Kvůli konkurenci z Asie končí v Havlíčkově Brodě Hartmann - Rico, propustí 200 lidí

Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení společnosti. O práci přijdou přibližně dvě stovky lidí. Důvodem ukončení výroby je konkurence z Asie.

Uzavření výrobního závodu v Havlíčkově Brodě je podle vedení společnosti jedním z opatření, která mají za cíl zajistit konkurenceschopnost některých segmentů výrobků.

Hartmann působí na trhu zdravotnických prostředků a ten se vyznačuje čím dál větším tlakem na snižování nákladů.

Výrobní areál společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě.
Firmu drtí zvyšující se konkurence, zejména z asijských zemí. To se týká především určitého typu zboží. Její management proto přistupuje k opatřením, jak co nejvíce snížit riziko ztráty podílu na trhu. Závod v Havlíčkově Brodě se stal obětí celé situace.

„Produkce speciálních chirurgických roušek v závodě Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě je jednou z těch, které čelí silnému tržnímu tlaku na snižování nákladů na výrobu. Hlavním důvodem snížené konkurenceschopnosti jsou produkty přicházející na naše trhy z asijských zemí,“ prozradil Pavel Fuchs, předseda představenstva Hartmann – Rico.

Roušky vdechly brodskému Ricu nový život. Závod spustil šestou linku

Jak dodal, vedení společnosti se situací dlouhodobě zabývalo. Přesto nenašlo jiné východisko. „Není možné pokračovat v revitalizaci investic a konkurenceschopnosti tohoto závodu,“ podotkl Fuchs.

Přitom před jedenácti lety byl havlíčkobrodský závod vybaven další výrobní linkou a vedení hovořilo o vzrůstajícím významu podniku.

Zaměstnancům pomohou podnikové odbory

Uzavření závodu v Havlíčkově Brodě se plánuje na konec března 2026. Tento týden se informaci dozvěděli zaměstnanci. Těch v podniku pracuje přibližně 150. Dalších padesát lidí je zaměstnaných v navazující dílně Sanicare.

Závod společnosti Hartmann - Rico v Havlíčkově Brodě

  • Závod v Brodě je zaměřen na produkci komponent pro výrobu setů jednorázového operačního krytí. Největší podíl výroby tvoří roušky pro náročnější, déle trvající i vysoce specializované operace. Většina výrobků putuje do závodu ve Veverské Bítýšce, kde je zkompletován, zabalen a sterilizován výsledný produkt.
  • Historie závodu v Bělohradské ulici v Havlíčkově Brodě sahá až k roku 1887. Původní výrobou zde bylo sukno a vlna.
  • V roce 1938 koupilo objekt Rico a začalo zde vyrábět obinadla, gázy, obvazovou vatu či dámské zdravotní vložky. Následuje také výroba buničité vaty. V letech 1973 – 1975 Rico postavilo čtyřpodlažní výrobní budovu.
  • Nová historie podniku se začala psát v roce 1993. To se Rico stalo stoprocentní dceřinou společností nadnárodního koncernu Paul Hartmann AG se sídlem v německém Heidenheimu.
  • V roce 1996 byla výroba v závodě z ekologických a ekonomických důvodů postupně utlumována a běžela velice omezeně. Podnik byl dokonce na čas uzavřen.
  • S výrobou jednorázových operačních roušek a krytí ale přišel zásadní obrat. Rekonstrukce čtyřpodlažní výrobní budovy v roce 2001 umožnila otevření specializovaného pracoviště. V roce 2014 podnik kvůli navýšení výroby pořídil šestou výrobní linku.
  • Společnost Hartmann v Česku momentálně zaměstnává 1610 lidí. Loňský obrat v ČR dle výroční zprávy dosáhl 6,286 miliardy korun.

„O rozhodnutí představenstva jsme již informovali zástupce odborů. V nejbližších dnech s nimi zahájíme jednání s cílem najít nejlepší možné řešení pro všechny dotčené zaměstnance. V případě Sanicare budeme postupovat obdobně,“ doplnil Fuchs.

Odborový svaz prozatím situaci nechce komentovat. Záležitost je příliš čerstvá. Slova těžko hledají i samotní zaměstnanci, kteří o konci podniku vědí jen pár hodin.

Naprostou většinu zaměstnanců společnosti Hartmann – Rico v Havlíčkově Brodě tvoří ženy, část z nich jsou cizinky. Vyrábí komponenty pro takzvané operační sety. Jde o jednorázové sterilní textilie, které se používají při lékařských zákrocích, nejčastěji operacích, ve formě roušek či krytí. Vesměs tedy jde o manuální práci, k níž není zapotřebí vysoká kvalifikace.

„Velmi mě mrzí konec jednoho z tradičních havlíčkobrodských zaměstnavatelů. Dvě stovky pracovních míst není málo. Na druhou stranu to ale nebude mít fatální dopad na chod města, jako tomu bylo například ve Světlé nad Sázavou při krachu skláren,“ řekl starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Se zástupci Úřadu práce se nyní bude bavit o dopadech situace na region i případné nabídce volných pracovních míst. „Jsme město s jednou z nejnižších nezaměstnaností v Česku, další nabídky práce jsou v jihlavské průmyslové zóně,“ naznačil.

Na Havlíčkobrodsku bylo koncem října bez práce 2133 lidí, podíl nezaměstnaných zůstal na zářijových 3,4 procenta. Vyplývá to z údajů Úřadu práce ČR. Volných míst evidoval úřad v okrese minulý měsíc 458. Nezaměstnanost je na Havlíčkobrodsku o tři desetiny procentního bodu pod průměrem na Vysočině. V ČR byla v říjnu nezaměstnanost 4,6 procenta.

Radnice se bude rovněž zajímat, co má společnost v plánu s rozlehlým areálem na břehu Sázavy naproti nákupnímu centru Kaufland. O jeho osudu ještě rozhodnuto nebylo. „Jakmile bude proces ukončení výroby v Havlíčkově Brodě dokončen, zvážíme, co s majetkem společnosti uděláme,“ vzkázal mluvčí skupiny Hartmann Martin Bořil.

Společnost Hartmann v Česku vlastní tři výrobní areály. Kromě Havlíčkova Brodu, který je z nich nejmenší, vyrábí i v Chvalkovicích na Náchodsku a Veverské Bítýšce u Brna, kde je i republikové ředitelství. Zbylých dvou závodů se krok managementu firmy nedotkne.

