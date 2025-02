Emoce a další petice. Každá varianta obchvatu Brodu má své zaryté odpůrce

Šest variant obchvatu Nová silnice by měla spojit oblast havlíčkobrodské místní části Šmolovy na silnici 34 s kruhovým objezdem prodejny Highland sport na silnici 38. Původně měla vést nejkratší možnou trasou od silnice 34 severně od Šmolov. Ta je označená jako varianta číslo 1. Jenže v tom případě by veškerá tranzitní doprava dál proudila přes brodskou místní část. Proto vznikl nápad na protažení varianty 1 a obkroužení Šmolov ze severu a západu. To je varianta 2. Varianta 3 je totožná, jen by trasa vedla dál od zastavěného území. To se ovšem nelíbilo řadě obyvatel sídliště Lipka na okraji Šmolov. Rušnou silnici první třídy by měli u svých domů. Proto přibyla varianta 4. Ta nový obchvat odvádí už od Michalovic a vede ho jižně od Šmolov. Tranzit by se místní části vyhnul, skrz by ale proudil místní provoz. Varianta 5 se liší jen v detailech a vzdáleností od zastavěných oblastí. Jenže tyto dvě varianty narazily na další problém. Nevejdou se do katastru Havlíčkova Brodu, prochází katastry Lípy a Michalovic. Byť by silnice vedla 900 metrů od nejbližších obydlí, jejich představitelé o takovém řešení nechtějí ani slyšet. Proto vznikla zatím poslední šestá varianta obchvatu. Ta v západní části vede od Michalovic po stopách variant 4 a 5, aby velkým severně vedeným obloukem obkroužila vyčnívající cíp katastru Petrkova a po trase variant 1, 2, a 3 se napojila na kruhový objezd u Highland Sport.