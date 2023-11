Brod zahltily kilometrové kolony. Důvodem je příprava křižovatek na obchvat

„Změnilo se řazení odbočovacích pruhů. Po spuštění obchvatu nebude možné pro tranzitní vozidla nad sedm a půl tuny odbočit na světelné křižovatce u hotelu Slunce ve směru od Humpolce do Masarykovy ulice,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek.

Kamiony budou muset na nejvytíženější brodské křižovatce při cestě od Humpolce točit doprava na Jihlavu. Dojedou dva a půl kilometru za město ke kruhovému objezdu u Highland Sportu a odbočí na nový obchvat. Teprve po něm město obkrouží.

Křižovatku u hotelu Slunce bylo potřeba na to s předstihem připravit. Prodloužen byl odbočovací pruh z Humpolecké ulice na Jihlavu. A naopak zkráceny byly pruhy doleva do Masarykovy ulice a rovně do centra. A právě to ve špičkách působí velké problémy a až tři kilometry dlouhé kolony.

„Dvacet minut od Atosu (letiště - pozn. red.) k Auto Kelly (křižovatka Masarykovy a Havlíčkovy ulice - pozn. red.),“ hlásila na Facebooku například Petra Motyčková. Tak dlouho jela zhruba dva kilometry Humpoleckou ulicí.

„Děs, co? Asi tady nikdo z radních města nebydlí,“ přidala se Zuzana Vlková Vošická. „Sledujeme to tady z okna přes den, jak moc je to zacpané na mostě přes koleje u Helaxu,“ dodal Vojtěch Jiří Mergl. Řidiči si na sociálních sítích vyměňují i fotografie, jak stojí v dlouhé koloně.

Změní se intervaly na všech semaforech

Podle Honzárka jsou kolony v Humpolecké ulici daní za úpravu křižovatky. Do zprovoznění obchvatu, k čemuž má dojít v pondělí 11. prosince odpoledne, se totiž křižovatkou jezdí po starém. Přitom už má novou podobu a nové řazení.

„Takové úpravy nešlo nechat na noc na 11. prosince. Bylo nutné křižovatky přemalovat s předstihem i s ohledem na počasí. Firma to dělala poslední možný termín, nyní při sněhu už by to ani nešlo,“ vysvětluje místostarosta s tím, že úprava křižovatek není věcí města, ale ŘSD.

Nově upravená je i křižovatka Masarykovy ulice se severovýchodním obchvatem na druhém konci města. Na příjezdu do Brodu od Kolína vznikly dva odbočovací pruhy vlevo na obchvat. Právě to bude směr, jímž by mělo jezdit nejvíce vozidel, a bude preferovaný i světelnou signalizací.

Podle Honzárka po zprovoznění obchvatu dojde také k úpravě světelných intervalů na všech křižovatkách dnešního průtahu po Masarykově ulici. Delší zelenou dostanou vedlejší ulice.

„Na dnešním průtahu se sníží intenzita provozu. Nebude třeba držet tak dlouhý interval zelené. Ušetříme více vteřin pro vedlejší ulice, což pomůže výjezdu z centra u hotelu Slunce i třeba Ledečské a Havlíčkově ulici,“ konstatoval místostarosta. Úpravy řadičů ve dnech po otevření obchvatu zajistí firma AŽD.

Právě v rychlejším uvolnění výjezdů z vedlejších ulic vidí Honzárek největší přínos jihovýchodního obchvatu pro dopravu v samotném městě. Předpokládá, že zmizí občasné kolony z Dolní a Žižkovy ulice.

Na obchvatu finišují závěrečné práce

Na jihovýchodním obchvatu už finišují poslední práce před spuštěním provozu.

„Zahrnují instalaci svodidel na mostech, dohrabávky a dohutnění krajnic, dokončován je systém odvodnění a upravován je okolní terén. Kolem nové komunikace jsou postupně vysazovány desítky sazenic listnatých stromů, jako jsou habry, lípy nebo javory,“ popsal současné dění mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Otevření obchvatu je plánováno na pondělí 11. prosince. „Půjde o slavnostní zahájení provozu s účastí nejen těch, kteří se na budování této výjimečné stavby podíleli. Začátek akce byl stanoven na 15.30. Poté by mělo dojít k samotnému spuštění provozu, kdy už si budou moci motoristé novou komunikaci projet,“ popsal chystanou slávu Veselý.

Jihovýchodní obchvat Brodu stál 1,6 miliardy korun bez DPH. Je dlouhý přesně 4 124 metrů. Jeho součástí je deset mostů, podchod a dvě mimoúrovňové křižovatky. Silnici lemuje stovky metrů dlouhé a půl metru vysoké hrazení, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů. Obchvat ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky včetně Sázavy a Šlapanky.

„Výjimečný byl objem zemních prací. Odkopáno bylo 469 tisíc kubíků zeminy a v násypech jí je použito přes 194 tisíc kubíků. Na vozovku bylo upotřebeno přes 40 tisíc tun asfaltové směsi,“ sečetl mluvčí ŘSD.