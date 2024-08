Lipnice zdražila parkování na dvojnásobek, čím dál víc turistů přijíždí auty

„Automobily návštěvníků Lipnice nás tu čím dál víc zatěžují. S tím rostou i náklady města. Proto jsme ke zvýšení cen přistoupili,“ vysvětlil starosta Lipnice Zdeněk Rafaj.

Nový ceník parkovného ve městě, platný od konce července, je jednoduchý. Není tu žádná hodinová sazba. Za celodenní stání návštěvník, který přijede osobním autem, zaplatí rovnou stokorunu. Za karavan či obytný vůz pak vydá stovky dvě.

Poplatek se týká obou lokalit určených pro odstavení vozidel. Jedním z nich je náměstí, kde je až pět desítek míst. Druhým plocha za amfiteátrem, kam se vejde zhruba stovka vozidel. Když se tato plocha zaplní, stojí auta i na ploše před pódiem. Z obou parkovišť je to k hradu zhruba 200 metrů.

„Dosud se platilo padesát korun, cena se zvýšila na dvojnásobek. Ale jak jsme si zjišťovali, stále je to v porovnání s parkováním u jiných českých hradů a zámků sazba na té nižší úrovni. Dokládá to i skutečnost, že jsme zatím nezaznamenali negativní reakce,“ podotkl Rafaj.

Pro turisty není stovka vysoká suma

Největším lákadlem Lipnice je samozřejmě hrad. Když už ale lidé ze vzdálenějších míst do Lipnice přijedou, často se jdou projít i po nedalekých lomech, kde naleznou do skal vytesané reliéfy sochaře Radomíra Dvořáka. Další zatopené lomy lákají ke koupání.

Pod hradem je dále domek Jaroslava Haška, v němž trávil poslední měsíce života. Na hřbitově je spisovatelův hrob. A na náměstí jeho potomci provozují restauraci s penzionem. Kdo chce, snadno v Lipnici a v jejím okolí skutečně celý den stráví.

„Za celodenní stání mi stovka nepřijde nikterak moc. Jsou místa, kde ne o mnoho nižší sumu zaplatíme za jedinou hodinu. Když člověk někam jede na výlet, s poplatkem za parkování počítá,“ svěřil se Karel Novosad. Bydlí na západním okraji Prahy, na Vysočině s rodinou strávil týdenní dovolenou. Na lipnickém náměstí parkoval minulou středu dopoledne.

Pro srovnání, dle webových stránek se například v jihomoravské Lednici za celodenní stání na centrálním parkovišti platí 80 korun. Na ostatních parkovištích je ale sazba nastavená na 30 a 40 korun za hodinu.

Na Karlštejně činí sazba 200 korun za den. U hradu Loket od padesáti korun za den na okraji města až po tři stovky v centru. U západočeského hradu Rábí se za celodenní stání platí stokoruna stejně jako na Lipnici.

Levnější je Kuks, kde odstavení osobního auta vyjde na 60 korun. Turisty nicméně čeká více než kilometrová procházka na zámek. Centrální parkoviště v Hluboké nad Vltavou ležící kilometr a půl od zámku přijde řidiče osobního auta na 80 korun za den.

Pěšky nebo autobusem? To už se neděje

I když starosta Rafaj negativní reakce na zdražení parkování nezaslechl, neznamená to, že by všichni byli spokojeni. Hlavně místní mají výhrady. „Platí tu jen jedna sazba, a to stovka za den. Ale když přijedu jen na chvíli, platit se mi tolik opravdu nechce. Měly by přibýt i další sazby, třeba na hodinu a na tři hodiny,“ vykládal muž, který uprostřed minulého týdne prováděl na domě vedle radnice stavební úpravy.

Že turistů přijíždějících do Lipnice autem je stále víc, potvrzuje i kastelán státního hradu Marek Hanzlík. „Že by někdo přišel pěšky nebo dorazil linkovým autobusem, jak se to běžně stávalo v minulosti, se dnes už takřka neděje. Lidé jezdí výhradně auty. Pouze pokud bydlí nebo mají ubytování poblíž, přijedou třeba na kole. Ale auta jasně převládají,“ říká.

Přitom lipnický hrad letos žádnou rekordní sezonu nezažívá. Zatímco poslední roky návštěvnost hradu vytrvale rostla, letos oproti loňsku velice mírně poklesla. „Dlouhodobě k nám zavítají denně v průměru tři stovky lidí. Letos je to zatím o něco méně. Ale pár vydařených dnů to ještě do konce sezony může změnit,“ srovnává Hanzlík.

Že by se Lipnice stávala obětí takzvaného overturismu, tedy nechtěného náporu návštěvníků, který by nezvládala, si starosta Rafaj nemyslí. „Jde o to, kdo a v jakých časech to posuzuje. Ve špičkách tu občas bývá dost přelidněno, což někomu skutečně může vadit. My jsme ale naopak za každého turistu rádi. Ještě jich tu není tolik, abychom se pod jejich náporem hroutili,“ směje se.

Parkoviště pod elektrickým vedením

Přesto Lipnice chce auta návštěvníků z centra města a jeho úzkých uliček vytlačit. Pracovat začala na vybudování velkého centrálního parkoviště s kapacitou až přes dvě stě míst. Rozkládat by se mělo na severním okraji města, u silnice mezi rekreačním střediskem parlamentu a dětským hřištěm.

„Máme tam pozemek, který protíná elektrické vedení. Nelze k ničemu jinému využít. Zřídit na něm velké parkoviště by se hodilo. K hradu to je odsud necelých 300 metrů, je to i lepší výchozí bod pro vycházky k lomům,“ přiblížil Zdeněk Rafaj.

Vybudování parkoviště ale bude otázkou až příštích let. K přípravě projektu bude nutné změnit územní plán a nechat si zpracovat alespoň základní studii, která by ukázala, jaké má Lipnice vlastně na pozemcích možnosti. Zásadní pak bude otázka financí na samotné stavební práce.