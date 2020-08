Aby kartáče a štětce z Pelhřimova uspěly, musí výrobce sázet i na design

Až do roku 1882 sahá historie pelhřimovské společnosti Spojené kartáčovny. Tehdy Josef Hrdina, obchodník s koloniálním zbožím, zahájil ve sklepních místnostech svého domu výrobu rýžových kartáčů.

Už o devět let později díky velkému zájmu z celého Rakouska vybudoval novou moderní továrnu a po dalších devíti letech byla založena „První Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky“.



Od té doby uplynula spousta času a přes znárodnění v roce 1948 a privatizaci v 90. letech jsou dnes Spojené kartáčovny rodinnou firmou bez zahraničního kapitálu, která je jedním z největších výrobců kartáčnického zboží v Evropě. Její produkty se prodávají takřka po celém světě a společnost s 380 zaměstnanci dosahuje ročního obratu více než 900 milionů korun.

Šárka Zbrojková Obchodní ředitelka společnosti Spojené kartáčovny Pelhřimov.

Narodila se v roce 1976 v Pelhřimově, kde žije i nyní.

Vystudovala VUT Brno.

V rodinné firmě začala pracovat od roku 2002, nejprve na oddělení nákupu.

Obchodní ředitelkou společnosti je od roku 2008.

Se svým partnerem vychovává syna.

K jejím zálibám patří rodina, zahrada a lyžování.

Podle obchodní ředitelky Šárky Zbrojkové firma nechce soupeřit s levnými dovozci. „Sázíme na výrobky, které vydrží, jsou funkční a pěkné,“ zdůrazňuje. Také proto společnost od roku 2016 spolupracuje s designérem Petrem Novaguem a letos už za jím navržené produkty obdržela další dvě prestižní mezinárodní ceny.

Přemýšlíte někdy o tom, co by Josef Hrdina říkal na to, kam se společnost vypracovala?

Věřím, že by byl pyšný a rád, že firma prosperuje, je světově uznávaná, má renomé a buduje svou značku. Rozsah výroby a produktů se ale od dob založení První akciové kartáčnické společnosti, která začínala výrobou rýžových kartáčů, hodně změnil.

Jaký je současný sortiment vašich výrobků?

Jsou to čtyři základní skupiny. Zatím nejmenší skupinou, ale s velkým potenciálem, je sortiment pro ústní hygienu. To jsou zubní kartáčky a příslušenství, jako jsou mezizubní kartáčky. Tato skupina tvoří 15 procent z celkového obratu společnosti. Zásadní skupinou jsou malířské a natěrací potřeby. To jsou štětce, válečky a další příslušenství. Třetí skupinou jsou kartáče pro domácnost – smetáky, WC soupravy, smetáčky s lopatkou a další. A konečně čtvrtou, velmi specifickou skupinou, jsou speciální kartáče vyrobené na zakázku, technické kartáče a umělecké štětce.

Letos situaci v mnoha firmách zkomplikovala pandemie koronaviru. Jak se projevila ve vaší společnosti?

V březnu jsme stáli v situaci, kdy jsme měli zakázky, ale neměli jsme dostatek zaměstnanců. To je mimo jiné dáno tím, že působíme v regionu, kde je jedna z nejnižších nezaměstnaností a kvalifikovaná pracovní síla se tu shání hodně špatně. Pak nastalo období koronaviru, kdy nikdo nevěděl, co bude a jak dlouho to vše potrvá. My jsme se rozhodli, že omezení výroby bude velmi minimální. Měli jsme zavřeno jenom několik dní kolem Velikonoc. Prošli jsme tímto obdobím prakticky bez omezení. Ale hodně složité pro nás bylo, když si část zaměstnanců vybírala OČR. Takže jsme se ještě více než jindy potýkali s nedostatkem zaměstnanců.



