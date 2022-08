Jihlava připravuje revoluci v MHD. Přejmenují se linky a změní trasy

Místo autobusů s léty zažitým číselným označením 12, 3 a 5 budou nově jezdit trolejbusy G a H a vznikne i nová autobusová linka číslo 2. „V Jihlavě je zažitá dlouhodobá tradice, že trolejbusové linky jsou značeny písmeny a autobusy čísly,“ vysvětlil přejmenování linek předseda představenstva dopravního podniku (DPMJ) Radim Rovner. Změní se rovněž trasování.

Novinky by měly začít platit od ledna příštího roku. Podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala (ODS) mají vést ke zvýšení komfortu cestujících. „Povedou i k lepší návaznosti spojů a hlavně k výraznému zvýšení podílu elektrické, bezemisní trakce. Sníží se i hluková zátěž,“ popsal výhody Vymazal.

Nová trolejbusová linka G spojí Horní Kosov, Masarykovo náměstí, Sokolovskou ulici s firmami Bosch Diesel, Jipocar a místní částí Antonínův Důl. Druhá trolejbusová linka H zase zajistí přímé spojení obyvatel zadní části Bedřichova s poliklinikou. To dosud nebylo možné a cestující museli přestupovat.

V jízdním řádu se objeví také nová autobusová linka číslo 2. Ta bude jezdit mezi Velkým a Malým Beranovem, Helenínem, přes Královský Vršek, Smrčenskou ulici a krematorium s konečnou zastávkou ve Zborné. „Zároveň budou z Velkého a Malého Beranova i Helenína zachovány přímé expresní spoje do průmyslových zón Pávov a Střítež,“ doplnil Vymazal.

Další změna bude u linky 4, která už nebude končit na Masarykově náměstí, ale na konečné V Ráji.

Pravidelný interval šesti až sedmi minut

Nové trasování linek MHD umožní podle Rovnera mezi spoji pravidelný interval, čímž se zamezí sjíždění více spojů na zastávkách. „Trolejbusové linky G a H a autobusová linka číslo 2 budou ve společném úseku Chlumova - Na Růžku - Bosch Diesel vedeny tak, aby byl mezi spoji pravidelný odstup v řádu šesti až sedmi minut,“ poznamenal předseda představenstva DPMJ.

Nové linky MHD Trolejbusová linka G Trasa: Horní Kosov - Žižkova - Masarykovo náměstí - Chlumova - Na Růžku - Bosch Diesel - Jipocar - Antonínův Důl (parciální trolejbusy) Trolejbusová linka H Trasa: Bosch Diesel - Zadní Bedřichov - Na Růžku - Chlumova - 17. listopadu - Poliklinika (klasické trolejbusy) Autobusová linka č. 2 Trasa: Velký Beranov - Malý Beranov - Helenín - Masarykovo náměstí - Chlumova - Na Růžku - Smrčenská - Krematorium - Zborná. Z Velkého Beranova, Malého Beranova a Helenína budou zachovány přímé spoje do průmyslových zón Pávov a Střítež. Zdroj: Magistrát města Jihlavy

A další změny zřejmě nastanou v průběhu roku 2023.

„Je zatím předčasné hovořit, o jaké změny půjde. Záležet bude i na vývoji cen energií. Nemáme zájem omezovat MHD, ale je na zvážení, zda například okrajové části města potřebují tři spoje do hodiny, nebo by stačil jenom jeden za hodinu. Moc se nám do toho nechce, ale situace a nutnost nastavit úsporná opatření nás k tomu nutí,“ nastínil další zvažované kroky radní Vymazal.

S modernizací služeb MHD souvisí i lepší servis cestujícím. Ti mohou nyní nově jízdenky hradit platební kartou přímo ve voze. To do této doby nebylo možné.

Modernizaci mají za sebou také předprodejní místa i dobíjecí kiosky v ulicích. Dobíjecích míst je celkem pět a s jejich rozšířením dopravní podnik nepočítá. Spíše sází na zprovoznění e-shopu, díky kterému si lidé budou moci nakupovat časové kupony či dobíjet Jihlavskou kartu.

„Předpokládáme, že po spuštění e-shopu o kiosky nebude takový zájem. Zachovali jsme je hlavně kvůli tomu, že akceptují i platbu v hotovosti,“ řekl Rovner.

Ke spuštění e-shopu by mělo dojít letos na podzim. „Aktuálně probíhá jeho intenzivní testování. Nemůžeme si dovolit žádné pochybení,“ poznamenal Radim Rovner.

Zákazníci si budou moci na e-shopu, který bude přístupný z webu dopravního podniku, kupovat časové kupony, dobíjet Jihlavskou kartu či si nechat zasílat upozornění například na konec platnosti časového kuponu. V případě rodin a dětských uživatelů bude možné spojit správu jejich karet pod jeden účet.