Pavoučí sekačka se z Vysočiny „protančila“ do celého světa

„Jsem původem strojař. Strašně mě přitahovala vize, že bych nějaké stroje sám vyráběl,“ říká devětapadesátiletý vynálezce, konstruktér, podnikatel a účastník soutěže EY Podnikatel roku 2020.

Že to bude zrovna sekačka trávy, v tu chvíli ještě netušil. Jenže když viděl, jaké jsou na venkově se sekáním trávy problémy, hlavně na svažitých pozemcích, měl jasno. Dostal nápad, jak by sekačka, která zvládne svahy posekat, mohla vypadat, a jak by měla pracovat.

Stoupl si k rýsovacímu prknu a v garáži začal dávat prototypu stroje první podobu. Spojil síly se svým synovcem, který zrovna dodělal školu, a brzy byl výsledek na světě. Díky kamarádovi, kterému stroj připomínal pavouka, dostal název Spider.

„Už první prototyp se povedl, testy to potvrdily. Hned jsme věděli, že to je ono,“ vzpomíná Dvořák. „Úplně nás fascinovalo, jakým způsobem se po svahu pohyboval,“ dodal.

Právě pohyb rádiem řízené sekačky po svahu je to, co ji dává její jedinečnost. „Ve světě je 29 výrobců podobných sekaček. Ale jen ta naše má patentově chráněný pohyb do všech stran,“ zdůrazňuje Lubomír Dvořák.

Ve firmě tento pohyb nazývají „tančící krok“. Sekačka se díky čtyřem plně otočným kolům může při práci pohybovat libovolně do jakéhokoliv směru. Nejen, že jezdí dopředu, dozadu a zatáčí, sekat zvládá i při jízdě do libovolné strany. Díky tomu je daleko produktivnější.

„Hledal jsem cestu, jak to patentově ochránit. Navštívil jsem proto patentového zástupce. A ten, jak to viděl, mi navrhl, že by chtěl být spolutvůrcem. To už jsem věděl, že bude mít stroj úspěch,“ líčí Dvořák.

Prototypem sklidil pochvalné reakce na výstavě v rakouském Tullnu. První objednávka pak mířila do Anglie do Ipswiche na golfové hřiště. V Británii Dvořák našel obchodního partnera, který mu pomohl otevřít západní trhy.

„Bez něj by to bylo mnohem složitější. V zahraničí totiž platil – a stále platí – předsudek, že Česká republika nemůže být uznávaný výrobce takové techniky. Pořád s tím bojujeme,“ vysvětluje spoluvlastník firmy.

Výrobu Dvořák postupně rozšiřoval. Od jednotek kusů ročně po desítky, od desítek po stovky. Když začala být dílna malá, rozhodl se pro stavbu fabriky na zelené louce. Tu otevřel v září 2014. A dnes, když roční produkce šplhá nad 500 kusů, už plánuje halu rozšiřovat.

Firma Dvořák – svahové sekačky dnes zaměstnává osm desítek lidí. Roční obrat se vyšplhal na 150 milionů korun. Značka prorazila na všechny světadíly do více než padesáti zemí.