Pokud jde o odbyt, ten jsme měli. Velkoobchody, hobbymarkety a drogerie fungovaly. Ale ne, že by nás koronavirus nepostihl. Také jsme zaznamenali ztráty, a to ve spolupráci s nadnárodními řetězci. Celosvětově působící společnosti reagovaly na zavření svých poboček tím, že přestaly odebírat zboží. Když se podíváme zpětně na ty tři až čtyři měsíce, máme pokles tržeb 20 procent na postižených exportních trzích. Ale pokud jde o Českou republiku a Slovensko, tam ztráty v podstatě nejsou.

Zmínila jste nedostatek zaměstnanců. Kolik jste aktuálně schopni přijmout nových pracovních sil?

Klidně i 30 lidí. Zejména nám chybí údržbáři, elektrikáři, seřizovači, obsluha CNC strojů a skladníci.

Je nedostatek lidí ve výrobě důvodem toho, proč jste šli cestou automatizace výroby?

Automatizace a robotizace je důležitá i z hlediska zefektivnění výroby. Tam, kde je velkoobjemová výroba, je automatizace nutná. Ale ano, jedním z hlavních důvodů je i nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Některé přírodní štětiny, které používáte při výrobě, dovážíte z Číny. Tam jste vliv koronaviru nepocítili?

Doba, kdy se štětce osazovaly výhradně přírodní štětinou, je pryč. Situace v Číně se navíc výrazně změnila. Před deseti až patnácti lety nastal nedostatek čínské štětiny. Museli jsme reagovat tak, že jsme ji postupně začali nahrazovat směsí štětiny a kvalitních syntetických vláken nebo pouze syntetickými vlákny. Dalším důvodem, proč došlo ke změně osazování štětců, je změna struktury nátěrových hmot. Zatímco dříve byly barvy řídké a úkolem štětce bylo, aby nátěrovou hmotu dobře nasál a postupně vydal a rozetřel, teď je cílem hustou konzistenci rozetřít do hladkého nátěru.



Nedostatek štětiny a její neskutečné zdražování ze strany Číny a změna konzistence nátěrových hmot všechny výrobce nutí k přechodu na syntetický materiál. Syntetika se pohybuje v různých kvalitativních úrovních. My se snažíme nakupovat syntetiku, která se kvalitou blíží přírodním štětinám, ale zároveň si lépe rozumí s novým druhem nátěrových hmot.

Vyrábíte pod svou vlastní značkou Spokar, ale část produkce jde i pro privátní značky. Kde všude výrobky z Pelhřimova můžeme najít?

Z celkového obratu, který je přes 900 milionů korun, zůstává 40 procent výroby na tuzemském trhu. Zbývající část exportujeme. A jak jste zmínila, export se děje jak pod značkou Spokar, tak pod privátními značkami. Každá skupina výrobků má svá specifika. Pokud jde o ústní hygienu, z 99 procent prodáváme pod svou značkou. U malířských a natěracích potřeb převažuje značka Spokar ze 60 procent. Ale skupina výrobků pro domácnost na sebe váže největší podíl investic v rámci nákupu strojů a výrobních technologií. Proto je potřeba, abychom návratnost investic docílili velkoobjemovou výrobou. Kartáče pro domácnost se proto z větší části vyrábí pod privátními značkami.

Do kterých zemí exportujete?

Spoluprací s nadnárodními společnostmi se výrobky z Pelhřimova dostávají do celého světa. Spolupracujeme například se společností IKEA, s anglickou společností Addis, s norským Jordanem a dalšími. Máme patnáct exportních zemí. Například o náš zubní kartáček Spokar X, který získal mezinárodní designová ocenění, projevili zájem v Malajsii, komunikujeme s Tchaj-wanem, vyvážíme do Skandinávie. Díky nadnárodním firmám se dostáváme do USA, Austrálie a do Asie. I tam se dají naše výrobky koupit.

Mají zahraniční spotřebitelé jiné preference než Češi?

Skandinávské země si například více potrpí na přírodní materiál. U nádobových kartáčů používají koňskou žíni. Pokud jde o natěrací štětce, v České republice se dlouho držela přírodní štětina, zatímco v zahraničí převažují pouze syntetická vlákna. U nás se k tomu přistupuje až v posledních letech.

