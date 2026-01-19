„Co se týče dopravních uzavírek, nebude letošní rok tak komplikovaný, jako byl rok 2025,“ zmínil primátor Jihlavy Petr Ryška smršť uzavírek v předchozím roce. „Nicméně, že bychom si úplně odfrkli, to také ne,“ dodal.
Klíčovou investicí je Centrální dopravní terminál, který propojí městskou, regionální a železniční dopravu. „Správa železnic deklaruje, že nejpozději v červenci firma Skanska dodělá výpravní budovu a další potřebné věci,“ uvedl Ryška. „My bychom naši stavbu, kterou pro nás dělají IMOS, Geosan a Metrostav, měli mít do 20. května. Do té doby bychom měli dodělat veřejný prostor, právě s výjimkou buněk, kde je nyní dočasné zázemí pro cestující. To doděláme poté, co bude otevřena výpravní budova,“ upřesnil Ryška.
Na CDT přímo navazuje třída Legionářů, kterou během tohoto roku čeká rekonstrukce. „Od Fritzovy až k dopravnímu terminálu musí být nové napojení trolejové trakce a zároveň se bude měnit vodohospodářská infrastruktura. Je to vysoutěžené na 210 dnů, ale zatím není jasné, kdy opravy začnou. Bude záležet na počasí,“ vysvětluje Ryška.
U budovy soudu přibudou po obou stranách vozovky nové zastávky pro trolejbusy. „U soudu musí být zachován výjezd a chceme zachovat i parkoviště, na kterém ICOM asi v průběhu roku začne stavět parkovací dům,“ zmínil Ryška další komplikace. „Uvidíme proto, jakým způsobem budeme rekonstrukci provádět. Jestli zachováme jednosměrný průjezd bez parkování, nebo jestli budeme dělat nejdříve horní a poté spodní část ulice. Je to několik variant, bude záležet na jednání s policií,“ upozornil.
Jasný termín zatím nemá ani Kosmákova ulice
Podobně nepřehledná je zatím situace také s ulicí Kosmákova. Zde mělo původně dojít k rekonstrukci už v uplynulém roce, nakonec byla posunuta na jaro roku 2026. „S největší pravděpodobností začneme od ulice Mrštíkova a půjdeme postupně dolů, směrem k náměstí. Uvidíme, jak dopravní modely budou vycházet. Ale je to komplikované a do prostoru za Snahou se bude dostávat poměrně složitě,“ uvědomuje si Ryška.
Komunikace na Masarykově náměstí se bude během roku opravovat také na druhé straně, u ulice Křížová. „Je to ale věc, která zasáhne spíše MHD,“ myslí si primátor. „Tím, že jsme loni kvůli uzavírkám pustili dopravu na Masarykovo náměstí, výrazně se zde zhoršil povrch. Když projedete ulicí Křížovou a náměstím, uvidíte sami. Vypadá to tam mnohem hůř než předtím,“ pravil Ryška.
S nutností aktuálních oprav v tomto prostoru se přitom původně nepočítalo. „Za tři, čtyři roky se bude celá východní strana Masarykova náměstí měnit, doprava zde bude vedena úplně jinak. Chtěli jsme to do té doby udržovat, nicméně v tuto chvíli je to v takovém stavu, že to musíme opravit ve větší míře. Přibližně padesát procent vozovky,“ upřesnil primátor.
Ulici 17. listopadu se rozšíří. Kvůli parkování
Třetí komplikovanou ulicí, která zasáhne do omezení dopravy, je 17. listopadu. Zde se bude dělat nejen nová vodohospodářská infrastruktura, ale ulice se bude o půl metru rozšiřovat. „Chceme tam udělat parkování,“ vysvětlil Ryška a doplnil: „Už teď se tam parkuje, ale aktuálně v rozporu s pravidly silničního provozu.“
Dokončení čekají úpravy v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického. „Další uzavírka, která, doufám, nebude tak dlouhá, bude poslední neopravený úsek ulice Romana Havelky. Tu bude opravovat kraj,“ zmiňuje Ryška úsek mostku nad Smrčenským potokem, Hybráleckou ulicí a světelnou křižovatkou u sjezdu z dálničního přivaděče.
Krátkodobé uzavírky se plánují při opravách vodohospodářské infrastruktury v ulicích Pod Rozhlednou, Arbesově ulici či ulici U Cvičiště. „Ale to by nemělo být nic razantního,“ věří Petr Ryška.
Rok 2026 však nebude jen o asfaltu a dlažbě, ale i o technologiích. Město začne budovat Centrální technický dispečink pro automatizovaný dohled a řízení dopravní situace, připravuje úsekové měření na II/602 v Heleníně a obnovu dohledu nad průjezdem na červenou na křižovatce Jiráskovy a Fritzovy ulice.