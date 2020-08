Výrobce lyží Kästle chce zdvojnásobit výrobu a proniknout na asijské trhy

Zdvojnásobit produkci a prosadit se i na dosud opomíjených trzích. To je plán výrobce lyží Kästle CZ z Nového Města na Moravě, do loňského roku známého pod názvem Sporten. Firma by ráda pronikla na Kavkaz a dál do Asie. Kvůli chystanému navýšení produkce staví novou výrobní halu.