Brod se chystá na dopravní peklo, kvůli opravě neprojede centrem ani MHD

„Bude to obrovská komplikace pro velké množství lidí. Nebude to příjemné a ani přijatá opatření zcela nebudou všem vyhovovat. Bohužel, ulice se opravit musí a za provozu to dělat nelze,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.



Dolní i Žižkova ulice jsou stěžejními komunikacemi v centru města. Jejich křižovatkou kousek pod Havlíčkovým náměstím denně projede až patnáct tisíc aut. Projíždí jí i většina linek MHD.

Letos se spodní část Žižkovy ulice od služebny městské policie přes křižovatku a Dolní ulici ve směru k mostu přes Sázavu bude opravovat. Práce mají trvat až do konce listopadu. Po většinu doby jejich trvání bude celý úsek pro dopravu uzavřen.

„Stěžejní je momentálně datum 2. března. To by měla rekonstrukce začít. Jak rozsáhlá od toho dne uzavírka bude, ovšem není dosud jasné,“ konstatoval vedoucí brodského odboru dopravy Martin Stehno.

„Možné je pouze částečné omezení provozu, rozdělení rekonstrukce do etap i úplná uzavírka od prvního dne. Na zhotovitele budeme každopádně tlačit, aby k úplné uzavírce ulic sáhl až ve chvíli, kdy to bude bezpodmínečně nutné,“ dodal Honzárek.

Objížďka povede po obchvatu, zvažuje se i otevření lávky u Rica

Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude jednoduchá. A dlouhá. Oficiálně povede po severovýchodním obchvatu a už dnes přetíženou Masarykovou ulicí. Do centra bude možné z obchvatu odbočit i Chotěbořskou ulicí.

I když to už vedení města povolovat nechtělo, ve hře je otevření lávky u Rica pro osobní motorovou dopravu.

„Mluvíme o jejím možném otevření pro jednosměrnou osobní dopravu ve směru od Plovárenské ulice ke Kauflandu. Ale rozhodnuto ještě nebylo,“ podotkl Stehno.

Most spojující Žižkovu ulici s Bělohradskou slouží výhradně chodcům. V minulosti při větších a déle trvajících uzavírkách ho nechávalo město otevřít i automobilům. V poslední době se tomu ale brání kvůli vysokému množství chodců. Vytvoření speciálního „chodníku“ pro ně považuje radnice za finančně nákladné.

Zrušeny budou linky číslo 1 a 3, autobusy se vyhnou náměstí

Po dobu uzavírek Dolní a Žižkovou ulicí neprojedou ani autobusy MHD. To na kousíčky rozcupuje nově nastavený přepravní systém. Technické služby, které MHD v Brodě zajišťují, dostaly za úkol vypracovat varianty, jak by bylo možné trasování linek změnit.

Změny v brodské MHD od 2. března po dobu uzavírky linky č. 1 a 3 budou dočasně zcela zrušeny

linka č. 11 bude vynechávat Havlíčkovo náměstí a to obousměrně, přijíždět bude na náhradní zastávku v ulici Husova

linka č. 2 povede z Perknova do oblasti Žižkova a nazpět po obchvatu

linka č. 22 povede z dopravního terminálu přes zastávku v ulici Husova do oblasti Žižkova a nazpět rovněž po obchvatu

bez jakýchkoliv změn zůstanou pouze linky č. 4, 5, a 6 Zdroj: Technické služby Havlíčkův Brod



„Představili jsme radním dvě varianty. Jedna je levnější, ale za cenu omezení komfortu pro cestující. Druhá je vstřícnější pro cestující, ale dražší. Radní si vybrali první variantu, kterou ještě musíme co nejvíc osekat. Z minima musíme udělat maximum,“ prozradil vedoucí MHD Lubomír Hepner.

„I tak počítáme s tím, že náklady na provoz městské hromadné dopravy během dopravních omezení vzrostou až o milion korun,“ řekl Honzárek.

V praxi to bude vypadat tak, že budou zcela zrušeny současné linky číslo 1 a 3. Celá oblast Žižkova bude obsluhována pouze po severovýchodním obchvatu. A na Havlíčkovo náměstí do centra města prakticky žádný autobus nepřijede.

„Náhradní zastávka bude zřízena v ulici Husova,“ poznamenal Hepner.

Kvůli jízdnímu řádu sledujte webové stránky, nabádá přepravce

Teprve v tomto týdnu budou technické služby společně s experty ladit časy odjezdů jednotlivých spojů. Pak musí výlukový jízdní řád schválit rada města i odbor dopravy. Na technických službách pak bude, aby přeprogramovala systémy, jako jsou IDOS nebo GPS.

„Od 18. února je nutno sledovat webové stránky technických služeb, kde bude objížďkový jízdní řád uveřejněn. Zároveň necháme řády vytisknout i v kapesní papírové podobě, k dispozici budou v informačních centrech na Havlíčkově náměstí, Na Valech i v nádražní hale,“ dodal Lubomír Hepner.

Změny v MHD každopádně začnou platit hned v pondělí 2. března. Kdy skončí, zatím přesně dáno není. Prozatím se počítá, že to bude minimálně do konce srpna, ale podle postupu prací je možné prodloužení až do podzimních měsíců.

Kompletní rekonstrukce zbývajících částí Dolní a Žižkovy ulice plánuje město společně s Krajem Vysočina už několik let. Přijít má na desítky milionů korun. Jen městský podíl vyjde na 30 milionů, krajský díl bude minimálně stejný. Po opravě, při níž budou obnoveny i podzemní inženýrské sítě, se zúží vozovka, vzniknou místa pro zásobování a rozšíří se chodníky.

Po rekonstrukci nastane i očekávaná změna dopravního režimu v centru města. Kolem bloku mlýna a komerčních budov se bude nově ulicemi Dolní, Žižkova a Na Ostrově jezdit jednosměrně proti směru hodinových ručiček. Radnice si od toho na základě počítačových modelů slibuje zklidnění dopravy a omezení dlouhých kolon před zdejšími křižovatkami.