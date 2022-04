V Jihlavě zavřeli tunel, policie pokutuje řidiče za nerespektování objížděk

Zásadní omezení pocítili řidiči vozidel nad 3,5 tuny. Pro ty je celé město kvůli pracím v tunelu uzavřené s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů. Objízdná trasa vede přes dálnici, Humpolec a Pelhřimov.

Právě na řidiče nákladních aut se zaměřili policisté. „Bezpečnostní opatření je zaměřeno především na příjezdové komunikace do Jihlavy. Opatření chystáme po celou dobu uzavírky tunelu, ale následujících čtrnáct dní budou kontroly opravdu velmi intenzivní. Budeme na stanovištích každý den zejména v dopravních špičkách a také o víkendech,“ avizovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté si vytipovali čtyři stanoviště na příjezdu do města, kde kontrolují, zda šoféři nákladních aut a tranzitní dopravy nevjíždějí bezdůvodně do centra jen proto, aby si zkrátili cestu. Kontrolují například v Žižkově ulici, Vrchlického, ale třeba i v Pelhřimově.

A hned první den rozdávali řidičům kamionů, kteří nerespektovali značení, pokuty. „K porušení předpisů došlo na všech čtyřech místech a všude byly uloženy blokové pokuty,“ řekl Petr Halán z dopravní policie.

Spoje MHD nabírají i čtvrt hodiny zpoždění

Pro auta do 3,5 tuny vede objízdná trasa centrem města. V pondělí dopoledne byla doprava poměrně plynulá. „Zatím to šlo docela dobře. Nikde se nic neštosovalo. Těch dopravních omezení je ve městě ale opravdu moc,“ kritizoval souběh mnoha dopravních akcí jeden z šoférů.

Také Marek Řezáč, řidič vozů Dopravního podniku, byl překvapený, jak se řidiči s uzavírkami a objížďkami první den vypořádali.

„Čekal jsem to mnohem horší. Zatím to jde docela bez problémů. Pouze u linky B nám ve špičce dochází ke zpoždění zhruba 15 minut. Problém je ve Vrchlického ulici, kde se auta štosují na kruhovém objezdu a tvoří se tam kolony,“ řekl krátce po 15. hodině.

Podle policejní mluvčí Čírtkové očekávají policisté největší zatížení v době dopravní špičky v ulicích Žižkova, Hamerníkova a právě na již zmíněné okružní křižovatce u Domu zdraví. Kolona aut se odpoledne tvořila i ve Fritzově a Havlíčkově ulici.

„Ideální by bylo, kdyby lidé auta nepoužívali“

Jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal se domnívá, že dopad uzavírek a omezení by nemusel být tak zásadní, pokud si budou lidé lépe plánovat cestu.

„Řidiči by se měli podívat do mapy, zda nejet jinou cestou, než jsou zvyklí. Velmi nápomocné jsou i různé navigace, které již umí odhadnout zdržení. Ideální by ale bylo, kdyby lidé k cestám auto vůbec nevyužívali a chodili pěšky, jezdili na kole či MHD,“ uvedl Vymazal s tím, že oprava tunelu je nutná a je třeba toto období vydržet.

Pro 310 metrů dlouhý jihlavský tunel je to první zásadnější oprava po osmnácti letech, kdy byl uveden do provozu.

Čeká ho rozsáhlejší technologická rekonstrukce. Obnovena bude například dosluhující osvětlovací soustava, dopravní značení či požární systém. Tunel dostane také nová svodidla i kamery.