Kompletní uzavírka u Habrů kvůli stavbě nového mostu. Semafory a kyvadlový provoz u Skuhrova, kde se opravuje vozovka. Další kyvadlový provoz se semafory u Květnova kvůli stavbě protihlukové zdi. A v úterý – naštěstí jen jeden den – to samé na dalším úseku u Antonínova Dolu, kde se opravovala vozovka. Neprůjezdný je jeden z pruhů na kruhovém objezdu pod dálničním exitem Pávov. V Jihlavě je pak kvůli kompletní rekonstrukci uzavřený tunel a kyvadlový provoz funguje na navazující části obchvatu.

To je výčet aktuálních uzavírek a dopravních omezení na jedné z nejvíce vytížených dopravních tepen na Vysočině. Na úseku dlouhém padesát kilometrů se řidiči zdrží i hodiny. Takový začátek cesty na dovolenou si přeje zažít málokdo. A snad ještě méně řidiči nákladních vozidel a dodávek, kteří tudy musí pendlovat častěji.

„Je to o nervy. Fakt strašné. Nejlepší je se celé osmatřicítce od Jihlavy až po Středočeský kraj vyhnout. Jenže ono to není tak snadné, občas alternativa není. A pokud je, je cesta úmorná, dlouhá a po úzkých klikatých silničkách,“ stěžuje si profesionální řidič Pavel Smetana.

Když se o počtu omezení v severní části Vysočiny dozvěděl František Cáha z Liberce, protočily se mu panenky. Během léta totiž několikrát míří do Telče za rodinou, je zvyklý jezdit po osmatřicítce od Mladé Boleslavi přes Nymburk, Kolín, Havlíčkův Brod a Jihlavu.

„Ale teď to budu brát po dálnici a přes Prahu. Jižní spojka taky není nic moc, bývají tam kolony. Ale proti obvyklé trase to určitě bude rychlejší,“ přemýšlí.

Trasu u Habrů přeťala demolice mostu

Největší komplikací je uzavírka u Habrů. Tam ŘSD nechalo zbourat původní most a staví nový. Momentálně do hloubky až třinácti metrů musí zarazit celkem třicet pilot.

„Na místě pracuje také mimo jiné četa svářečů, kteří svářejí armatury z betonářské oceli pro základy mostu. Následovat bude jejich betonáž. Předpokládáme, že v druhé polovině prázdnin už bychom mohli provést i betonáž mostovky,“ popsal mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Most má být hotov v říjnu, kdy skončí i uzavírka. Oficiální objížďky vedou pro vozy do 7,5 tuny z Golčova Jeníkova přes Chotěboř do Havlíčkova Brodu. Těžší vozidla musí už z Čáslavi na Chrudim a do Brodu přes Ždírec nad Doubravou.

23. června 2025

„Žádáme všechny řidiče, aby si více všímali přechodného dopravního značení a využívali oficiální objízdné trasy,“ vzkazuje Veselý.

Prázdniny bez tunelu a pokuty pro kamiony

Výraznou komplikací je i uzavírka Jihlavského tunelu v krajském městě Vysočiny. Ta má trvat po celé letní prázdniny. Vozidla do tří a půl tuny místo objedou ulicemi Jihlavy.

Větší vozy a zejména kamiony ale mají do města zákaz. Objížďka je navede na Humpolec a Pelhřimov. Mnozí dopravci ale své řidiče nabádají, aby při cestě na Znojmo a dále do Rakouska volili raději cestu po D1 a přes Brno.

Zákaz vjezdu kamionů do Jihlavy však mnozí řidiči porušují. Policie je denně pokutuje. Od července jim může na místě udělit pokutu ve výši až 3 500 korun, deset tisíc pak sankce může činit ve správním řízení. Policisté vyšších sazeb v maximální možné míře využívají.

30. června 2025

„Kamiony způsobují komplikace zejména v dopravních špičkách. Problémy jsou pak na okružní křižovatce u Domu zdraví, ale i na dalších křižovatkách, kde mají jízdní soupravy potíže při odbočování,“ vysvětluje policejní mluvčí Dana Čírtková.

Část omezení skončí do dvou týdnů

Některá omezení v dohledné době skončí. Kyvadlový provoz u Antonínova Dolu měl trvat jen jeden den. Rekonstrukce zhruba devíti kilometrů silnice mezi Skuhrovem a Kamenem má být hotová do konce července. To je mimochodem jedna z největších stavebních akcí ŘSD na Vysočině. Obnova povrchu trvá dva roky a přijde na přibližně 150 milionů korun.

K závěru se blíží i stavba protihlukové stěny u Květnova. I tady mají práce skončit na konci měsíce. Před nadměrným hlukem tu obyvatele chrání celkem tři úseky stěny o celkové délce 500 metrů a výšce od čtyř do šesti metrů. „Výstavbu bariéry si vyžádala hygienická měření, která prokázala nadlimitní hluk ze silničního provozu,“ konstatoval Jiří Veselý.

Na začátku srpna pak má zmizet spíše drobnější omezení na kruhovém objezdu a u navazujícího nájezdu na D1 u Pávova. To souvisí s rekonstrukcí dálničního mostu. V druhé polovině září by pak měl skončit kyvadlový provoz na jižní části jihlavského obchvatu.