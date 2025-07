„Majitel domu se rozhodl provést úpravu již schváleného návrhu. Nyní připravujeme podklady pro zářijové jednání zastupitelstva, na kterém záležitost znovu posoudíme,“ potvrdila ne úplně očekávaný vývoj havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Přitom v únoru zastupitelé odsouhlasili záměr koupit dům, s nímž majitel nabízel i soubor dalších a pro město do budoucna žádaných pozemků v lokalitách nad psychiatrickou léčebnou a Na Spravedlnosti. To vše za bezmála 11 milionů korun.

Nová dohoda by se měla týkat pouze domu na křižovatce Ledečské a Masarykovy ulice. „Jsme domluveni na sumě 6,2 milionu korun, tedy stejné částce, za níž vlastník dům nabízel přes realitní kanceláře,“ konstatovala Rothbauerová.

Vlastník nemovitosti dlouhodobě nechce připravovaný obchod komentovat.

Jediným záměrem města je dům zbourat

Jediným záměrem radnice s domem na křižovatce je jeho demolice. Nemovitost pocházející z roku 1945 původně sloužila k bydlení. Jsou v ní dva byty o dispozicích 3+1 a 2+1. Dům však není v ideálním stavu a vzhledem k umístění na rušném místě ani není považován za vhodný k bydlení.

„Kraj Vysočina je připraven po zbourání domu, o což by se nejspíš postaralo město, křižovatku rozšířit,“ vzkázal již dříve brodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Kapacita současného uspořádání křižovatky nestačí, což se umocňuje při současné uzavírce vedlejší Havlíčkovy ulice. Ve špičkách se zejména na vedlejší Ledečské ulici tvoří dlouhé fronty. Někteří řidiči tu musí čekat až tři intervaly zelené na semaforech. V případě rozšíření křižovatky by z Ledečské ulice mohly vzniknout odbočovací pruhy, které by průjezd zrychlily.

Radnici začíná tlačit čas, musí se rozhodnout

Pro vedení města je nepříjemné, že se celá záležitost po půl roce vrací zpět na začátek. „Už nás docela začíná tlačit čas. Na jednání zastupitelstva v září se musí definitivně rozhodnout, abychom už na podzim mohli začít úpravy křižovatky projektovat. Buď s domem, nebo bez něj,“ vysvětlila místostarostka Rothbauerová.

„Podle mého je v září už pozdě, pět minut po dvanácté. Jinak to ale za současné situace nejde,“ podotkl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

23. října 2024

Radnice se připravuje na obě možné varianty. „Dokážeme si při úpravě křižovatky poradit i bez tohoto pozemku,“ pravil už loni v říjnu před zastupiteli radní Jan Matějka (TOP 09).

Úpravy by však byly komplikovanější, nutné by bylo i více zasáhnout do Haškových sadů. A pro řidiče by výsledek nebyl tak komfortní jako v případě, že by dům zmizel.

Prvním krokem bylo zbourání bývalého statku

Na úpravu křižovatky se město připravuje už mnohem delší dobu. V roce 2018 odkoupilo bývalý statek U Vojtěcha, který o tři roky později nechalo zbourat. Byl to první krok k vytvoření prostoru pro širší napojení obou ulic. Dům stojící naproti má být druhým krokem.

V minulosti se uvažovalo i o přestavění křížení dvou frekventovaných ulic v kruhový objezd. Tyto myšlenky jsou už ale pryč. Objezd by se nacházel mezi dvěma světelnými křižovatkami a to by nedělalo dobrotu.

„Když padne červená, zablokují se na kruhovém objezdu všechny směry,“ vysvětlil už dříve Matějka. S takovým problémem se často potýká kruhový objezd u svaté Kateřiny.

Strategické jsou i pozemky nad psychiatrií

Pozemky, které majitel původně městu v rámci obchodu nabízel, jsou pro radnici rovněž potřebné. Strategicky cenná je zejména zadní cesta od léčebny k novému hřbitovu. Nachází se totiž na okraji plochy určené pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě nad psychiatrickou nemocnicí.

„Právě po tomto pozemku by mohla vést jedna z ulic. Navíc už nyní cesta tvoří přístup ke dvěma vodojemům. Pro město je to velmi strategická záležitost,“ zdůrazňoval jeho důležitost starosta na únorovém jednání zastupitelů.

Zda dostane radnice v budoucnu opět možnost ke koupi pozemku a za jakých podmínek, není v tuto chvíli zcela jasné.