Páteřní linky brodské MHD přeruší uzavírka, náhradní jízdní řád neoslnil

„Naším cílem bylo zachovat co nejvíc spojů, obsloužit co nejvíc stávajících zastávek, a zároveň se vejít do značně omezeného rozpočtu,“ vysvětluje vedoucí městské hromadné dopravy (MHD) v technických službách, které ji v Brodě zajišťují, Lubomír Hepner.



Technické služby na uzavření stěžejních ulic v centru města reagovaly celou řadou změn. Všechny začnou platit hned v pondělí brzy ráno. Páteřní linky totiž právě těmito dvěma ulicemi běžně projíždí. To až do podzimu nebudou moci.

Dočasně zrušeny budou linky číslo 1 a 3. Místo nich bude jezdit jedna přímější linka mezi Perknovem a dopravním terminálem.

Další dvě linky pojedou z Perknova, respektive dopravního terminálu, na Žižkov a zpět. Celá oblast Žižkova bude obsluhována pouze po severovýchodním obchvatu. A na Havlíčkovo náměstí žádný autobus nepřijede.

Dopravce se obává, že by se na náměstí mezi auty nevymotal

Právě to je největší výtka, jakou cestující mají. Na Havlíčkově náměstí vystupují a nastupují děti docházející do největší brodské základní školy V Sadech. Zastávku využívají starší lidé, přijíždějí sem z okrajovějších částí, když si jedou do města něco vyřídit. Řada lidí zde vystupuje, když cestuje do práce.

„Toto není moc domyšlené. Náměstí je zastávka, kterou lidé využívají ze všech nejvíc. Při uzavírce sem žádný autobus nepojede. Nejbližší zastávky budou v Husově ulici, u Kulturního domu Ostrov a u stavební školy. To jsou stovky metrů, pro spoustu lidí je to daleko,“ poznamenal při studiu nového jízdního řádu Miroslav Kolář.

Že alespoň některé autobusy budou na Havlíčkovo náměstí Horní ulicí zajíždět, otáčet se a vyjíždět stejnou cestou zpět, se původně zvažovalo. Jenže převážily důvody to neriskovat.

„Na náměstí je velké množství aut, lidé zde parkují a manévrují. Autobus by se tudy těžko vymotával. Mohlo by se stát, že by se mezi auta ani nevešel,“ vysvětluje Hepner.

Od Ostrova na sídliště Žižkov II cestující autobusem nedojedou

Další výtku mají cestující k obsluze Žižkova. Jde o jednu z největších čtvrtí Brodu, žije zde několik tisíc lidí. Autobus MHD ji i nadále bude projíždět kolem dokola proti směru hodinových ručiček. Jenže výjezd nově nebude do centra, ale na severovýchodní obchvat. Tedy zcela na druhou stranu.

Změny v brodské MHD od 2. března po dobu uzavírky linky č. 1 a 3 budou dočasně zcela zrušeny

linka č. 11 bude vynechávat Havlíčkovo náměstí a to obousměrně, přijíždět bude na náhradní zastávku v ulici Husova

linka č. 2 povede z Perknova do oblasti Žižkova a nazpět po obchvatu

linka č. 22 povede z dopravního terminálu přes zastávku v ulici Husova do oblasti Žižkova a nazpět rovněž po obchvatu

bez jakýchkoliv změn zůstanou pouze linky č. 4, 5, a 6 Pozn.: Objížďkové jízdní řády včetně map linek naleznou zájemci na webových stránkách brodských technických služeb. Zdroj: Technické služby Havlíčkův Brod



Pro cestující to bude jednak znamenat citelné prodloužení času dojezdu od dopravního terminálu. Ten se z přibližně deseti minut protáhne na dvojnásobek.

Hlavně starší obyvatelé sídliště Žižkov II ale straší nezměněné pořadí zastávek. Autobusy do lokality Žižkova přijedou od východu od obchvatu, nejprve obslouží „vrchní“ panelové sídliště, pak se dostanou do spodnější starší části k Ostrovu a po Žižkově ulici opět odjedou na východ.

Cestující se tak od KD Ostrov, zastávky, která je nejblíže centru města, nedostanou na horní sídliště. Pokud by to chtěli přeci jen učinit, museli by jet autobusem na konečnou (Perknov či dopravní terminál - pozn. red.), počkat, až se vůz otočí, a jet s ním zpět.

Část Žižkovy ulice bude jednosměrná, MHD opačně nemohla

„To znamená, že se sice dostanu do města, ale už se autobusem nedostanu zpátky. Je to do prudkého kopce, nevím, jak to budu pěšky zvládat,“ obává se starší cestující, jež se představila pouze jako Jindřiška.

„To je velice špatně. Některé spoje mohly jezdit v klasickém směru, některé mohly Žižkov obkroužit v opačném. Jak se lidi dostanou zpět nahoru?“ kroutí hlavou i Pavel Toman.

Podle Lubomíra Hepnera však podobné úvahy znemožnilo zjednosměrnění části Žižkovy ulice, s nímž se během uzavírky počítá. „Ulice bude průjezdná pouze od Ostrova ven z města. Proto jsme nemohli spoje vést opačným směrem,“ vysvětluje.

„Lidé, kteří bydlí na sídlišti Žižkov II se od Ostrova dostanou domů tak, že pojedou autobusem na zastávky Penzion Starr, Žižkova nebo Pekárny a dál půjdou do kopce pěšky. Ani tady to nešlo řešit jinak,“ dodává.

Dva týdny zkušební provoz, kapesní jízdní řády budou až pak

Otazníky mají mnozí cestující i nad plánovanými časy odjezdů. Domnívají se, že v době dopravních špiček jsou až příliš optimistické a autobusy budou mít časté zpoždění. Zvlášť, když budou muset jezdit po Masarykově ulici a po severovýchodním obchvatu.

Technické služby však počítají s tím, že první dva týdny provozu objížďkových jízdních řádů budou zkušební. Po nich dojde k případným úpravám a časovým korekcím podle toho, jak bude situace vypadat přímo v provozu.

„Proto i papírové kapesní jízdní řády natiskneme až po těchto dvou týdnech po případných úpravách. Zatím se cestující musí spokojit s jízdním řádem na webových stránkách technických služeb a na jednotlivých zastávkách,“ vzkázal Lubomír Hepner.

Rekonstrukce Dolní a Žižkovy ulice začne v pondělí a potrvá až do konce listopadu. Rozdělena bude do tří etap. Oficiální objízdná trasa povede po severovýchodním obchvatu a Masarykově ulici. Pro osobní auta má být jednosměrně otevřen i most u Rica z Plovárenské ulice ke Kauflandu.

Během rekonstrukce za mnoho desítek milionů korun budou vyměněny vodovodní a kanalizační rozvody, těleso komunikace, chodníky i veřejné osvětlení. Ulice dostanou novou podobu se širšími chodníky a užší vozovkou. Ulicemi Na Ostrově, Dolní a Žižkova se po opravě bude jezdit jednosměrně proti směru hodinových ručiček.