Firmu řídíme na základě hodnot, bez manažerů, říká krajský podnikatel roku

„Dodáváme automatizované stroje a linky do celého světa, našimi odběrateli jsou například Scania, Audi a Porsche po celém světě. Snažíme se nejen o inovace technické, ale i o inovativní řízení podniku. Myslím, že jsme první česká společnost, která zrušila hierarchickou strukturu a zavedli takzvanou sebeřízenou řídicí strukturu na bázi holakracie (systém řízení firmy bez manažerů - pozn. red.) a podobné experimenty,“ řekl čtyřicetiletý Tomáš

Narodil se v Praze, od útlého dětství ale žije ve Žďáře nad Sázavou. Vystudoval elektrofakultu ČVUT a poté získal titul MBA na Vysoké škole ekonomické.

Firmu ICE Vránek založil se svým bratrem a dvěma kamarády před sedmi lety. „Mysleli jsme, že za pár desítek let budeme mít 40 zaměstnanců, ale rozjelo se to rychleji, než jsem čekali. Nyní máme 170 lidí a obrat 310 milionů korun,“ přiblížil Vránek.

Firma má v současnosti v tuzemsku jedenáct poboček. Kontaktní adresu přestěhovala do Prahy, ale ve Žďáře ponechala hlavní sídlo a vedení firmy. Další dvě pobočky ICE nyní zakládá. Své produkty dodává do třiceti zemí.

Mají za sebou šest stovek automatizačních projektů po světě

„Realizovali jsme šest set automatizačních projektů po celém světě. Děláme automatizované a robotizované výrobní stroje a linky. Většinou provozy, kde mají podniky problém získat kvalifikovaný personál, nebo je to stereotypní opakující se činnost, kde v těžkých provozech pomáháme s automatizací výroby,“ řekl Vránek.

V minulosti pracoval ve Spojených státech amerických ve firmě Siemens v oddělení obchodní podpory globálních projektů.

„Když jsem tam byl první měsíce, byl jsem jak v Jiříkově vidění. Vůbec jsem nechápal, co tam dělám. Pak jsem se vrátil do běžného evropského režimu a viděl věci v jiných souvislostech,“ vzpomněl Vránek.

K jeho zájmům patří sport, aktivně hraje hokej, dříve se věnoval také fotografování.

„Fotografii jsem musel pověsit na hřebík, dnes fotím už jenom děti. Hlavu si čistím běháním, i když moc dobrý běžec nejsem. Abych si udržel duševní svěžest, potřebuji si zajít do lesa a trochu se tam tím pohybem zregenerovat,“ vypráví.



V hokejové šatně si dokážou všechno vyříkat, všichni si tykají

Vránek celý život hraje hokej. Z hokejového prostředí pochází i řada jeho kolegů. „Někteří konzultanti nám říkají, že naše firma je skoro jako taková hokejová šatna, což se mi líbí,“ směje se.

„Věřím, že v naší firmě funguje právě ta sounáležitost, která je v té hokejové šatně. Co se děje v té šatně, někdy není prezentovatelné, ale zákazník pak vidí profesionální výsledek naší práce. V té hokejové šatně si dokážeme všechno vyříkat, všichni si tykáme,“ vysvětluje.

Firma ICE podle něho není řízena na základě příkazů. „Je řízena na základě hodnot a nějakých dohod, je to pro nás naplňující,“ popsal Vránek.

Cílem podniku je podle něj stát se jedním z předních dodavatelů automatizace v České republice.

„Máme asi 60 procent exportu do zahraničí a chtěli bychom to dělat špičkově ve všech oborech, kterým se věnujeme. Chceme být inovativní, jak nás inspirují třeba společnosti Google, Spotify, Scania, kde se pracuje trochu jinak, než je standardem ve střední Evropě,“ řekl Vránek.

Společnost ICE se podle něj preventivně brání dopadům možné hospodářské krize rozkročením do více oborů. „Nedodáváme jenom do automobilového průmyslu, ale i do potravinářství, dřevařství, metalurgie. U některých našich zákazníků spatřujeme jisté zpomalení, a proto jsem rád, že stojíme na více nohou,“ pověděl manažer Vránek.