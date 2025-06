„Pro veškerý provoz je zcela uzavřena část mezi mimoúrovňovým křížením s ulicemi Jiráskovou a Pelhřimovskou,“ sdělil vysočinský mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

Silničáři vyměňují asfaltový povrch i tři portály u tunelu. „V plánu je také výměna asi 300 metrů dlouhé protihlukové stěny u Pístova,“ dodal Veselý.

Pro vozidla do 3,5 tuny jsou vyznačeny objízdné trasy po místních komunikacích v rámci Jihlavy. Dá se očekávat, že minimálně v prvních dnech silně zhoustne provoz. Už dnes se nárazově tvořily kolony.

Nákladní auta musí Jihlavu objíždět po delších trasách. Ta od Havlíčkova Brodu na Znojmo vede po dálnici D1 do Humpolce a pak přes Pelhřimov. Tato objížďka měří přes 65 kilometrů. Ve směru na Třebíč jedou kamiony po D1 od Jihlavy do Velkého Meziříčí, ujedou okolo 40 kilometrů navíc.

Okamžitě se objevili řidiči, kteří objížďku nerespektovali. „Jsme v terénu. Máme nasazené v Jihlavě všechny dostupné hlídky na těch stěžejních místech tak, abychom ty kamiony, které tady nemají co dělat, vraceli zpátky na přivaděč a na dálnici,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Řidiči za nerespektování dopravního značení dostávají nejvyšší možnou pokutu 1 500 korun.

Opravovat v tunelu za provozu není možné

Práce na rekonstrukci části obchvatu vyjdou na 152 milionů korun. Současně ŘSD udělá i revizi a servis technologického vybavení tunelu. „Využijeme uzavírky, tunel se zevnitř umyje, vyspravíme obložení a vyměníme, případně doplníme technologické vybavení - kamery a čidla,“ podotkl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle něj zůstane vlastní tunel uzavřený pravděpodobně do začátku září. „Jakkoli je nám jasné, jaký to způsobí diskomfort a neplynulost, co se týče zejména průjezdnosti Jihlavy jako tranzitního uzlu, tak udělat to musíme, protože v Jihlavském tunelu není dost prostoru v šířkovém uspořádání, abychom tam souběžně pustili provoz i naše stroje - frézy, finišery, válce,“ upozornil Rýdl.

Dnes v nově uzavřeném úseku začalo frézování vozovek, technici rozebírali technologické části portálů. „Pokračují také práce na opravách mostů, které se dělají od začátku stavby a budou pokračovat až do jejího konce,“ upřesnil stavbyvedoucí Vít Weselý z dodavatelského sdružení firem COLAS a EUROVIA.

Pracuje se také na opravě a zvýšení nyní demontované protihlukové stěny u Pístovských mostů ve směru od tunelu na Znojmo. „Nejvíce náročná na čas bude renovace portálů, které se budou kompletně demontovat a vracet na místo po vytvoření nových základů,“ podotkl Weselý.