Zatáčku ani po desítkách nehod silničáři neupraví, bourají tam místní

„Zásadní stavební úpravu křižovatky neplánujeme,“ potvrdila na dotaz MF DNES mluvčí Ředitelství silnice a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

MF DNES loni na podzim upozornila na nebývalé množství nehod v tomto úseku mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Policie tam eviduje od ledna 2015 do listopadu 2018 celkem třicet nehod, v posledním roce se jich stalo dalších šest.



A to k desítkám dalších karambolů, jež se obešly bez zranění nebo větších škod, policie nevyjížděla.

Na místě přibyly před rokem nové značky upozorňující na nebezpečí smyku a s nimi i dodatková tabulka doporučující zpomalit na 50 kilometrů v hodině. Správce silnice I. třídy rovněž umístil pět směrových šipek s reflexním povrchem do oblouků z obou stran.

Ani to však nezabralo. „Nové dopravní značení osadit nechystáme. Bylo by kontraproduktivní a situace by se stala ještě nepřehlednější,“ řekla k tomu Ledvinová.

Ředitelství silnic a dálnic coby správce komunikace loni po podzimní sérii nehod na podnět policie prověřilo také protismykové vlastnosti vozovky. A ty jsou podle měření vyhovující.

Za většinu nehod může nepozornost místních řidičů

Policejní mluvčí Dana Čírtková už dříve shrnula, že příčinou vyšetřovaných nehod je nepřiměřená rychlost a z toho plynoucí nezvládnutí řízení.

Možná trochu překvapivým zjištěním je, že se ve zrádné zatáčce, která má už i svůj fanklub na sociálních sítích, „nachytají“ většinou řidiči, kteří místo znají.



„Do dopravní konference s BESIP konané v říjnu v Jihlavě byl stav takový, že podle žďárského dopravního inspektorátu většinu nehod v inkriminovaném místě způsobili místní řidiči. To znamená, že hlavním důvodem nehod je nepozornost,“ bilancuje mluvčí ŘSD Ledvinová.

Policie upozorňuje na mírný odstředný sklon směrového oblouku, zatáčka svádí k podcenění díky dobrému rozhledu. To se začátkem listopadu vymstilo jedné řidičce, která se pustila do předjíždění.

„Jako účinné opatření se jeví ‚razantnější‘ úprava směřující k ovlivnění chování řidiče, například omezením nejvyšší dovolené rychlosti a možnosti předjíždění zákazovými značkami, nebo zásadní stavební úprava směrového a výškového vedení předmětného úseku komunikace,“ míní Milan Prokop, dopravní inženýr ze žďárského inspektorátu.

Podívejte se, jak se v zatáčce stala jedna z obvyklých nehod:

VIDEO: Žena předjížděla do zatáčky, auto vylétlo do příkopu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu