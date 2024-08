Sedm pater pro 555 aut. Soukromý parkovací dům chce v Jihlavě stavět ICOM

„Investor chce postavit parkovací dům v době, kdy bude otevřena Horácká multifunkční aréna. Takže na přípravné práce, studii a projektovou dokumentaci spěchá,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Laštovička (KDU-ČSL). „Potřeboval jednat se sousedy, kteří se s ním odmítli bavit z toho důvodu, že ještě nevlastní pozemek.“

To se před dvěma týdny změnilo. A společnost ICOM transport může pokračovat v přípravě projektu. „Máme připravenou studii, kterou jsme si odsouhlasili s městem, zároveň nám město dalo nějaké požadavky, co tam chce. Že tam musí být cyklostezka, průchodnost pro pěší, aby se tam dostalo zásobování do vedlejšího nákupního střediska. Ty věci jsme se zavázali splnit,“ uvedla předsedkyně představenstva dopravní společnosti Kateřina Kratochvílová.

Parkovací dům na třídě Legionářů by měl v sedmi nadzemních a jednom podzemním patře nabídnout až 555 parkovacích míst. Nahradí stávající nekrytou plochu pro přibližně stovku aut.

Město však pozemky neprodává, ale směňuje s doplatkem. „A to za pozemky před odborem dopravy v Tyršově ulici, o které už mnoho let usiluje, protože zde platí ročně nájem přibližně 140 tisíc korun,“ prozradil primátor Petr Ryška, podle kterého město získá i další pozemky v Herolticích.

ICOM potvrdil, že chce začít stavět co nejdříve. „Vše je závislé na povolovacím procesu na stavebním úřadě a získání stanovisek dotčených orgánů státní správy, nyní se zpracovává projektová dokumentace,“ popsala Kratochvílová, podle níž studii a projekt stavby zpracovává Europrojekt.

Opozice nerozumí motivaci investora

Myšlenka na stavbu parkovacího domu v této lokalitě je řádně vousatá, město místní pozemky s touto vizí kupovalo už v roce 2012, o parkovacím domu se tu uvažovalo ještě déle. „Není tu zástup investorů, kteří by se drali, aby postavili parkovací dům ve městě,“ vysvětluje radní David Beke (ODS). „Investor do toho jde s nějakým rizikem, ekonomickou rozvahou, kterou neznáme.“

Už dlouho se v Jihlavě otevřeně mluví o tom, že by město zájem o podobnou stavbu mělo, zároveň není schopno ji samo postavit.

„Nerozumím motivaci investora,“ říká otevřeně opoziční zastupitelka Tereza Kafková z opozičního uskupení PiFo (Piráti a Forum Jihlava). „I vy jste mluvili o návratnosti třeba 40 let, nebo v Opavě 290 let.“

Koalice má ale jasno. „Na jednu stranu nerozumíte investorovi, protože pro něj to není ekonomicky výhodné. Na druhou stranu říkáte, jak na tom město prodělává,“ zmínil primátor kritizovanou cenu směněných pozemků 2 400 korun za metr čtvereční. Tu určil znalecký posudek.

„Pokud by tady byl jiný investor, který by se během procesu od schválení smlouvy o smlouvě budoucí, od zveřejnění záměru o tento projekt přihlásil a měl o pozemek a stavbu parkovacího domu zájem, tak jsme ho tady měli. Zvlášť poté, co to bylo ve všech možných novinách,“ říká náměstek primátora za ANO Radek Popelka.

„Ceny pozemků jsou dány posudkem. Ano, 2 400 korun se zdá skutečně málo, ale je to za účelem výstavby parkovacího domu, který potřebujeme a jinak bychom ho tam stavěli my. Stálo by nás to 300 až 400 milionů, neumím tu cenu odhadnout. Takže tady šetříme - a velmi významně,“ míní Popelka.

„Firma, která chce pro Jihlavu něco udělat“

„Co se týká návratnosti, je jasné, že tohle není projekt, kde by se jim ty prostředky úplně vrátily,“ říká radní Jaroslav Huňáček (ODS), který je zároveň šéfem krajské hospodářské komory. „Chápu to ale tak, že je to firma, která chce něco udělat pro Jihlavu - a tohle je jedna z možností. Takže je ochotná obětovat určité penzum finančních prostředků, které do toho vloží,“ pokračuje Huňáček.

„Buďme rádi, pokud bude víc takových investorů, kteří budou chtít v Jihlavě něco postavit. Protože město, jak všichni víme, na všechny projekty nemá a určitě by do takového projektu nešlo,“ doplnil Huňáček.

„Je to příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Je to opravdu pilotní projekt, který v Jihlavě může nastartovat novou éru,“ doufá Popelka. „Ve většině našich volebních programů jsme se zavazovali ke spolupráci se soukromým sektorem. Ten příklad tady je. Tak to pojďme podpořit. A pojďme tomu projektu dát šanci.“

Kratochvílová motivaci své společnosti vysvětluje tak, že návratnost bude dlouhodobá, v řádu desítek let. „Dodavatel bude vybrán ve výběrovém řízení, dle prvotních odhadů se cena bude pohybovat kolem 180 až 200 milionů korun. Je to naše rozhodnutí, protože parkování v Jihlavě je důležité a protože ICOM je v Jihlavě patriotem,“ sdělila šéfka představenstva firmy.

„Parkovací dům nebude darem pro město, bude v našem majetku. A je lepší, než mít peníze na účtě, investovat do dlouhodobé investice, která dává smysl,“ pokračuje Kratochvílová. „Je to investice do naší budoucnosti a parkovací dům tu bude třeba i za dvacet třicet let.“

Radní Beke se tentokrát ocitl v roli oponenta

Zatímco při nedávné rekonstrukci autobusového nádraží v Jihlavě spolupracoval ICOM transport s radním Bekem jako architektem, nyní se s ním střetl jako s oponentem.

„Ten dům jsem nemaloval, nemluvil jsem s investorem o tom, nemám k tomu žádné jiné informace. Vycházím jen z toho, co se k nám dostává,“ říká Beke. „Nejvíce připomínek k tomu projektu jsem měl já, mám je pořád. Svoje připomínky jsem uplatnil, několikrát projekt předělávali, a byli už pěkně vzteklí, můžu říct,“ doplnil s úsměvem.