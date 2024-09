Místo dvou kilometrů 62. Objížďka je moc dlouhá, Krucemburk zaplnily kamiony

„Zatím nefungují objízdné trasy. V ulicích tu máme spoustu aut, která by tu být neměla. A to včetně těžkých kamionů. Řidiči si našli objízdnou trasu přes Hlubokou a Radostín. Cesta ale pro takový provoz není uzpůsobená,“ stěžuje si starosta Krucemburku Otto Kohout.

Po odpovědných úřadech bude požadovat doplnění dopravního značení. Městys stojí zejména o doplnění tabulek, že je cesta po silnici třetí třídy přes Radostín a Hlubokou průjezdná pouze pro dopravní obsluhu. Tak, aby mohla sloužit místním, kteří dojíždějí do práce nebo vozí děti do školy.

Nyní i na tuto úzkou cestu míří nákladní doprava. Pro vozidla těžší tří a půl tuny je totiž uzavřena pouze silnička na Košinov a do Hlinska vedoucí severním směrem. Ovšem trasa jižním směrem na Hlubokou, byť je neméně nevhodná, žádnými omezujícími značkami osazena nebyla.

Problémy Krucemburk zažívá zejména proto, že pro místní řidiče, ale i část dopravců ze sousedních měst a obcí, je oficiální objízdná trasa nepoužitelná. „Pro oba směry je vedena a vyznačena výhradně po komunikacích první třídy. Tedy po silnicích I/37 do Žďáru nad Sázavou, poté po I/19 do Přibyslavi a od Pohledu po silnici I/34 do Ždírce nad Doubravou,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem oprav.

To nejhorší přijde teprve na jaře

Kdo by se touto trasou chtěl dostat z Vojnova Městce do sousedního Krucemburku, pořádně by si zajel. Místo necelých dvou kilometrů by jich musel ujet více než dvaašedesát. „Vůbec nepřipadá v úvahu, aby takhle někdo z místních jezdil,“ kroutí hlavou starosta. Objížďka je tak určena spíše pro tranzit, který jezdí na velké vzdálenosti.

Starosta Kohout se však obává, že to nejhorší jeho městys teprve čeká v příštím roce. Na jaře by totiž opravy silnice 37 měly pokračovat průtahem Krucemburku až do Ždírce nad Doubravou. „V té části ulice máme náměstí, směrem na Ždírec sídlí většina firem, občané tam více jezdí do zaměstnání,“ podotýká starosta městyse s více než šestnácti sty obyvateli.

I za půl roku tak bude řešit objízdné trasy. Ty oficiální mají zůstat stejné jako dnes. Pro místní bude chtít úřad vyjednat možnost trasy přes ždírecké místní části Benátky či kolem rybníku Řeka přes Staré Ransko. Část druhé zmíněné si už řidiči vyzkoušeli při uzavření příjezdu od Havlíčkova Brodu. A nebylo to zrovna k libosti Ždírce.

„Povolili jsme průjezd z Nového Ranska přes Staré Ransko do naší ulice Ke Stadionu, aby se lidé z okolních vesnic a od Havlíčkovy Borové vůbec mohli dostat do práce. A okamžitě jsme tam měli cizí řidiče a spoustu kamionů. Řešili jsme to i s policií,“ přidal nedávnou zkušenost ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Na opravu silnice místní čekají dlouho

Na silnici 37 mezi Vojnovým Městcem a Ždírcem nad Doubravou silničáři kompletně obnoví povrch vozovky. V některých částech sáhnou i do konstrukčních vrstev více než 60 centimetrů hluboko. Podle zjištění ŘSD totiž cesta vykazuje výrazné vady.

„Vozovka je porušena hloubkovou korozí. Vyskytují se v ní trhliny, vyjeté koleje, lokální poklesy a kaverny. Má nevyhovující skladbu konstrukce, celá konstrukční a skladba není homogenní. Z toho vyplývá i nedostatečná únosnost konstrukce vozovky,“ vyjmenoval Jiří Veselý.

Že je silnice ve velmi špatné kondici, si myslí i krucemburský starosta. „Skutečně je ve strašném stavu. Vozovka je místy propadlá, jsou v ní díry, poklesly kanály a vpustě. Na opravu už čekáme dlouho a jsme za ni rádi,“ konstatoval Otto Kohout.

Podle posledního sčítání dopravy po silnici 37 přímo přes střed Vojnova Městce a Krucemburku projede denně na osm tisíc vozidel. Přibližně čtvrtinu z toho tvoří těžká nákladní a kamionová doprava. „Pak se nelze divit, že vozovka vypadá, jak vypadá,“ podotkl Kohout.

Úsek kolem školy nechají až na prázdniny

Ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že první polovinu opravovaného úseku stihne v letošním roce. Do konce října by měl být dokončen úsek z Krucemburku do Vojnova Městce. Druhý úsek z Krucemburku do Ždírce nad Doubravou po křižovatku se silnicí 34 by se měl dělat na jaře, případně v létě.

Už dopředu z toho mají obavy na radnici ve Ždírci. Třítisícové město bylo v obklíčení uzavírek po uplynulé tři roky. A ještě jeden bude muset vydržet. „Nejvíc nám vadí, že se opět částečně uzavře hlavní křižovatka U Lázničků,“ zmínil Bohumír Nikl křížení silnic I/37 a I/34 poblíž městského kina.

Aby nápor nebyl takový, domluvil se na odložení rekonstrukce Chrudimské ulice. Ta tvoří poslední část silnice 37 ve Ždírci před křižovatkou. „Prochází kolem školy. Požádali jsme proto o odložení tohoto úseku až na letní prázdniny a dostali souhlas,“ řekl Nikl.

Rekonstrukci silnice z Vojnova Městce do Ždírce provede společnost Skanska. Ta zvítězila ve výběrovém řízení. Práce by měla provést ze necelých 84,5 milionu korun. Komunikaci má dle smlouvy uvést do provozu za celkových 120 dní.