Zmínila jste designová ocenění, kterými se vaše výrobky mohou pyšnit. Která to jsou?

První ocenění si v roce 2018 odnesl zubní kartáček Spokar X, který pro nás navrhl přední český designér Petr Novague. Tento kartáček má celkem čtyři významná designová ocenění. Po tomto prvním úspěchu s Petrem Novaguem pokračujeme ve spolupráci. Letos pro nás navrhl kolekci pro domácnost, kterou nazýváme Spokar home. Tato kolekce se skládá ze smetáčku s lopatkou, smetáku, WC soupravy, stěrky na okno a kartáče na nádobí. Za tuto kolekci jsme letos obdrželi German Design Award. Ve druhé polovině letošního roku půjdeme na trh s novým plochým plastovým štětcem pro řemeslníky, za který jsme obdrželi významné ocenění Red Dot Award. I ten jsme vyvinuli ve spolupráci se zmíněným designérem.

V čem je nová kolekce Spokar home specifická?

Hodně jsme se soustředili na to, aby byla jednoznačně rozpoznatelná od konkurence. Zadání pro designéra nebylo jednoduché. Ono – co nového vymyslet na smetáčku? Nicméně ve výsledku to jsou věci, na které se dobře dívá a které dobře plní svou funkci. Především jsou z kvalitního plastu, mají robustní konstrukci a cílem je, aby dlouho vydržely. Nechceme jejich rychlou spotřebu. Sledovali jsme i hledisko ekologie a udržitelnosti. Obaly jsou z recyklovaného materiálu a lze je dále zpracovat. Cesta, kterou chceme jít a vidíme v ní budoucnost, je dělat věci, které vydrží, jsou funkční a jejich přidanou hodnotou je design.

S renomovanými designéry chcete spolupracovat i nadále?

Ano, chceme ve spolupráci pokračovat. A nabízet výrobky, které cílí na zákazníka, jemuž není jedno, za co utrácí peníze. Jsme českou rodinnou firmou bez podílu zahraničního kapitálu. A pokud chcete uspět na tuzemském i zahraničním trhu, musíte se něčím lišit.

Usnadnila vám prestižní ocenění vstup na mezinárodní trh?

Až vlastně ve spolupráci s Petrem Novaguem jsme si začali dělat ambice na mezinárodní pole a mezinárodní úspěchy. Pokud jde o zubní kartáčky, jednoznačně vnímáme pozitivní reakce ze strany odborné veřejnosti, ale i od zákazníků. Značku Spokar to bezpochyby posunulo dál. Protože když řeknete, že jste držitelem Red Dot Award nebo German Design Award, je vaše váha jako dodavatele určitě vyšší.

Jak dlouho trvá udělat nový produkt od první myšlenky až po první výrobek na lince?

Je to otázka až několika let. Například v naší nové řadě Spokar home šlo o dva roky. U kartáčku na zuby to trvalo rok a půl, než jsme si byli jisti, že výrobek můžeme pustit na trh a zákazník nebude zklamaný.

U výrobků dentální hygieny konzultujete produkty se stomatology?

Jednoznačně. Naše společnost spolupracuje s odbornou veřejností, se stomatology, dentálními hygienisty. Trend v ústní hygieně je poměrně daný. Stomatolog vyžaduje jednoduché držátko, malou hlavičku hustě osazenou vlákny. Vlákna navíc musí mít precizně zaoblené konce. To bylo ostatně zadání, které jsme designérovi zadali, a v tomto rozmezí se musel pohybovat.

Zmínila jste, že jste rodinná firma. O vstupu zahraničního kapitálu jste nikdy neuvažovali?

Majoritním vlastníkem firmy je můj otec, který zastává post generálního ředitele. Dále ve firmě pracuji já jako obchodní ředitelka a bratr, který je na pozici technického ředitele. Jako rodina držíme pohromadě. O vstupu zahraničního partnera neuvažujeme.