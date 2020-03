Rodiště významného fotografa Rösslera se opravuje, majitelé plánují galerii

„Letos chceme na domě udělat vnější omítky, jestli se nám to z finančních důvodů podaří. Připravujeme i vznik malé galerie, hledáme, jaké dotace by se na záměr daly využít. I kdyby to ale s dotacemi neklaplo, tak bychom tam menší expozici chtěli udělat,“ řekla majitelka nemovitosti Olga Štefánková.

Expozici už několik měsíců kurátorsky připravuje fotograf Jiří Nováček. „Snažím se zpracovat historii Jaroslava Rösslera, sháním finance, připravuji kompletní stálou expozici,“ řekl Nováček.

Na přípravě expozice by se měl podílet také městys Štoky a spolupráce se možná vyvine i s krajským úřadem.

„Máme na to vyčleněné v rozpočtu obce nějaké peníze, jsme předběžně domluveni, že by na expozici byly k dispozici dvě místnosti v přízemí domu,“ řekl starosta městyse Pavel Královec.

Záchranu rodného domu Rösslera ve Smilově zahájil v roce 2016 majitel nemovitosti, berounský veterinární lékař Jan Štefánek. Dům získal zpět v restituci ve zchátralém stavu. Štefánek však předloni zemřel. Štafetu záchrany bývalého statku převzala jeho manželka Olga.

„Ten dům rekonstrukcí vstal z mrtvých, byl vybydlený, takřka na demolici,“ řekl Nováček.

Olga Štefánková má vizi, že expozice by měla být přístupná návštěvníkům po předchozí domluvě. „Potřebujeme k tomu součinnost s obcí. V další části domu by byl obytný apartmán,“ plánuje Štefánková.

V sousedství domu je v současnosti vypuštěný rybník, který byl součástí někdejšího statku. Má poškozené stavidlo. Letos by jej chtěli majitelé opravit a rybník by měl být opět napuštěn.

Do učení si ho vzal slavný český fotograf František Drtikol

Fotograf Jaroslav Rössler se narodil na smilovském statku či „zámečku“ 25. května 1902. Jeho otec Eduard byl ve Smilově v době Jaroslavova narození a dětství nejprve správcem lihovaru, potom hospodářským úředníkem a následně nájemcem smilovského statku.

Jaroslav Rössler v roce 1917 jako patnáctiletý nastoupil do učení k tehdy už slavnému pražskému fotografovi Františku Drtikolovi.

V Drtikolově ateliéru Rössler dozrál a tehdy se také stal členem hnutí Devětsil. Začlenil se do generace umělců, kteří určovali budoucí fotografické trendy.

V roce 1925 Rössler odešel na půl roku do Paříže. Po návratu byl mimo jiné fotografem Osvobozeného divadla. Roku 1927 odešel do Paříže podruhé. Při fotografování pařížských demonstrací 18. července 1935 byl zatčen a vyhoštěn. To ho zlomilo a přerušilo i jeho fotografické aktivity. Znovu tvořit začal v 60. letech.

„Na některých Rösslerových skicách je smilovský statek zachycen. On se tam byl ještě v 60. letech podívat,“ řekla Štefánková.

Dědeček jejího manžela statek koupil v roce 1925. „Tehdy odtud Rösslerovi odešli, byli tam jako nájemci. Za Němců byla na statku nucená správa. V roce 1948 Štefánkovým stát majetek vzal a byli vystěhováni,“ dodala Štefánková.