modernizace úseku silnice Třebíč – Třebenice: v přípravě, realizace 2027-2029, předpokládaná cena 50 mil. Kč
  • Modernizace úseku silnice Trnava – Rudíkov: zprovozněno, cena 171 mil. Kč
  • Modernizace úseku silnice Slavětice – Dukovany: zprovozněno, cena 185 mil. Kč
  • Modernizace úseku silnice ve Štokách: v přípravě, realizace 2028-2029, předpokládaná cena 35 mil. Kč
  • Přeložka Dukovany: v přípravě, realizace 2029, předpokládaná cena 70 mil. Kč
  • Most Kámen: zprovozněno, cena 28 mil. Kč
  • Most Antonínův Důl: zprovozněno, cena 1,5 mil. Kč
  • Most Skuhrov: zprovozněno, cena 23 mil. Kč
  • Most Habry: zprovozněno, cena 48 mil. Kč
  • Most Havlíčkův Brod: v přípravě, realizace 2026-2027, předpokládaná cena 185 mil. Kč
  • Mosty Jihlava-Helenín: v přípravě, realizace 2027-2029, předpokládaná cena 125 mil. Kč
  • Nadjezd Skuhrov: v přípravě, realizace 2028 nebo 2029, předpokládaná cena 40 mil. Kč
  • Kruhový objezd Havlíčkův Brod: v přípravě, realizace 2026, předpokládaná cena 9 mil. Kč

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic a Kraj Vysočina

