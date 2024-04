Lidickou ulicí v Brodě začne oprava průtahu, komplikace potrvají tři roky

Lidická ulice tvoří výpadovku na Jihlavu. Vede po ní frekventovaná silnice 38. Jedná se o částečně čtyřproudou třídu dlouhou něco málo přes jeden kilometr. Denně jí projede přes dvanáct tisíc vozidel.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ulici nechá opravit v celé její délce, od světelné křižovatky u hotelu Slunce až nahoru na samotný okraj města, k čerpací stanici Shell. Délka opravovaného úseku by měla činit přesně 1 057 metrů. Zahrnuje i most přes potok Žabinec. Hodnota zakázky se pohybuje kolem osmdesáti milionů korun.

„Vozovka vykazuje nadstandardní množství poruch, zejména podélných deformací. Jde například o vyjeté koleje, které už přešly do stadia plošných deformací s konstrukčními poruchami,“ řekl mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Z větší části na tom podle něj má podíl extrémní dopravní zatížení. Ulicí podle posledního sčítání dopravy denně projíždělo kolem dvanácti a půl tisíce vozidel. Třetinu z toho tvořila nákladní doprava a kamiony. I když část provozu v prosinci sebral jihovýchodní obchvat, jinou část naopak do ulice nahnal nový zákaz průjezdu kamionů po Masarykově ulici.

Nová vozovka bude silná 69 centimetrů

Obyvatelé Brodu a řidiči, kteří po této komunikaci jezdí pravidelně, dobře vědí, že každoroční provizorní opravy příliš nepomáhají. Už několikrát se stalo, že silničáři ulici opravili a vyjeté koleje srovnali. A vozovka už za měsíc vypadala, jako by tam dělníci nikdy nebyli.

I proto bude letošní oprava komplexní a mnohem důkladnější. Stavebníci po odstranění všech vrstev vozovky půjdou pořádně do hloubky. „Vymění zeminu v aktivní zóně vozovky v tloušťce 500 milimetrů. Nová vozovka s asfaltovým krytem je navržena o síle 690 milimetrů, aby reflektovala reálné dopravní zatížení,“ prozradil Veselý.

Součástí oprav má být i údržba mostu přes Žabinec. Ten ŘSD nechalo dělat před deseti lety při poslední větší opravě Lidické ulice. Práce budou spočívat v sanacích spodní stavby a podhledu nosné konstrukce i v obnově dláždění koryta potoka.

Přesný termín rekonstrukce dosud není znám. Výběrové řízení na zhotovitele končí 19. dubna. Je tak pravděpodobné, že práce nezačnou dříve než v květnu. ŘSD chce celou rekonstrukci stihnout ještě v letošním roce, měla by trvat nejvýše pět a půl měsíce. „Maximální doba pro zprovoznění opravené komunikace byla stanovena na 168 dní,“ zdůraznil Jiří Veselý.

Oprava má jít po polovinách a po etapách

Se stavebními pracemi však ruku v ruce přijdou dopravní omezení. Původně se dokonce uvažovalo o kompletní uzavírce celé ulice. To by se ale nakonec stát nemělo.

„Vozovka je tu dost široká na to, aby mohla být opravena vždy její polovina, přičemž po druhé polovině může být veden kyvadlový provoz,“ řekl při své nedávné návštěvě Havlíčkova Brodu ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina. Kyvadlový provoz mají řídit semafory.

„Vše ale bude otázkou dohody se zhotovitelem,“ upozornil Jiří Veselý.

9. února 2024

Zatím není jisté, zda při rekonstrukci Lidické zůstane v platnosti i zákaz průjezdu nákladní dopravy po Masarykově ulici. Radnice ho prosadila po otevření obchvatu. Právě po Lidické ulici musí na nový obchvat i tranzit na trase mezi Humpolcem a Kolínem. Pokud by mu byl během oprav průjezd Masarykovou ulicí opět povolen, v Lidické by se kolony zkrátily.

„Budeme se snažit ponechat zákaz v platnosti,“ vyjádřil se však už před dvěma měsíci starosta Zbyněk Stejskal.

„Chceme docílit toho, aby řidiči kamionů na trase mezi Kolínem a D1 volili místo Humpolce ke sjezdu či nájezdu Jihlavu. Přesto je dočasné zrušení zákazu v Masarykově ulici stále ve hře,“ vysvětlil. Situace se od té doby nezměnila.

Následovat bude křižovatka a most přes řeku

Před komplikacemi, jež by rekonstrukce Lidické ulice mohla přinést, už s předstihem varovala havlíčkobrodská radnice. „Očekáváme velké problémy v dopravě a už nyní se na vše připravujeme. Komplikace budou trvat po celé tři stavební sezony,“ konstatoval už v únoru místostarosta Libor Honzárek.

Letošní stavební sezona totiž bude jen předzvěstí toho, co Brod čeká v dalších letech. Po dokončení opravy Lidické ulice se v příštím roce práce přesunou na samotnou světelnou křižovatku a na sousední most Masarykovy ulice přes řeku Sázavu.

Průjezd křižovatkou bude podstatně omezen, Masarykova ulice bude uzavřena úplně. Dělníci most snesou a během dvou let postaví znovu. Pro řidiče osobních aut by měl být úsek průjezdný pouze jednosměrně po provizorním přemostění, pravděpodobně ve směru od Vojtěcha do Sázavské a Humpolecké ulice.