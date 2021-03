Domy dětí covid připravil o miliony, pořádat mohou pouze stopovací hry

Více než osm stovek dětí i dospělých mělo v tomto školním roce navštěvovat zájmové kroužky v polenském Tempu. Tamní středisko volného času ale kvůli rekonstrukci zahajovalo v říjnu provoz o něco později.

„A když jsme pak měli konečně otevřít opravené prostory, tak se vše kvůli covidu muselo zase zavřít,“ posteskl si ředitel Tempa Tomáš Klíma.

Dobu, kdy zařízení nemůže fungovat, se však personál rozhodl využít na maximum. Poté, co bylo opraveno a uklizeno vše, co šlo, nabídlo středisko zájemcům celou řadu činností, jež nebyly v rozporu s vládními nařízeními.

Kdy jste se do organizování venkovních akcí pro veřejnost pustili a co bylo hlavním cílem?

Po Novém roce už bylo bohužel více méně jasné, že otevřeno mít jen tak nebudeme. Zvažovali jsme, zda jít do nějaké formy online vzdělávání, ale to jsme nakonec zavrhli. Vidíme to ostatně i na svých dětech nebo dětech z okolí - koukání do počítačů mají kvůli distanční výuce už tak dost. Nemluvě o tom, že u některých kroužků by ani nešlo je nějakým odpovídajícím způsobem v online formě zrealizovat. Nakonec jsme tedy zvolili právě cestu pořádání nejrůznějších venkovních aktivit, protože jít někam do přírody nám přišlo jako jedna z mála možností, jak se z celé té koronavirové situace nezbláznit.

Jaké typy akcí jste lidem nabídli?

Připravili jsme hned několik forem, které střídáme a obměňujeme. Třeba úplně první hra, jíž jsme začínali, byla večerní vycházka lesem, kde se putovalo po svítících bodech a po cestě bylo třeba plnit úkoly. Další formou jsou různé procházky, kde zájemci hledají stanoviště s kvízovými otázkami všeho druhu. Když je vyluští a dodají nám lísteček s odpověďmi, čeká je slosování o drobné ceny. Zatím poslední hra má název Vem plyšáka na výlet. S naším plyšovým tygrem jsme objeli dvacet míst v Polné a blízkém okolí, nafotili je a na účastnících je, aby ta místa poznali, se svým plyšákem na ně vyrazili, pořídili si tam fotky a poslali nám je. Vylosované pak čekají opět ceny. Plus vyhlašujeme i další „nevenkovní“ soutěže, třeba teď v tvorbě masopustních masek. Na web dáváme také různé tipy na recepty.

Předpokládám, že zájem byl velký a odezva jen pozitivní...

Pokud bych to bral v průměru, máme u her vždy několik desítek odevzdaných kartiček, kolem šedesáti až devadesáti. A málokdy chodí jednotlivci, lidé se většinou vydávají na trasy minimálně po dvou nebo jde celá rodina. Takže v součtu je účast několika stovek lidí na poměry Polné velice slušná. A odezvu máme opravdu pozitivní, což nás moc těší. Naším cílem je veřejnosti tu covidovou dobu nějak zpestřit, a když nemůžeme dělat to, co bychom měli a hlavně chtěli, snažíme se nabídnout alespoň nějakou náhradní aktivitu. Chceme, aby to bavilo hlavně děti a rodiče měli důvod, proč je vzít ven.

Jak vás nucené uzavření Tempa a nemožnost fungování zájmových kroužků zasáhlo po finanční stránce?

Příjem z kroužků u nás dělá přibližně 500 až 700 tisíc korun ročně. Dá se tedy říci, že budeme zhruba půl milionu v minusu. Ale vzhledem k tomu, že nám odpadnou náklady na externí vedoucí a lektory, tak to snad zase tak hrozné nebude a finančně to nějak zvládneme. Jsme zřizovaní městem, které nám také přispívá na provoz. Z jeho strany naštěstí cítíme velkou podporu. Mohli jsme některé kroužky sice vést distančně a vybírat za to normálně školné. Ale nechceme z rodičů tahat peníze za aktivitu, co probíhá online, s tím, že je jejich problém, že na ni dítě nechodí nebo ho nebaví. Přijde nám to nefér, když nenabízíme to, co bychom měli. Naším cílem navíc je, aby se děti potkaly, socializovaly se, naučily se nové věci. To vše jim přes počítač při vší dobré vůli prostě nepředáme.

A jak to letos vidíte s letními tábory?

Pevně doufáme, že se tábory budou moci uskutečnit - stejně jako tomu bylo loni. Tehdy pro akce našeho rozsahu neplatila v podstatě žádná omezení. A stejně jsme to nastavili i letos. Zájem ze strany rodičů máme velký, ostatně s naplněním našich táborů jsme neměli problém nikdy. Přednost mají děti, které chodí k nám do kroužků, a následně se pak volná místa obsazují zájemci z řad veřejnosti. A to bývá opravdu boj: deset minut po spuštění registrací je obvykle plno. A kdyby tábor kvůli covidu a vládním omezením být nemohl, budou se lidem vracet peníze. Takže rodiče přihlášením potomka nic neriskují.